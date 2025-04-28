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Индексная книга (каталог) CNews*
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Галушко Дмитрий



28.04.2025 В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры 1
17.09.2024 Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним 1
04.09.2024 Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube» 1
12.08.2024 Внезапные последствия. Провайдеры требуют от властей объяснить замедление YouTube. Россияне массово разрывают договоры с операторами 1
11.07.2024 Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине 1
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома 1
25.01.2024 Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон 1
07.12.2023 Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии 1
16.11.2023 Роскомнадзор запугивает операторов связи гигантскими штрафами за неподключение к «Антифроду». Могут потребоваться крупные вложения 1
21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел 2
13.07.2023 Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан 1
21.04.2023 В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем 1
19.01.2023 Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России 1
29.12.2022 Не обновлять ПО, заблокировать иностранный трафик: Распоряжения властей ради кибербезопасности школ России 1
10.06.2022 Операторы нашли хитрый способ защитить россиян от надзора спецслужб 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками 1
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Галушко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 8
Ростелеком 9875 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2944 5
МегаФон 9185 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 4
Google LLC 11919 3
X Corp - Twitter 2877 2
Миранда-Медиа 59 2
МКД 61 2
Лугаком - Lugacom 10 2
Xiaomi 1794 1
Норси-Транс - НТ 111 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Специальные технологии 65 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
ИКС - Цитадель ГК 97 1
ОБИТ 84 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 9 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
Информзащита 784 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 7 1
Омега 82 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
Yandex - Яндекс 7633 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
СИНХ - Таттелеком 205 1
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 1
Битрейс Телеком 2 1
ОрдерКом 14 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 1
ИРКОС 2 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1414 1
Unsplash 954 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 605 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 742 1
Орёлоблэнерго 1 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 39 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3196 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 3
Судебная власть - Judicial power 2332 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3016 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 600 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 58 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Конституционный суд РФ 109 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 322 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 320 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 9 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20995 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16281 8
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Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 447 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10341 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24588 1
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1336 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12769 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4003 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2799 3
Pixabay 146 3
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 760 2
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 30 1
WhatsApp Messenger 1113 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 481 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
Google Gmail 956 1
Google Play - Google Store - Android Market 3338 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 1
Rakuten Viber 630 1
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 524 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2549 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 698 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Аудит - аудиторский услуги 2777 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16628 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1105 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2236 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 221 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 35 1
Паспорт - Паспортные данные 2572 1
ОПК - Мины - минирование 93 1
Энергетика - Energy - Energetically 5203 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1947 8
Ведомости 1066 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 2
TechMedia - Тематические медиа 1 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Forbes - Форбс 849 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
SimilarWeb 54 1
ИИИ - Институт исследований интернета 59 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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