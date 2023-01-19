Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России

Госдума одобрила увеличение более чем в 130 раз стоимости новых лицензий на услуги связи - до 1 млн руб. Таким образом законодатель хочет бороться с недобросовестными операторами связи, не выполняющими требования в части СОРМ. Однако новый порядок может привести к сокращению конкуренции.

Законопроект об увеличение стоимости лицензий на услуги связи

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект в виде поправок в Налоговый кодекс, значительно увеличивающих стоимость получения лицензии на услуги электросвязи – с 7,5 тыс. руб. до 1 млн руб., или более чем в 130 раз.

Данное изменение должно вступить в силу с 1 января 2024 г. Речь идет о лицензиях на услуги, для предоставления которых операторов связи должен установить оборудование, обеспечивающее функционирование Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Под такие категории подпадают лицензии на фиксированную, дальнюю и сотовую телефонную связь, доступ в интернет, передачу данных и т.д. Законопроект был разработан Правительством во исполнения поручения Президента России Владимира Путина от 12 января 2022 г. Согласно данному поручению, требовалось принять меры для недопущения на рынок недобросовестных операторов связи, не выполняющих требования по СОРМ, а также увеличить размер административных штрафов за соответствующие нарушения.

Сколько стоит внедрение оборудования СОРМ

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас оператор связи, получив лицензию на оказание услуг связи, разрабатывает и согласовывает с Федеральной службой безопасности (ФСБ) план внедрения СОРМ. Это происходит в срок до шести месяцев. С момента получения лицензии до внедрения СОРМ и получения Роскомнадзором права проведения проверки выполнения оператором соответствующих требований проходит от одного до двух лет.

Госдума одобрила увеличение стоимости новых лицензий на услуги связи до 1 млн рублей или более чем в 130 раз

Стоимость внедрения оборудования СОРМ зависит от передаваемого оператором связи объема трафика и скорости передачи данных. Так, при скорости до 3 Гбит/с стоимость оборудования варьируется от 2 млн руб. до 4,5 млн руб., при скорости 3-6 Гбит/с – от 3 млн руб. до 6 млн руб., при скорости 6-10 Гбит/с – от 4 млн руб. до 7,5 млн руб. В эту стоимость включены работы по монтажу и пусконаладке, услуги по хранению данных на три года и гарантийное обслуживание оборудования в течение одного года с даты поставки.

Как стоимость лицензий должна помочь бороться с нарушителями в области СОРМ

Для операторов связи, не имеющих возможности приобрести оборудование СОМР на начальном этапе своей деятельности, существует услуга по реализации СОРМ без его покупки («аутсорминг»). Стоимость подключения услуги зависит от передаваемого оператором связи объема трафика и составляет от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. с ежемесячной арендой платой 55 тыс. руб. – 110 тыс. руб.

В то же время, как отмечают авторы законопроекты, недобросовестные операторы связи уклоняются от выполнения требований по внедрению СОРМ. Так, в 2020 г. количество выявленных нарушений в данной сфере составило 954, в 2021 г. – 1096, в первом полугодии 2022 г. – 404.

Соответственно, за нарушение требований в области СОРМ в 2020 г. было выписано административных штрафов на общую сумму 4 млн руб., в 2021 г. – на сумму 15,5 млн руб., за первое полугодие 2022 г. – 3 млн руб.

При этом, согласно Кодексу об административных правонарушениях, размер штрафа за невыполнение требований в сфере СОРМ для юридических лиц составляет от 300 тыс. руб. до 500 тыс руб., за повторное нарушение – от 2 млн руб. до 6 млн руб.

Авторы законопроекта подчеркивают: нарушителям проще заплатить незначительный административный штраф, чем устанавливать оборудование СОРМ. Кроме того, поскольку стоимость получения лицензии несоизмеримо меньше размера административных штрафов, недобросовестные операторы связи, после выявления нарушений в части внедрения СОРМ, просто обращаются в Роскомнадзор с просьбой аннулировать действующие лицензии и сразу же получают новые лицензии. Так, в 2021 г. в России было выдано 2,36 тыс. новых лицензий на услуги связи, и одновременно прекращено действие 1,15 тыс. лицензий.

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Авторы документа полагают, что увеличение стоимости получения лицензий в области связи до размеров, сопоставимых с размером штрафа за административное правонарушение в части внедрения СОРМ и стоимости подключения соответствующего оборудования или его аренды, приведет к сокращению недобросовестных операторов связи, а также к повышению эффективности выполнения требований законодательства со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.

Проблемы с ограничениями конкуренции

В своем заключении на законопроект Комитет Госдумы по конкуренции отметил, что документ предполагает существенное увеличение размера государственной пошлины за получение лицензий на услуги связи, которая, с высокой степенью вероятности, будет «переложена» на конечного потребителя услуг связи. Кроме того, такая мера приведет к недопущению на рынок связи новых хозяйствующих субъектов, в том числе добросовестно осуществляющих соответствующую деятельность, а это создает риск монополизации данной сферы.

Комитет по конкуренции указал на разъяснения Конституционного суда от 2008 и 2013 гг., в соответствии с которыми законодатель при выборе средств и способов правого воздействия на субъекты предпринимательской деятельности должен основываться на сложившейся в России отраслевой системе правового регулирования и общих принципах соответствующих отраслей права – публичного или частного. При этом законодатель обязан учитывать социальные, экономические и иные факторы, определяющие объективные пределы его конституционных полномочий.

Кроме того, Конституционный суд указал, что государственная пошлина, взимаемая за совершение уполномоченным органом или должным лицом соответствующих юридически значимых действий, является специфической разновидностью публично-финансовых платежей, размер которых не обязательно должен быть эквивалентен понесенным в связи с совершением этих действий затратам и определяется законодателем на основе принципов справедливости и соразмерности, исходя из цели обеспечения публичного порядка в конкретной сфере общественных отношений и характера прав, реализация которых связывается с необходимостью уплаты государственной пошлины.

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Комитет по конкуренции также напоминает, что поручение Президента России предполагает еще и повышение размера административных штрафов за несоблюдение требований в области СОРМ. Соответственно, разница между размером государственной пошлины и размером штрафа снова увеличится, что, согласно логике законопроекта, приведет к необходимости вновь увеличить размер государственной пошлины. Поэтому комитет предлагает уменьшить размер пошлины до 500 тыс. руб. и отложить срок вступления новых требований в силу.

Мнение эксперта

Гендиректор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко отмечает, что сейчас для предоставления одной услуги связи оператор должен получить сразу несколько видов лицензий. Например, для оказания услуг фиксированной телефонии необходимо получить лицензии на местную телефонную связи и передачу голосовой связи с использованием сетей передачи данных. Для предоставления услуги доступа в интернет необходимы лицензии на передачу данных и телематику.

С учетом предлагаемого резкого повышения стоимости новых лицензий на рынке появится барьер для новых игроков, предполагает Галушко. Мелкие же операторы попросту будут игнорировать новые требования и работать «в серую», что приведет к падению доходов бюджета, опасается эксперт.