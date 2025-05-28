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Индексная книга (каталог) CNews*
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К-Телеком Win Mobile


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка 1
24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 1
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 1
18.07.2024 «СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года 1
15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи 1
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 1
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 2
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 1
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор 1
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 1
13.04.2022 В Крыму создали тестовую зону эксплуатации отечественного оборудования мобильной связи 1
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 1
12.04.2021 Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза» 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 2
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 1
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
23.04.2018 Yota в разы снизила цены в Крыму 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1
24.03.2016 В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства» 1
01.02.2016 В Крыму заработал второй оператор мобильной связи 1
17.06.2015 С начала туристического сезона в Крыму было обслужено более 1 млн абонентов с роуминговыми SIM-картами 1
25.05.2015 Как МТС помогает жителям Крыма обойти цифровую блокаду. Тест 2
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 1
21.11.2014 «Ростелком» построит собственную платежную систему, выпустит электронные деньги и карты 1
11.11.2014 Украина заблокировала звонки в Крым 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

К-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 33
К Телеком - Исеть Телеком 87 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 27
Ростелеком 9917 24
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 23
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 22
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 22
Киевстар - Kyivstar 543 20
Миранда-Медиа 61 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 18
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 17
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 16
МегаФон 9279 14
Укртелеком 241 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2954 13
СИНХ - Таттелеком 207 13
Vodafone Group 1384 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4140 9
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 8
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 8
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 59 7
Астелит 134 6
Тримоб 33 5
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 5
АйСи Инвест 8 5
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 4
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 4
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 4
Yandex - Яндекс 7720 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 3
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 3
Интертелеком - Intertelecom 36 3
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 3
Telegram Group 2212 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 273 2
Google LLC 11948 2
Apple Inc 12272 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 7
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 3
Фин-Партнер УК 4 2
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 2
Россети Ленэнерго 1700 2
eBay Inc 1624 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 295 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
Спецстройкрым 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1133 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2819 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2207 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6074 2
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28263 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21116 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4899 23
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8625 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4729 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8640 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8120 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 258 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1528 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10930 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9398 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 651 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3656 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3815 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2903 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 376 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11540 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3108 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11468 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9464 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17375 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5311 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1137 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 334 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1127 6
Google Play - Google Store - Android Market 3346 2
Apple - App Store 2932 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1837 2
Apple iOS 7968 2
Google Android 14271 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 103 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 851 1
Google Chrome - браузер 1593 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 926 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 776 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Google Cloud Services 229 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 35 1
FreePik 1138 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Pixabay 149 1
Феникс SIM-карты 3 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 43 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 121 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 13
Кузнецов Павел 37 9
Никифоров Николай 1136 6
Аксенов Сергей 27 5
Полонский Дмитрий 15 4
Ротенберг Борис 9 4
Медведев Дмитрий 1657 4
Ройтман Евгений 44 3
Белик Дмитрий 15 3
Зырьянов Сергей 3 3
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 3
Иванов Олег 145 2
Ахметов Ринат 55 2
Зарицкий Владимир 8 2
Рубцов Сергей 33 2
Громов Ростислав 13 2
Зобнина Маргарита 54 2
Шафигуллин Лутфулла 8 2
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 2
Сухов Андрей 6 2
Клименко Дмитрий 2 2
Крючков Олег 7 2
Топорищев Павел 3 2
Щеголев Игорь 698 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Полосов Олег 1 1
Жаров Александр 175 1
Лацанич Василь 106 1
Духовницкий Олег 91 1
Аксенев Сергей 1 1
Астафьева Ирина 37 1
Таврин Иван 117 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Чернышов Петр 13 1
Дворяненко Вадим 5 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Поляков Андрей 13 1
Меняйло Сергей 22 1
Кочарян Роберт 12 1
Кохановская Елена 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 42
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 931 39
Россия - ЮФО - Севастополь 549 32
Украина 7668 30
Армения - Республика 2321 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1874 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3013 10
Украина - Запорожская область 98 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 7
Россия - Крымский полуостров 52 7
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 5
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 47 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 3
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 12 3
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 3
Ливан - Ливанская Республика 195 3
Турция - Турецкая республика 2414 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1047 2
Украина - Херсонская область - Скадовск 2 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 1
Грузия 1255 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Украина - Киев 1130 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 531 1
Абхазия - Республика 173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1524 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 664 1
Швеция - Королевство 3642 1
Земля - планета Солнечной системы 10466 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Франция - Французская Республика 7897 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3603 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6558 12
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 703 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6552 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10185 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1828 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7091 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8224 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5717 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16718 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5895 2
Паспорт - Паспортные данные 2598 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7935 2
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