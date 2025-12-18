Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 40-ФЗ О Федеральной службе безопасности
Федеральный закон 40-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Авербах Владимир 127 5
|Парфенчиков Артур 14 2
|Емельянников Михаил 40 1
|Писарев Михаил 27 1
|Дрозд Алексей 21 1
|Богатов Антон 79 1
|Гребнев Егор 41 1
|Джабаров Владимир 2 1
|Горяинова Анна 8 1
|Рыжов Николай 9 1
|Плигин Владимир 7 1
|Алханов Алу 7 1
|Гирдин Сергей 3 1
|Шляхов Константин 3 1
|Федоряк Николай 1 1
|Здобнов Игорь 4 1
|Симулин Алексей 2 1
|Глыбин Александр 2 1
|Левичев Николай 5 1
|Галушко Дмитрий 23 1
|Василенко Александр 93 1
|Кусков Денис 221 1
|Василенко Евгения 23 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Комлев Николай 112 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Смирнов Алексей 254 1
|Анисимов Максим 28 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Блинова Татьяна 7 1
|Белокопыт Алексей 3 1
|Путин Владимир 3354 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Чернов Даниил 79 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
|Озеров Виктор 29 1
|Кальченко Игорь 8 1
|TechMedia - Тематические медиа 1 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
|Allied Market Research 22 1
|Gartner - Гартнер 3613 1
|Markets&Markets Research 113 1
|НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
|НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
