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МФИ Софт

МФИ Софт

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Всего 30 дел, на cумму 677 393 361 ₽*

Судебные дела (30) на сумму 677 393 361 ₽*
в качестве истца (17) на сумму 40 948 961 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 4 880 609 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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31.10.2017 «МФИ Софт» применила машинное обучение для защиты БД

нческая аналитика, которая позволяет выявить возможные утечки ценной информации еще до их совершения по анализу поведения пользователей. Сергей Добрушский, руководитель направления защиты баз данных, МФИ Софт: «В этом году мы реализовали очень важную задачу для защиты баз данных и веб-приложений. Динамическое профилирование – модуль для выявления аномалий по автоматически построенным профил
27.09.2017 Данные 5,6 млн россиян недорого продаются на черном рынке

Их общий объем достигает 5,6 млн записей, данные актуальны по состоянию на 2016-2017 гг. Количество обнаруженных уникальных баз данных составляет 34 штуки. К таким выводам пришел аналитический центр «МФИ Софт» в ходе исследования, проведенного в сентябре 2017 г.Специалисты центра полагают, что данные утекают не во время сбора — их уже в готовом виде крадут из информационных систем. Купить и
11.04.2017 Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт»

анк объявил о завершении проекта по внедрению системы защиты баз данных «Гарда БД». Проект реализован системным интегратором решений по информационной безопасности «Ангара» совместно с разработчиком «МФИ Софт». Задача проекта состояла в обеспечении непрерывного мониторинга доступа к базам данных и веб-приложениям «Сбербанка», автоматизации поиска новых уязвимостей и обеспечение целостности

02.11.2016 «МФИ Софт» анонсировала новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД»

В октябре 2016 г. компания «МФИ Софт», российский вендор систем информационной безопасности, анонсировала выпуск новой версии системы защиты баз данных «Гарда БД 4.0». Как сообщили CNews в МФИ Софт», решение предст
13.10.2016 «МФИ Софт» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2008

В сентябре 2016 г. российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008 Британского Института Стандартов (BSI) в сфере разработки, внедрения, сопровождения и продажи программного обеспечения и программно-ап
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности

В сентябре 2016 г. российский производитель систем информационной безопасности «МФИ Софт» представил новое решение класса сетевой форензики «Гарда Монитор». Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Сетевая форензика — комплекс мер по расследованию инцидентов, выявлению

28.03.2016 МТТ и «МФИ Софт» очистят сети от «серого трафика»

Компании МТТ и «МФИ Софт» заключили соглашение о намерениях внедрения системы предотвращения мошенничества на сетях связи МТТ. Подписанное соглашение – это часть комплексной антифрод-кампании МТТ, которая буде
09.02.2016 «МФИ Софт» обеспечил защиту баз данных в банке «Санкт-Петербург»

Компания «МФИ Софт» внедрила аппаратно-программный комплекс «Гарда БД» в банке «Санкт-Петербург» для обеспечения безопасности коммерческой документации и защиты доступа в базы данных. Об этом CNews сообщ
02.10.2015 Систему контроля над запрещенными сайтами в России построит поставщик МВД

изации: ООО «Веллинк» предлагала выполнить работы за p83,7 млн, ЗАО «Ай-Теко» — за p138,5 млн, ООО «МФИ Софт» — за p84,2 млн.Заявка «Веллинка» была отклонена комиссией из-за того, что в одном и
21.09.2015 «МФИ Софт» представила новую систему защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей

Группу решений для фильтрации интернет-трафика российской инновационной компании «МФИ Софт» пополнил аппаратно-программный комплекс «Скаут», обеспечивающий защиту инфраструктуры корпоративных сетей от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Решение «Скаут» раз
07.09.2015 Решения для защиты данных «Гарда» от «МФИ Софт» сертифицированы ФСТЭК

Российская компания «МФИ Софт» получила сертификаты ФСТЭК России на группу решений для защиты информации «Гарда». Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Группа решений «Гарда» включает в себя: DLP-систему «Гар
05.06.2015 Вышла новая версия системы защиты СУБД «Гарда БД» от «МФИ Софт»

Российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» выпустил новую версию интеллектуальной системы защиты баз данных «Гарда БД», решения класса DAM (Database Activity Monitoring — аудит и мониторинг действий с базами данных) российског
10.09.2014 «МФИ Софт» анонсировала DLP-систему на основе принципов «Больших данных»

Компания «МФИ Софт» представила DLP-систему нового поколения — «Гарда Предприятие» 3. Как сообщили CNews в «МФИ Софт», в основе решения лежат принципы Big Data («Больших данных»), многоуровневая а
08.09.2014 Эдуард Островский вошел в состав руководства «МФИ Софт» в качестве вице-президента

Вице-президентом «МФИ Софт» стал Эдуард Островский — генерал-лейтенант, заслуженный работник связи РФ, член Экс
03.12.2013 «МФИ Софт» обновил свою систему защиты баз данных «Гарда БД»

Компания «МФИ Софт» сообщила о выпуске новой версии системы защиты баз данных — АПК «Гарда БД» 3.2. Обновленную систему отличают новый механизм хранения данных, расширенные возможности мониторинга и упро
25.11.2013 «МФИ Софт» исследовал уровень информационной безопасности в российских компаниях

Аналитический центр компании «МФИ Софт» опубликовал комплексное исследование развития технологического уровня информационной безопасности в России. Исследование базируется на результатах опроса-анкетирования директоров и сп
20.11.2013 Гендиректором «МФИ Софт» в Нижнем Новгороде назначен Иван Смирнов

Компания «МФИ Софт» сообщила об изменениях в руководстве компании в Нижнем Новгороде. Новым генеральным директором назначен Иван Смирнов. Сергей Дрожилкин, ранее занимавший эту должность, продолжит свою

06.11.2013 «МФИ Софт» прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008

Российская компания «МФИ Софт», разработчик систем информационной безопасности, систем фильтрации интернет-трафика и систем легального контроля (СОРМ), в очередной раз подтвердила соответствие своей деятельности ме
24.09.2013 «МФИ Софт» выпустил новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие»

Компания «МФИ Софт», российский разработчик систем информационной безопасности, объявила о выпуске очередного обновления своей разработки — DLP-системы «Гарда Предприятие». В новой версии появились допол
04.06.2013 «МФИ Софт»: операторы связи испытывают затруднения с блокировкой запрещенных интернет-ресурсов

Аналитический центр «МФИ Софт» подвел результаты исследования-опроса среди операторов связи, посвященного технологиям фильтрации интернет-трафика и реализации требований 149-ФЗ (в частности, поправки о блокировке т
12.04.2013 МФИ Софт: что ждет рынок информационной безопасности в 2013 году

арду Предприятие" CNews: Ваша основная разработка для защиты от утечек данных – это система "Гарда Предприятие". Как создавалось это решение? Евгений Тетенькин: Разработка системы "Гарда" началась в "МФИ Софт" естественным образом, благодаря спросу на предыдущие технологии, которые раньше были доступны только спецслужбам. На сегодня DLP-система "Гарда Предприятие" - самое мощное решение по

15.02.2013 «МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие»

Компания «МФИ Софт» выпустила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» с расширенными возможностями обеспечения информационной и экономической безопасности. В новой версии продукта реализован функцио
12.05.2012 IP-решения «МФИ Софт» используют 400 российских операторов связи

На сегодняшний день 400 операторов связи России используют IP-решения «МФИ Софт». На базе IP-решений «МФИ Софт» операторы связи предоставляют абонентам телефонию и конвергентные сервисы. Рост клиентской базы «МФИ Софт» в 2011 г. составил 20%. Среди к
05.03.2012 «МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink

В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совмести
09.12.2011 МТТ завершила внедрение VoIP платформы РТУ от «МФИ Софт» на своей сети

«Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор междугородной и международной связи, завершил процесс внедрения VoIP платформы РТУ отечественного разработчика инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» на своей сети. В процессе внедрения были запущены новые услуги, являющиеся на сегодня одними из самых быстрорастущих проектов в МТТ, а имеющиеся сервисы приобрели новый функционал. На
03.08.2011 «Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт»

Производитель инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» объявил о запуске услуги «Мобильная АТС» на сети оператора сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК). Услуга предназначена для компаний – корпоративных клиентов оператора, расширяющих свой

10.06.2011 «МФИ Софт» будет развивать в «Сколково» систему защиты операторских сетей

Новым резидентом инновационного центра «Сколково» стала компания «МФИ Софт», российский производитель систем информационной безопасности и защиты операторских сетей, с проектом по созданию системы обнаружения, предупреждения и подавления атак различного типа

26.05.2011 «МФИ Софт» расширил функциональность АПК «SIMBoxБарьер» для использования на сетях фиксированной связи

«МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, объявил о выпуске нового поколения программно-аппаратного комплекса «SIMBoxБарьер». АПК «SIMBoxБарьер» предназначен для операти
20.05.2011 «МФИ Софт» начала 2011 г. рекордным ростом продаж

Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, сообщила о финансовых результатах за 2010 г. и первый квартал 2011 г. В 2010 г. компания укрепила свои позиции и увеличила прод
31.03.2011 «МФИ Софт» представила систему «Периметр» для анализа трафика и защиты операторских сетей

Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, объявила о выводе на рынок системы «Периметр», предназначенной для анализа трафика в сетях передачи данных, предупреждения, обн
02.02.2011 «МФИ Софт» увеличил в 2010 г. количество инсталлированных решений для построения сетей связи на 13%

Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, подвела итоги 2010 г. За прошедший год «МФИ Софт» укрепила свои позиции на рынке комплексных продуктов для построения се
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60

ехники, входящий в состав «Национальной компьютерной корпорации» – сообщила о завершении компанией «МФИ Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульно
10.11.2010 СМК «МФИ Софт» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008

Британский институт стандартов (BSI), международная организация по сертификации, провела аудит системы менеджмента качества российского производителя инфокоммуникационных решений – компании «МФИ Софт» и признала ее соответствующей стандарту ISO 9001:2008. В систему менеджмента качества включены все области деятельности «МФИ Софт»: разработка, внедрение, продажа и послепродаж
04.03.2010 Общее число внедрений решений «МФИ Софт» в России и СНГ превысило 580

Компания «МФИ Софт» подвела итоги своей деятельности в 2009 г. В прошедшем году российский производитель инфокоммуникационных решений продемонстрировал устойчивые темпы развития с точки зрения увеличения
10.02.2010 «МФИ Софт»: операторы связи отмечают рост интереса пользователей к IP-телефонии

Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, подвела итоги международного опроса операторов связи, которые развивают сети нового поколения. В исследовании, проводившемся в

11.01.2010 Умер вице-президент "МФИ Софт" Игорь Масленников

11 января 2010 г. после тяжелой болезни скончался вице-президент компании "МФИ Софт" Игорь Олегович Масленников. У него остались жена и двое детей, сообщили в компании. Игорь Масленников внес большой вклад в развитие инфокоммуникаций в России. В течение нескольких лет
01.09.2009 «МФИ Софт» увеличил производительность решений на базе РТУ

Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила об увеличении производительности новых версий решений «РТУ-транзит» и «РТУ местная связь» на базе комплекс
25.08.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решение для «Синтерры-Юг»

ратор услуг фиксированной связи, представляющий интересы Группы компаний «Синтерра» в Южном федеральном округе, объявил о заключении контракта на поставку NGN-решения «РТУ местная связь» c компанией «МФИ Софт», российским производителем инфокоммуникационных решений. На базе программно-аппаратного комплекса планируется развернуть местную мультисервисную сеть нового поколения в Ростове-на-Дон
10.08.2009 Решения «МФИ Софт» на базе РТУ совместимы с системой «Билл-Мастер»

Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, и Inline Telecom Solutions, российский телекоммуникационный интегратор, разрабатывающий биллинговые решения на базе собственной
03.08.2009 «МФИ Софт» протестировал поддержку видео в решениях на базе комплекса РТУ

Компания «МФИ Софт», производитель инфокоммуникационных систем, объявила об успешном завершении тестирования поддержки видео в решениях на базе комплекса РТУ и подтверждении совместимости данных решений


Публикаций - 145, упоминаний - 155

МФИ Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
МегаФон 10742 17
ИКС 538 14
ИКС - Цитадель ГК 110 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Cisco Systems 5372 11
Microsoft Corporation 25775 11
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 10
Malvin Systems - Малвин Системс 13 10
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 9
Yandex - Яндекс 9216 8
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
Информзащита 941 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
Telegram Group 2940 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
Softline - Софтлайн 3743 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Код Безопасности 812 6
ДиалогНаука 271 5
Huawei 4677 5
Oracle Corporation 7074 5
Норси-Транс - НТ 146 5
МегаФон - Талмер - Talmer 56 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 4
OR Group - Обувь России 29 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Virtus.pro 30 3
Альфа-Банк 1979 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Лента - Утконос 180 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 2
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 2
Почта России ПАО 2370 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 34
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 28
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 25
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 15
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 9
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 9
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 30
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 15
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 14
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 13
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 39 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
MERA Systems - SIPrise 6 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
Google Android 15244 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 3
IBM Netezza 19 3
JQuery 43 3
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
МФИ Софт - РТУ-транзит 3 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МТС Автосекретарь 69 2
Mandriva Linux 87 2
МФИ Софт - SIMBoxБарьер АПК 3 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Масленников Игорь 36 15
Черепенников Антон 86 9
Шадаев Максут 1210 8
Корсаков Анатолий 18 7
Щеголев Игорь 699 6
Усманов Алишер 311 6
Скородумов Анатолий 65 5
Пономарёв Владимир 19 5
Смирнов Иван 30 5
Юсупов Ренат 125 5
Стуров Дмитрий 33 5
Тетенькин Евгений 10 5
Никашов Константин 7 5
Киселёв Алексей 90 4
Слизень Виталий 244 4
Устюжанин Дмитрий 50 4
Гуральников Сергей 164 4
Бетсис Павел 101 4
Хрусталев Александр 33 4
Тихонов Андрей 43 4
Иншаков Дмитрий 51 4
Наймарк Владимир 14 4
Пшыченко Дмитрий 20 4
Жаров Александр 183 4
Халин Дмитрий 56 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Халяпин Сергей 96 3
Шевченко Владимир 153 3
Никуличев Андрей 43 3
Козырев Алексей 328 3
Усманов Артур 25 3
Ермолаев Артем 379 3
Соколов Олег 51 3
Стрельцов Андрей 62 3
Опенышева Светлана 64 3
Авербах Владимир 127 3
Растопшин Павел 54 3
Васильев Сергей 69 3
Скачков Юрий 52 3
Кравченко Константин 101 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Европа Восточная 3138 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Европа 24964 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 3
Европа Западная 1496 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 6
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
9to5Mac 70 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
InfoWorld 56 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
WikiLeaks 120 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
9to5Google 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
TAdviser 100 5 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Минобороны РФ - УВВИУС - Ульяновское высшее военное инженерное училище связи 3 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
РАНХиГС - Нижегородский институт управления - ВВАГС - Волго-Вятская академия государственной службы 2 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Связь-Экспокомм 276 2
Infosecurity - выставка 63 2
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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