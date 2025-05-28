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К-Телеком Win Mobile
УПОМИНАНИЯ
К-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 13
|Кузнецов Павел 37 9
|Никифоров Николай 1136 6
|Аксенов Сергей 27 5
|Полонский Дмитрий 15 4
|Ротенберг Борис 9 4
|Медведев Дмитрий 1657 4
|Ройтман Евгений 44 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 3
|Иванов Олег 145 2
|Ахметов Ринат 55 2
|Зарицкий Владимир 8 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Громов Ростислав 13 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Шафигуллин Лутфулла 8 2
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 2
|Сухов Андрей 6 2
|Клименко Дмитрий 2 2
|Крючков Олег 7 2
|Топорищев Павел 3 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Полосов Олег 1 1
|Жаров Александр 175 1
|Лацанич Василь 106 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Аксенев Сергей 1 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Таврин Иван 117 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
|Чернышов Петр 13 1
|Дворяненко Вадим 5 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Поляков Андрей 13 1
|Меняйло Сергей 22 1
|Кочарян Роберт 12 1
|Кохановская Елена 20 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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