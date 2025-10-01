Разделы

Фролов Кирилл


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 «Союзмультфильм» использует PT Dephaze для регулярного тестирования защищенности инфраструктуры 1
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 1
08.06.2009 Состоялось Годовое общее собрание акционеров «Центрального телеграфа» 1
25.06.2003 В новый совет директоров ОАО "ЮТК" вошли 6 представителей "Связьинвеста" 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Фролов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10144 1
СИНХ - Таттелеком 213 1
ИКС 364 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 54 1
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3049 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Миранда-Медиа 70 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Кубаньэлектросвязь 28 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1317 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 129 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4728 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2557 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 332 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4811 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1184 1
Зима Иван 22 1
Гресева Любовь 2 1
Боярская Наталья 2 1
Басаев Арчил 1 1
Лигостаев Артур 2 1
Милишников Александр 1 1
Жижикин Игорь 32 1
Тимофеев Андрей 3 1
Дегтярева Елена 2 1
Авдиянц Станислав 10 1
Горбачев Владимир 17 1
Белов Вадим 23 1
Волковыский Игорь 2 1
Панченко Станислав 14 1
Куликов Денис 27 1
Прокофьева Ирина 7 1
Юрченко Евгений 132 1
Лещенко Михаил 33 1
Ухина Ирина 3 1
Лукашов Сергей 2 1
Щепилов Андрей 3 1
Мерзленко Александр 2 1
Никонов Кирилл 1 1
Черноусова Виктория 8 1
Козин Владимир 5 1
Григорьева Алла 9 1
Ромский Георгий 23 1
Булгак Владимир 19 1
Провоторов Александр 157 1
Васильев Михаил 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3134 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 979 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 171 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 198 1
Украина - Запорожская область 113 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1387 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Аудит - аудиторский услуги 2977 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 201 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1194 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 1
