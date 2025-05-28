В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка 1

Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 1

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 1

Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 1

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 2

Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 1

Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 1

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1

На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 1

Россия восстановила интернет на юге Украины 1

В Крыму создали тестовую зону эксплуатации отечественного оборудования мобильной связи 1

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1

Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 2

Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1

Yota в разы снизила цены в Крыму 1

В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1

Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1

В Крыму заработал второй оператор мобильной связи 1

В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 1