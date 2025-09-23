Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лугаком Lugacom
УПОМИНАНИЯ
Лугаком и организации, системы, технологии, персоны:
|ОрдерКом 14 2
|КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 44 2
|SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6344 6
|Яценко Виктор 22 5
|Ахметов Ринат 55 4
|Рудниченко Андрей 2 2
|Кузнецов Павел 38 2
|Галушко Дмитрий 20 2
|Сурженко Михаил 1 1
|Фетисов Олег 2 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Путин Владимир 3303 1
|Захарченко Александр 2 1
|Ким Дмитрий 70 1
|Рогов Владимир 1 1
|Крючков Олег 7 1
|Лебедев Руслан 1 1
|Пушилин Денис 5 1
|Орехов Виталий 1 1
|Безлер Игорь 1 1
|Стрелков Игорь 1 1
|Лига.нет 12 1
|РИА Новости 965 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2077 1
|Ведомости 1159 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.