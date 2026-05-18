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Милишников Александр

СОБЫТИЯ


18.05.2026 «Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ 1
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Милишников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 538 2
ИКС - Цитадель ГК 110 2
Malvin Systems - Малвин Системс 13 2
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 2
Ростелеком 10948 2
Миранда-Медиа 82 2
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 1
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 1
Протей НТЦ - Протей-РТК 4 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Ростелеком - Техновейв 5 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Малахит 21 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
НТР - Новые телеком-решения 37 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
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Карнаухов Денис 1 1
Лозовой Дмитрий 3 1
Басаев Арчил 1 1
Лигостаев Артур 2 1
Жижикин Игорь 32 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алупка 5 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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