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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чукарин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 63
Чукарин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 12
|Дюбанов Анатолий 86 10
|Калина Роман 60 9
|Бутенко Юрий 64 8
|Матвеева Татьяна 83 8
|Фишер Андрей 54 7
|Веригин Илья 28 7
|Цариковский Федор 31 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 7 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Макаренков Константин 32 6
|Носов Михаил 17 6
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Звягина Наталья 64 6
|Симаков Олег 106 6
|Гуревич Раиса 16 6
|Шадаев Максут 384 6
|Масенков Владислав 9 6
|Корягин Михаил 6 6
|Соколов Алексей 121 6
|Осипова Александра 16 6
|Ципорин Павел 51 5
|Артамохов Павел 6 5
|Мозин Олег 5 5
|Исаев Антон 7 5
|Иванов Георгий 18 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Балашов Игорь 9 5
|Емелин Дмитрий 14 4
|Евраев Михаил 222 4
|Козырев Алексей 270 4
|Авербах Владимир 121 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Шклярук Мария 14 4
|Солодовников Денис 62 4
|Козлов Александр 54 4
|Тарасевич Василий 8 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 6
|Чудо техники 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766591, в очереди разбора - 670277.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766591, в очереди разбора - 670277.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru