Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Милишников Александр
СОБЫТИЯ
|18.05.2026
|«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ 1
|24.09.2024
|Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Милишников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Кирилл 6 2
|Зима Иван 22 1
|Тимофеев Андрей 3 1
|Топорищев Павел 3 1
|Данкин Александр 2 1
|Ерошок Иван 4 1
|Сухов Андрей 6 1
|Шарапова Ольга 3 1
|Окопелов Давид 1 1
|Карнаухов Денис 1 1
|Лозовой Дмитрий 3 1
|Басаев Арчил 1 1
|Лигостаев Артур 2 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Комаров Александр 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.