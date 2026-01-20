Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бабенко Олег
СОБЫТИЯ
|20.01.2026
|Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 2
|27.09.2019
|Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
Бабенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
|ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
|Исмаилов Рашид 63 1
|Усманов Алишер 305 1
|Черепенников Антон 86 1
|Никитин Павел 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
