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ДЦОА Данные Центр обработки и автоматизации
УПОМИНАНИЯ
ДЦОА и организации, системы, технологии, персоны:
|Исмаилов Рашид 59 5
|Носков Константин 237 2
|Лацанич Василь 106 2
|Торбахов Александр 97 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Слободин Михаил 56 2
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
|Крупнов Александр 30 2
|Бирюков Виктор 7 2
|Кулин Филипп 52 2
|Соколов Алексей 134 1
|Солонин Сергей 104 1
|Волож Аркадий 254 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Филатов Андрей 114 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Черепенников Антон 84 1
|Бойко Елена 152 1
|Евдокимов Андрей 83 1
|Усманов Алишер 301 1
|Парахин Михаил 11 1
|Солодовников Денис 101 1
|Ким Борис 75 1
|Ершов Андрей 50 1
|Чибис Андрей 31 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Махсон Михаил 14 1
|Буяджи Павел 20 1
|Шпак Василий 237 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 1
|Медведев Владислав 52 1
|Бабенко Олег 1 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Никитин Павел 2 1
|Татаринов Кирилл 42 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Амелькин Алексей 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1965 2
|Ведомости 1070 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|Forbes - Форбс 854 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5951 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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