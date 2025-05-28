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Люкстранс СК Люкстранс Судоходная компания


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка 1
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 8
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 1
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 12

Люкстранс СК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9917 4
Миранда-Медиа 61 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 3
К Телеком - Исеть Телеком 87 3
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 3
СИНХ - Таттелеком 207 3
К-Телеком - Win Mobile 45 3
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2954 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 2
Киевстар - Kyivstar 543 2
Укртелеком 241 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 2
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 2
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 2
МегаФон 9279 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
ИКС 330 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 93 1
ИКС - Цитадель ГК 97 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1335 1
Malvin Systems - Малвин Системс 8 1
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 1
АйСи Инвест 8 1
Фин-Партнер УК 4 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Малахит 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1133 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2819 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2207 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28263 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21116 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4729 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4899 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10930 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8625 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2239 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 651 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 322 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7340 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10262 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1528 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2903 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1127 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 43 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 103 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
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Армения - Республика 2321 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1874 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
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Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 47 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16718 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8224 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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