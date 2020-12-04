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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Чукарин Алексей


04.12.2020 МТС создала систему онлайн-трансляций лекций для ВШЭ 1
07.04.2020 ВШЭ переведет платформу онлайн-образования в облако Mail.ru Cloud Solutions 1
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
13.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
28.08.2018 ДИТ Москвы назвал столицу лидером среди мировых мегаполисов по развитию городского контакт-центра 1
17.08.2018 Москвичи поделились идеями об умном городе будущего 1
07.08.2018 Бизнес и государство обсудили применение ГЧП для финансирования развития цифровой экономики 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
21.12.2016 В Москве заработал онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники 1
04.10.2016 Аналитика: интернет-доступ в Москве в 10 раз дешевле чем в Нью-Йорке 1
30.09.2016 Департамент ИТ Москвы: московский рынок электронных госуслуг близок к насыщению 1
02.09.2016 Количество интернет-магазинов растет, число их сотрудников не меняется 1
21.06.2016 Составлен путеводитель по ИКТ-образованию в Москве 1
20.04.2016 1,9 млн москвичей старшего возраста являются активными пользователями интернета 2
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
24.02.2016 В Москве ускорился рост цен на ПК 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
10.02.2016 Рынок платного телевидения в Москве вырос на 8% по итогам 2015 г. 1
26.01.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
28.12.2015 Под Новый год в Москве взлетели цены на ПК и комплектующие 1
21.12.2015 ИКТ-рынок в Москве сократился на 6,8% по итогам 2015 г. 1
20.11.2015 Объем российского рынка онлайн-видео к концу 2015 г. может превысить 6,7 млрд руб. 1
11.11.2015 К 2030 г. интернет в мегаполисах может стать бесплатным 3
05.10.2015 Только треть банков в московском регионе оказывают услуги через мобильные приложения 1
02.10.2015 ДИТ Москвы предложит включить интернет-магазины в список потенциальных резидентов технопарков 2

Публикаций - 56, упоминаний - 63

Чукарин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Микрон - Micron 365 6
Ростех Швабе Холдинг 150 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 4
РТЛабс 145 3
Facebook 3767 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
ALP Group 37 3
КСК Технологии 27 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 3
Selectel - Селектел 137 3
Базальт СПО 206 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Программный продукт ГК 92 2
Huawei 2732 2
Qlik 63 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Samsung Electronics 5702 2
Ланит Урал 18 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
СКБ Контур 416 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
АйТи 752 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
АТОЛ ГК 168 1
Panasonic 1158 1
Teradata 166 1
Google LLC 7161 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Brocade Communications Systems 142 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Вертолеты России 114 6
X5 Group 599 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
РусГидро ПАО 129 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Казахмыс - Kazakhmys 24 3
ВТБ Страхование 52 3
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 3
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 3
Техномаш НПО 13 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Росводоканал 44 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Русский свет 15 3
Sela 12 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 3
Альфа-Банк 1127 3
Ренессанс кредит Банк 143 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Уралсиб Банк 390 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 2
ЕС-лизинг 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Интерхолдинг 2 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Зенит 131 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 14
Федеральное казначейство России 766 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 8
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 6
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Администрация города Твери 5 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Альянстрансатом 6 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Счётная палата РФ 460 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Правительство Самарской области 48 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 2
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Администрация Владимирской области 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 19
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Безопасный город 347 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
DevOps - Development и Operations 297 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 2
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Электроника 63 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Яндекс.Маркет 439 5
Rambler Price.ru 25 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 4
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 4
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Amazon Alexa 138 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Apple - App Store 2198 2
Google Android 10751 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Apple iOS 5742 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Microsoft Lync 272 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
ЭЛАР Контекст 6 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
WhatsApp Messenger 654 1
Linux OS 4267 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Четвернин Алексей 651 12
Дюбанов Анатолий 86 10
Калина Роман 60 9
Бутенко Юрий 64 8
Матвеева Татьяна 83 8
Фишер Андрей 54 7
Веригин Илья 28 7
Цариковский Федор 31 6
Приданкин Андрей 30 6
Зыков Игорь 7 6
Галактионов Вячеслав 8 6
Макаренков Константин 32 6
Носов Михаил 17 6
Гоцуцов Сергей 9 6
Звягина Наталья 64 6
Симаков Олег 106 6
Гуревич Раиса 16 6
Шадаев Максут 384 6
Масенков Владислав 9 6
Корягин Михаил 6 6
Соколов Алексей 121 6
Осипова Александра 16 6
Ципорин Павел 51 5
Артамохов Павел 6 5
Мозин Олег 5 5
Исаев Антон 7 5
Иванов Георгий 18 5
Баренбойм Владислав 5 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Кудрявцев Олег 6 5
Балашов Игорь 9 5
Емелин Дмитрий 14 4
Евраев Михаил 222 4
Козырев Алексей 270 4
Авербах Владимир 121 4
Шадрин Виталий 9 4
Шклярук Мария 14 4
Солодовников Денис 62 4
Козлов Александр 54 4
Тарасевич Василий 8 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 39
Россия - Российская федерация - РФ 57544 31
Россия - Челябинская область 659 10
Россия - Республика Мордовия 388 4
Россия - Калужская область 574 4
Россия - Новосибирская область 817 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 3
США - Нью-Йорк 1096 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Испания - Барселона 536 2
Россия - Вологодская область 317 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Республика Алтай 687 2
Великобритания - Лондон 823 2
Россия - Нижегородская область 741 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - Ростовская область 864 2
США - Атланта 48 1
Россия - Тюменская область 584 1
Нидерланды 976 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
ЮАР - Кейптаун 19 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Франция - Париж 372 1
Новая Москва 45 1
США - Торонто 65 1
Россия - Пермь 741 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Испания - Мадрид 63 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Доктрина информационной безопасности России 14 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Великая Отечественная война 123 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 6
Чудо техники 14 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
IDC - International Data Corporation 2724 3
CNews Analytics 1991 2
SimilarWeb 24 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
Школа новых технологий 19 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 21
CNews ИТ-стратегия 13 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
GeekBrains 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766591, в очереди разбора - 670277.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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S3-хранилище

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От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

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Colocation

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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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