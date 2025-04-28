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ОрдерКом
ОрдерКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 1
|ИРКОС 2 1
|ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 45 1
|ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
|Галушко Дмитрий 20 11
|Путин Владимир 3230 4
|Климарев Михаил 48 2
|Яровая Ирина 71 2
|Черепенников Антон 84 1
|Усманов Алишер 301 1
|Казарян Карен 77 1
|Левова Ирина 24 1
|Силин Михаил 27 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Володин Вячеслав 88 1
|Иванов Олег 145 1
|Михеева Лидия 2 1
|Сивцов Денис 1 1
|Yen Andy - Йен Энди 4 1
|Липин Дмитрий 2 1
|Пушилин Денис 5 1
|Учитель Сергей 8 1
|Майоров Михаил 1 1
|Лебедев Руслан 1 1
|Орехов Виталий 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1947 5
|Ведомости 1066 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
|TechMedia - Тематические медиа 1 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|РИА Новости 940 1
|SlashGear 134 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 59 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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