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Тимофеев Андрей


11.03.2025 В России разработан материал на замену редкоземельным магнитам в производстве электроники 1
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 1
12.09.2024 ГК «Солар» и Security Vision создадут продукт для автоматизации оценки ИБ-рисков 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тимофеев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
СИНХ - Таттелеком 204 1
Миранда-Медиа 59 1
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 1
Malvin Systems - Малвин Системс 8 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 1
Ростелеком 9785 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 945 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 1
ИКС 321 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
Малахит 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 4 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2529 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10837 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4690 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 317 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
Жижикин Игорь 27 1
Зима Иван 21 1
Фролов Кирилл 3 1
Шарапова Ольга 3 1
Сухов Андрей 6 1
Данкин Александр 2 1
Топорищев Павел 3 1
Милишников Александр 1 1
Лигостаев Артур 2 1
Рахметов Руслан 56 1
Чаплыгин Роман 21 1
Овчинников Роман 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 1
Украина - Запорожская область 91 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алупка 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2938 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 145 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 175 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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