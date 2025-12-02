Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186368
ИКТ 14452
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26430
Персоны 80279
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Украина Херсонская область Скадовск

Украина - Херсонская область - Скадовск

СОБЫТИЯ


02.12.2025 «+7Телеком» расширяет покрытие домашнего интернета на побережье Новороссии - от Мариуполя до Скадовска 1
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 1
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

К-Телеком - Win Mobile 46 2
Миранда-Медиа 70 2
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 2
К Телеком - Исеть Телеком 90 2
Ростелеком 10295 2
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 800 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14170 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9186 1
Telegram Group 2553 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Киевстар - Kyivstar 556 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28919 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17079 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3924 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11182 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21958 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4840 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5146 1
Феникс SIM-карты 3 1
Крючков Олег 7 1
Кузнецов Павел 39 1
Украина 7788 2
Украина - Запорожская область 118 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 994 2
Россия - РФ - Российская федерация 156500 2
Россия - ЮФО - Севастополь 578 2
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3681 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 1
Skynet 52 1
Паспорт - Паспортные данные 2726 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Радио России - радиостанция 49 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1128 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404155, в очереди разбора - 733419.
Создано именных указателей - 186368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще