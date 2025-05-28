Получите все материалы CNews по ключевому слову
Люкстранс СК Люкстранс Судоходная компания
УПОМИНАНИЯ
Люкстранс СК и организации, системы, технологии, персоны:
|Фин-Партнер УК 4 1
|УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
|Малахит 21 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1133 1
|Сухов Андрей 6 3
|Топорищев Павел 3 3
|Кузнецов Павел 37 2
|Ротенберг Борис 9 2
|Зима Иван 21 2
|Шарапова Ольга 3 2
|Данкин Александр 2 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Жижикин Игорь 29 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Зарицкий Владимир 8 1
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
|Шафигуллин Лутфулла 8 1
|Развожаев Сергей 2 1
|Фролов Кирилл 3 1
|Милишников Александр 1 1
|Тимофеев Андрей 3 1
|Лигостаев Артур 2 1
|Басаев Арчил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.