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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОрдерКом



28.04.2025 В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры 1
21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел 1
13.07.2023 Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан 1
21.04.2023 В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем 1
19.01.2023 Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России 1
29.12.2022 Не обновлять ПО, заблокировать иностранный трафик: Распоряжения властей ради кибербезопасности школ России 1
10.06.2022 Операторы нашли хитрый способ защитить россиян от надзора спецслужб 3
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 2
16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками 1
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

ОрдерКом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9875 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2944 2
МегаФон 9185 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 2
X Corp - Twitter 2877 2
Лугаком - Lugacom 10 2
Xiaomi 1794 1
Норси-Транс - НТ 111 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Специальные технологии 65 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
ИКС - Цитадель ГК 97 1
ОБИТ 84 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 9 1
Telegram Group 2156 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
Информзащита 784 1
Proton Technologies AG 41 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Google LLC 11919 1
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 7 1
Миранда-Медиа 59 1
Омега 82 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 1
ИРКОС 2 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3196 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3016 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 600 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Судебная власть - Judicial power 2332 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Конституционный суд РФ 109 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 58 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
АЮР - Ассоциация юристов России 45 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4164 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12943 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30367 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28179 3
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NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 782 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12769 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4642 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 760 2
WhatsApp Messenger 1113 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 481 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 239 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
Google YouTube - Видеохостинг 2799 1
Google Play - Google Store - Android Market 3338 1
Rakuten Viber 630 1
Google Gmail 956 1
NVision Барьер 672 1
FreePik 1111 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 1
Pixabay 146 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3282 1
Галушко Дмитрий 20 11
Путин Владимир 3230 4
Климарев Михаил 48 2
Яровая Ирина 71 2
Черепенников Антон 84 1
Усманов Алишер 301 1
Казарян Карен 77 1
Левова Ирина 24 1
Силин Михаил 27 1
Мишустин Михаил 692 1
Сергеев Григорий 17 1
Володин Вячеслав 88 1
Иванов Олег 145 1
Михеева Лидия 2 1
Сивцов Денис 1 1
Yen Andy - Йен Энди 4 1
Липин Дмитрий 2 1
Пушилин Денис 5 1
Учитель Сергей 8 1
Майоров Михаил 1 1
Лебедев Руслан 1 1
Орехов Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 4
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ЛНР - Луганская Народная Республика 150 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 180 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 170 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
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Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Аудит - аудиторский услуги 2777 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 1
Йена - денежная единица Японии 497 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16628 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1105 1
Blacklist - Чёрный список 636 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1947 5
Ведомости 1066 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
TechMedia - Тематические медиа 1 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
РИА Новости 940 1
SlashGear 134 1
ИИИ - Институт исследований интернета 59 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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