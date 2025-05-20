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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174808
ИКТ 13610
Организации 10625
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ДЦОА Данные Центр обработки и автоматизации


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация 1
10.09.2024 Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов 1
19.04.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о назначении председателя Совета директоров 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ДЦОА и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 6
Ростелеком 9902 4
МегаФон 9236 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 4
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 28 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 3
Telegram Group 2194 3
X Corp - Twitter 2879 3
Microsoft Corporation 24836 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Google LLC 11938 2
Meta Platforms - Facebook 4464 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 2
ОБИТ 86 2
Huawei Technologies 399 2
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 13 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
SAP SE 5327 1
Yandex - Яндекс 7685 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
Huawei 4016 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
ИКС 328 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
Oracle Corporation 6757 1
Autodesk 618 1
Acronis - Акронис 451 1
Citrix Systems 821 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3008 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 418 1
МФИ Софт 123 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 272 1
Nokia Siemens 125 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 200 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 504 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
ESW Capital 7 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
ОрдерКом 14 1
Корвет Девелопмент 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2813 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5059 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 327 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 59 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1338 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 70 4
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 74 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 782 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4617 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 321 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4175 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28235 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12984 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5481 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2985 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6475 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 256 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3507 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1308 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 659 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 333 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3139 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 626 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 786 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1123 1
RDP.RU EcoRouter 11 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Google Cloud Services 229 1
FreePik 1134 1
Psiphon VPN-сервис 8 1
Исмаилов Рашид 59 5
Носков Константин 237 2
Лацанич Василь 106 2
Торбахов Александр 97 2
Никифоров Николай 1136 2
Слободин Михаил 56 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
Крупнов Александр 30 2
Бирюков Виктор 7 2
Кулин Филипп 52 2
Соколов Алексей 134 1
Солонин Сергей 104 1
Волож Аркадий 254 1
Кисляков Евгений 93 1
Филатов Андрей 114 1
Тихонова Кристина 47 1
Черепенников Антон 84 1
Бойко Елена 152 1
Евдокимов Андрей 83 1
Усманов Алишер 301 1
Парахин Михаил 11 1
Солодовников Денис 101 1
Ким Борис 75 1
Ершов Андрей 50 1
Чибис Андрей 31 1
Худавердян Тигран 91 1
Парфенов Игорь 51 1
Бадалов Андрей 65 1
Махсон Михаил 14 1
Буяджи Павел 20 1
Шпак Василий 237 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
Медведев Владислав 52 1
Бабенко Олег 1 1
Хохлов Сергей 8 1
Морозова Анастасия 36 1
Никитин Павел 2 1
Татаринов Кирилл 42 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Амелькин Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3006 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 3
Украина 7661 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 2
Армения - Республика 2320 2
Беларусь - Белоруссия 5818 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 2
Турция - Турецкая республика 2410 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 820 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3077 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4053 1
Россия - ЮФО - Севастополь 547 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 883 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1600 1
Азербайджан - Баку 129 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 695 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 294 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17431 1
Европа Восточная 3109 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8207 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3601 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2557 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
МГТС Совет директоров 54 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2482 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 515 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 317 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 2
Ведомости 1070 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Forbes - Форбс 854 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5951 1
Future Workplace 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 75 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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