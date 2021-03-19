Авербах Владимир

Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 7

Минкомсвязи сообщило о рекордном росте пользователей электронных госуслуг 1

На Едином портале госуслуг можно оплатить начисления одним платежом 1

Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1

Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1

Виджеты госуслуг будут размещены в негосударственных информационных системах 1

Справку о судимости можно получить как электронный документ на портале госуслуг 1

За два месяца 2017 года на ЕПГУ выведено 28 новых госуслуг 1

Более половины россиян пользуются электронными госуслугами 2

Горнолыжники могут оформить пропуск в пограничную зону через Единый портал госуслуг 1

Жителям Москвы стали доступны электронные юридически значимые уведомления о нарушениях ПДД 1

На порталах органов власти появится виджет системы досудебного обжалования 1

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1

Оплата налогов через Единый портал госуслуг гарантирует закрытие начислений в кратчайшие сроки 1

Минкомсвязи РФ объединила на федеральном портале госуслуг данные из ГИБДД и ФССП 1

Банки смогут самостоятельно получать выписки с пенсионных счетов граждан 1

Передача результата электронных госуслуг от граждан в коммерческие организации будет автоматизирована 1