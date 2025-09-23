Разделы

Лугаком Lugacom

Лугаком - Lugacom

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год 1
13.07.2023 Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан 1
21.04.2023 В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем 1
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 1
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 1
07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации 3
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 2
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 1
09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Лугаком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9062 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 790 8
Киевстар - Kyivstar 551 8
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 6
Ростелеком 10131 5
Vodafone Group 1384 5
Укртелеком 241 5
Миранда-Медиа 68 5
Комтел 16 5
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 7 5
Астелит 135 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 3
МегаФон 9622 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 54 3
Тримоб 33 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 3
К Телеком - Исеть Телеком 90 3
К-Телеком - Win Mobile 46 3
Cisco Systems 5186 2
Huawei 4117 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 88 2
Интертелеком - Intertelecom 37 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4358 2
X Corp - Twitter 2898 2
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 2
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 2
Шахты 0 2
Yandex - Яндекс 8141 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
Apple Inc 12445 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
Telegram Group 2408 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
VK - Mail.ru Group 3508 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
ОрдерКом 14 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 44 2
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 7
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 4
ДНР - Почта Донбасса 9 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 2
СБУ - Служба безопасности Украины 92 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2887 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 697 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5686 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6344 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21597 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25269 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6618 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8995 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2555 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4805 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8382 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1408 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5046 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12807 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11105 3
Пропускная способность - Bandwidth 1810 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1361 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8516 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8051 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11067 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 302 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 379 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7973 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 188 1
CSFB - Circuit Switched FallBack - временное переключение в сети 3G/2G для установления голосового соединения 39 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3903 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13245 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8799 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2787 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 633 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12567 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 793 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 522 1
Rakuten Viber 641 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 884 2
FreePik 1301 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1532 2
Pixabay 172 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1877 1
Феникс SIM-карты 3 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1180 1
Asterisk 80 1
OpenVPN 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5682 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Google Gmail 973 1
Google Play - Google Store - Android Market 3392 1
Google YouTube - Видеохостинг 2850 1
Яценко Виктор 22 5
Ахметов Ринат 55 4
Рудниченко Андрей 2 2
Кузнецов Павел 38 2
Галушко Дмитрий 20 2
Сурженко Михаил 1 1
Фетисов Олег 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Путин Владимир 3303 1
Захарченко Александр 2 1
Ким Дмитрий 70 1
Рогов Владимир 1 1
Крючков Олег 7 1
Лебедев Руслан 1 1
Пушилин Денис 5 1
Орехов Виталий 1 1
Безлер Игорь 1 1
Стрелков Игорь 1 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 170 11
ДНР - Донецкая Народная Республика 196 11
Россия - РФ - Российская федерация 153420 10
Украина 7737 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 977 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2377 4
Украина - Запорожская область 112 4
Россия - ЮФО - Севастополь 570 3
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 3
Донбасс 61 3
ДНР - Донецкая область 25 3
ЛНР - Луганская область 12 3
Турция - Турецкая республика 2457 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 22 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 2
ЛНР - Луганск 33 2
Украина - Одесса 188 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 25 1
Швеция - Королевство 3658 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 1
ДНР - Горловка 5 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3648 4
Паспорт - Паспортные данные 2685 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5949 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 757 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3558 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 854 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6679 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5916 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5194 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6254 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5498 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2871 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1309 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 231 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8183 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 989 1
Лига.нет 12 1
РИА Новости 965 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2077 1
Ведомости 1159 1
Juniper Research 539 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
