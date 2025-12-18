Разделы

Федеральный закон 40-ФЗ О Федеральной службе безопасности


СОБЫТИЯ


18.12.2025 ФСБ дали право получать копии баз данных у любых организаций 2
02.02.2024 «Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда 1
16.06.2023 Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro 1
28.10.2021 Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI 1
28.05.2021 Власти хотят забирать обезличенные персональные данные россиян без их согласия для нужд государственного ИИ 1
17.02.2021 Минцифры признало сервис, разработанный РЕД СОФТ, самым быстрым на портале «Госуслуги» 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1
02.02.2016 Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2015 г. вырос в три раза и составил 2,9 млрд руб. 1
25.01.2016 Подведены итоги работы бета-версии Единого портала госуслуг в 2015 г. 1
16.12.2015 Сотрудникам ФСБ запретят Facebook, Twitter и «ВКонтакте» 2
18.11.2015 Минкомсвязи подвело предварительные итоги работы Единого портала госуслуг 1
02.11.2015 Пользователи могут оценить работу Единого портала госуслуг 1
29.09.2015 Счетная палата: Судебные приставы без разрешения потратили 9 млрд на ИТ. Видео 1
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» 1
30.01.2015 Подведены итоги работы портала госуслуг в 2014 г. 1
29.07.2014 Подведены итоги работы портала госуслуг в первом полугодии 2014 г. 1
11.10.2013 ФСБ расширят права для борьбы с информационными угрозами 1
13.05.2013 Путин перетряхнул законодательство о персональных данных 1
27.01.2011 Три года для перехода на СПО: с чем столкнется правительство России? 1
19.03.2010 Судебные приставы не смогут наказать «большую тройку» 1
22.01.2010 МТС, "Билайн" и "Мегафон" объявили войну судебным приставам 1
22.01.2007 ФССП России понадобились средства связи 1
24.11.2006 Московским судебным приставам требуется поставщик оборудования 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Федеральный закон 40-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 3
МегаФон 9935 3
Ред Софт - Red Soft 1008 3
АКОС 68 2
Ростелеком 10323 2
Intel Corporation 12545 2
Oracle Corporation 6873 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
Thales Group 125 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Polar - Полар 98 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 355 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Booz Allen Hamilton 36 1
Крок - Croc 1815 1
Корус Консалтинг ГК 1344 1
ОТР ГК - ОТР 2000 222 1
Microsoft Corporation 25251 1
AMD - Advanced Micro Devices 4472 1
Diasoft - Диасофт 1027 1
9015 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 256 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
InfoWatch - Инфовотч 1092 1
Google Russia - Гугл Россия 220 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 1
Галактика - Корпорация 1507 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 2
Lockheed Martin 767 1
ОрдерКом 14 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
Почта России ПАО 2250 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ГПБ - Газпромбанк 1179 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Судебная власть - Judicial power 2412 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 17 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ГосИнформСистемы 155 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 878 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 337 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8927 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7644 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2476 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 8
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Linux OS 10929 2
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 2
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1522 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Kyocera KM МФУ 5 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Apache OpenOffice 484 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 121 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Microsoft Windows 10 1878 1
Kaspersky OS 145 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 139 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 1
Авербах Владимир 127 5
Парфенчиков Артур 14 2
Емельянников Михаил 40 1
Писарев Михаил 27 1
Дрозд Алексей 21 1
Богатов Антон 79 1
Гребнев Егор 41 1
Джабаров Владимир 2 1
Горяинова Анна 8 1
Рыжов Николай 9 1
Плигин Владимир 7 1
Алханов Алу 7 1
Гирдин Сергей 3 1
Шляхов Константин 3 1
Федоряк Николай 1 1
Здобнов Игорь 4 1
Симулин Алексей 2 1
Глыбин Александр 2 1
Левичев Николай 5 1
Галушко Дмитрий 23 1
Василенко Александр 93 1
Кусков Денис 221 1
Василенко Евгения 23 1
Рубанов Владимир 75 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Комлев Николай 112 1
Черногоров Андрей 65 1
Смирнов Алексей 254 1
Анисимов Максим 28 1
Щеголев Игорь 698 1
Голикова Татьяна 56 1
Блинова Татьяна 7 1
Белокопыт Алексей 3 1
Путин Владимир 3354 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Чернов Даниил 79 1
Серебряникова Анна 77 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Озеров Виктор 29 1
Кальченко Игорь 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 4
Россия - УФО - Тюменская область 1257 3
Россия - УФО - Свердловская область 1751 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2664 2
Европа 24649 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 947 2
Гвинея - Гвинейская Республика 15 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 1
Нидерланды 3635 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Россия - СФО - Кемеровская область 991 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1426 1
Россия - ДФО - Амурская область 852 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1335 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ПФО - Самарская область 1454 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 312 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 85 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Африка - Африканский регион 3572 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 5
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1339 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 2
Английский язык 6878 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 25 1
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 8 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 17 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
TechMedia - Тематические медиа 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Allied Market Research 22 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Markets&Markets Research 113 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408743, в очереди разбора - 731361.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

