Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галушко Дмитрий
Галушко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 9 7
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
|Путин Владимир 3230 3
|Яровая Ирина 71 2
|Шейкин Артем 36 2
|Черепенников Антон 84 1
|Усманов Алишер 301 1
|Климарев Михаил 48 1
|Казарян Карен 77 1
|Силин Михаил 27 1
|Левова Ирина 24 1
|Сивцов Денис 1 1
|Хуторцев Сергей 12 1
|Майоров Михаил 1 1
|Бойко Алексей 69 1
|Лебедев Руслан 1 1
|Стуров Алексей 1 1
|Учитель Сергей 8 1
|Пушилин Денис 5 1
|Орехов Виталий 1 1
|Шадаев Максут 1037 1
|Панкратов Алексей 1 1
|Терентьев Александр 2 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Захарова Ольга 6 1
|Волков Григорий 3 1
|Катков Павел 30 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Калачев Алексей 2 1
|Павлухина Оксана 3 1
|Грищенко Олег 3 1
|Пешкова Евгения 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1947 8
|Ведомости 1066 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 2
|TechMedia - Тематические медиа 1 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|Forbes - Форбс 849 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.