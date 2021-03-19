Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Авербах Владимир
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Публикаций - 121, упоминаний - 159
Авербах Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Козырев Алексей 270 45
|Четвернин Алексей 651 26
|Елистратов Николай 90 24
|Скляр Алексей 49 17
|Холодняков Юрий 15 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Абызов Михаил 64 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Херсонцев Алексей 48 12
|Мельников Руслан 13 7
|Кесельбренер Леонид 49 7
|Рыбчинский Михаил 14 7
|Иванов Александр 71 6
|Кучин Сергей 22 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Горбачев Александр 18 5
|Сафронов Роман 33 4
|Козлов Александр 54 4
|Чукарин Алексей 56 4
|Шмид Александр 18 4
|Щербаков Сергей 14 4
|Ивакин Роман 49 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Новиков Андрей 23 3
|Спиридонов Александр 35 3
|Горобцов Алексей 14 3
|Похлебаев Александр 7 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Cычев Алексей 8 3
|Новиков Павел 67 3
|Гуральников Сергей 161 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
|Соколов Алексей 121 2
|Марич Игорь 18 2
|Дюгаев Евгений 12 2
|Балуев Евгений 28 2
|Евраев Михаил 222 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Apps4All 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760996, в очереди разбора - 664685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760996, в очереди разбора - 664685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru