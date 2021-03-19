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Авербах Владимир


19.03.2021 Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя 2
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
07.11.2018 Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 7
31.10.2018 За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
14.02.2018 Минкомсвязи сообщило о рекордном росте пользователей электронных госуслуг 1
13.12.2017 На Едином портале госуслуг можно оплатить начисления одним платежом 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
02.10.2017 Новая версия мобильного приложения «Госуслуги» станет персональным помощником 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
30.08.2017 Виджеты госуслуг будут размещены в негосударственных информационных системах 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
15.06.2017 Названы направления ИТ, на которые России не хватает денег 1
14.06.2017 Минкомсвязи: Количество электронных регистраций транспортных средств за год выросло в три раза 1
19.04.2017 Справку о судимости можно получить как электронный документ на портале госуслуг 1
10.04.2017 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2017 года 1
15.03.2017 За два месяца 2017 года на ЕПГУ выведено 28 новых госуслуг 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
02.03.2017 Более половины россиян пользуются электронными госуслугами 2
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
23.01.2017 Горнолыжники могут оформить пропуск в пограничную зону через Единый портал госуслуг 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
24.11.2016 Жителям Москвы стали доступны электронные юридически значимые уведомления о нарушениях ПДД 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
25.10.2016 На порталах органов власти появится виджет системы досудебного обжалования 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
18.10.2016 Оплата налогов через Единый портал госуслуг гарантирует закрытие начислений в кратчайшие сроки 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 2
08.09.2016 Минкомсвязи РФ объединила на федеральном портале госуслуг данные из ГИБДД и ФССП 1
31.08.2016 Банки смогут самостоятельно получать выписки с пенсионных счетов граждан 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
24.08.2016 Передача результата электронных госуслуг от граждан в коммерческие организации будет автоматизирована 1
24.08.2016 Правительство Москвы готово внедрить технологию от Bitcoin 1

Публикаций - 121, упоминаний - 159

Авербах Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 16
АйТи 751 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 13
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
Yandex - Яндекс 4101 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Brocade Communications Systems 141 4
Ланит ГК 1156 4
Бинго-Софт - Акцент 10 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
IBM 3539 2
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Lenovo Group 1636 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Teradata 166 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Samsung Electronics 5666 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Alcatel-Lucent Enterprise 331 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 2
ВТБ24 583 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Газпром нефть 382 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Открытие ФК 538 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 1
Медскан 12 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Глобэкс банк 28 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
МДМ Банк 150 1
ЕС-лизинг 13 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ Страхование 52 1
Альфа-Банк 1123 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 63
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 37
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 30
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
ПФР Департамент информационных технологий 103 9
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Администрация Новосибирской области - Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области - ДИиРТТ НСО 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2203 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
OpenStack 347 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 40
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
Google Android 10751 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Apple iOS 5742 2
TmaxSoft Tibero 40 1
Apple iPad 3263 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
Microsoft Lync 272 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Dynamics CRM 387 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Exchange 681 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft SQL Server 793 1
Козырев Алексей 270 45
Четвернин Алексей 651 26
Елистратов Николай 90 24
Скляр Алексей 49 17
Холодняков Юрий 15 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Абызов Михаил 64 14
Прокошев Андрей 30 14
Клементьев Андрей 18 14
Херсонцев Алексей 48 12
Мельников Руслан 13 7
Кесельбренер Леонид 49 7
Рыбчинский Михаил 14 7
Иванов Александр 71 6
Кучин Сергей 22 6
Никифоров Николай 1126 5
Горбачев Александр 18 5
Сафронов Роман 33 4
Козлов Александр 54 4
Чукарин Алексей 56 4
Шмид Александр 18 4
Щербаков Сергей 14 4
Ивакин Роман 49 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Новиков Андрей 23 3
Спиридонов Александр 35 3
Горобцов Алексей 14 3
Похлебаев Александр 7 3
Контрабаев Артур 66 3
Cычев Алексей 8 3
Новиков Павел 67 3
Гуральников Сергей 161 2
Нестеров Алексей 79 2
Ковнир Евгений 71 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
Соколов Алексей 121 2
Марич Игорь 18 2
Дюгаев Евгений 12 2
Балуев Евгений 28 2
Евраев Михаил 222 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 38
Россия - Ростовская область 862 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Россия - Республика Мордовия 387 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Европа Западная 613 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - Калининградская область 537 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
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Россия - Волгоградская область 398 2
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Европа 3752 1
Украина 3365 1
Россия - Иркутская область 543 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 2 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
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РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760996, в очереди разбора - 664685.
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