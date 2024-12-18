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Крючков Олег



18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 1
27.06.2024 Против Крыма развернуты массированные DDoS-атаки 1
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 1
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 1
25.04.2011 GetCRM завершила проект по созданию CRM-системы для компании EventPlatform 1
03.11.2010 Microsoft показала обновленную суперкомпьютерную ОС в России 1
08.07.2010 «Т-Платформы» сманили ведущих суперкомпьютерщиков из Microsoft 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Крючков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
Microsoft Corporation 24625 3
Миранда-Медиа 59 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
Киевстар - Kyivstar 539 2
К Телеком - Исеть Телеком 87 2
К-Телеком - Win Mobile 44 2
Softline - Софтлайн 2811 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
GetCRM - Гетсиэрэм разработка - Эксайт Кит 4 1
Dell EMC 5027 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Intel Corporation 12197 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
HPE SGI - Silicon Graphics 384 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 1
Vodafone Group 1370 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
Астелит 134 1
Лугаком - Lugacom 10 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Цифра ГК 2426 1
Telegram Group 1983 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Technical Computing - Технические вычисления 6 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Linux OS 9937 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Химаныч Владимир 9 1
Клюев Леонид 6 1
Lauber Gilbert - Лаубер Жильбер 2 1
Украинский Всеволод 1 1
Кишкурно Анастасия 3 1
Фаенов Кирилл 8 1
Рогов Владимир 1 1
Нечуятов Алексей 3 1
Звинчук Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Украина 7608 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 4
Россия - ЮФО - Севастополь 540 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Украина - Запорожская область 81 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа 21767 1
Европа Восточная 3075 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
Украина - Херсонская область - Скадовск 2 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Английский язык 6634 1
Skynet 51 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
РИА Новости 917 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Радио России - радиостанция 49 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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