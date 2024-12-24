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Сухов Андрей



24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 1
13.08.2024 АО «Заслон» обучит программированию и аналитике «1С» 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 1
07.11.2022 Российские инженеры придумали, как недорого сломать спутниковый интернет Starlink, не сбивая спутники 1
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сухов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
Миранда-Медиа 59 3
СИНХ - Таттелеком 203 3
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 2
Киевстар - Kyivstar 539 2
Укртелеком 241 2
К Телеком - Исеть Телеком 87 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 2
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 2
К-Телеком - Win Mobile 44 2
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 2
МегаФон 8805 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
8213 1
Заслон АО 3 1
ИКС 318 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 4 3
Фин-Партнер УК 4 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ACM - Association for Computing Machinery 9 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 237 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 143 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 116 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Google Android 13994 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Ротенберг Борис 9 2
Зима Иван 21 2
Топорищев Павел 3 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Кузнецов Павел 37 1
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Украина - Запорожская область 81 2
Армения - Республика 2280 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 46 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Экзамены 428 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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