«МФИ Софт» применила машинное обучение для защиты БД нческая аналитика, которая позволяет выявить возможные утечки ценной информации еще до их совершения по анализу поведения пользователей. Сергей Добрушский, руководитель направления защиты баз данных, МФИ Софт: «В этом году мы реализовали очень важную задачу для защиты баз данных и веб-приложений. Динамическое профилирование – модуль для выявления аномалий по автоматически построенным профил

Данные 5,6 млн россиян недорого продаются на черном рынке Их общий объем достигает 5,6 млн записей, данные актуальны по состоянию на 2016-2017 гг. Количество обнаруженных уникальных баз данных составляет 34 штуки. К таким выводам пришел аналитический центр «МФИ Софт» в ходе исследования, проведенного в сентябре 2017 г.Специалисты центра полагают, что данные утекают не во время сбора — их уже в готовом виде крадут из информационных систем. Купить и

Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт» анк объявил о завершении проекта по внедрению системы защиты баз данных «Гарда БД». Проект реализован системным интегратором решений по информационной безопасности «Ангара» совместно с разработчиком «МФИ Софт». Задача проекта состояла в обеспечении непрерывного мониторинга доступа к базам данных и веб-приложениям «Сбербанка», автоматизации поиска новых уязвимостей и обеспечение целостности

«МФИ Софт» анонсировала новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» В октябре 2016 г. компания «МФИ Софт», российский вендор систем информационной безопасности, анонсировала выпуск новой версии системы защиты баз данных «Гарда БД 4.0». Как сообщили CNews в МФИ Софт», решение предст

«МФИ Софт» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2008 В сентябре 2016 г. российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008 Британского Института Стандартов (BSI) в сфере разработки, внедрения, сопровождения и продажи программного обеспечения и программно-ап

«МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности В сентябре 2016 г. российский производитель систем информационной безопасности «МФИ Софт» представил новое решение класса сетевой форензики «Гарда Монитор». Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Сетевая форензика — комплекс мер по расследованию инцидентов, выявлению

МТТ и «МФИ Софт» очистят сети от «серого трафика» Компании МТТ и «МФИ Софт» заключили соглашение о намерениях внедрения системы предотвращения мошенничества на сетях связи МТТ. Подписанное соглашение – это часть комплексной антифрод-кампании МТТ, которая буде

«МФИ Софт» обеспечил защиту баз данных в банке «Санкт-Петербург» Компания «МФИ Софт» внедрила аппаратно-программный комплекс «Гарда БД» в банке «Санкт-Петербург» для обеспечения безопасности коммерческой документации и защиты доступа в базы данных. Об этом CNews сообщ

Систему контроля над запрещенными сайтами в России построит поставщик МВД изации: ООО «Веллинк» предлагала выполнить работы за p83,7 млн, ЗАО «Ай-Теко» — за p138,5 млн, ООО «МФИ Софт» — за p84,2 млн.Заявка «Веллинка» была отклонена комиссией из-за того, что в одном и

«МФИ Софт» представила новую систему защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей Группу решений для фильтрации интернет-трафика российской инновационной компании «МФИ Софт» пополнил аппаратно-программный комплекс «Скаут», обеспечивающий защиту инфраструктуры корпоративных сетей от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Решение «Скаут» раз

Решения для защиты данных «Гарда» от «МФИ Софт» сертифицированы ФСТЭК Российская компания «МФИ Софт» получила сертификаты ФСТЭК России на группу решений для защиты информации «Гарда». Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Группа решений «Гарда» включает в себя: DLP-систему «Гар

Вышла новая версия системы защиты СУБД «Гарда БД» от «МФИ Софт» Российский разработчик систем информационной безопасности «МФИ Софт» выпустил новую версию интеллектуальной системы защиты баз данных «Гарда БД», решения класса DAM (Database Activity Monitoring — аудит и мониторинг действий с базами данных) российског

«МФИ Софт» анонсировала DLP-систему на основе принципов «Больших данных» Компания «МФИ Софт» представила DLP-систему нового поколения — «Гарда Предприятие» 3. Как сообщили CNews в «МФИ Софт», в основе решения лежат принципы Big Data («Больших данных»), многоуровневая а

Эдуард Островский вошел в состав руководства «МФИ Софт» в качестве вице-президента Вице-президентом «МФИ Софт» стал Эдуард Островский — генерал-лейтенант, заслуженный работник связи РФ, член Экс

«МФИ Софт» обновил свою систему защиты баз данных «Гарда БД» Компания «МФИ Софт» сообщила о выпуске новой версии системы защиты баз данных — АПК «Гарда БД» 3.2. Обновленную систему отличают новый механизм хранения данных, расширенные возможности мониторинга и упро

«МФИ Софт» исследовал уровень информационной безопасности в российских компаниях Аналитический центр компании «МФИ Софт» опубликовал комплексное исследование развития технологического уровня информационной безопасности в России. Исследование базируется на результатах опроса-анкетирования директоров и сп

Гендиректором «МФИ Софт» в Нижнем Новгороде назначен Иван Смирнов Компания «МФИ Софт» сообщила об изменениях в руководстве компании в Нижнем Новгороде. Новым генеральным директором назначен Иван Смирнов. Сергей Дрожилкин, ранее занимавший эту должность, продолжит свою

«МФИ Софт» прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008 Российская компания «МФИ Софт», разработчик систем информационной безопасности, систем фильтрации интернет-трафика и систем легального контроля (СОРМ), в очередной раз подтвердила соответствие своей деятельности ме

«МФИ Софт» выпустил новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» Компания «МФИ Софт», российский разработчик систем информационной безопасности, объявила о выпуске очередного обновления своей разработки — DLP-системы «Гарда Предприятие». В новой версии появились допол

«МФИ Софт»: операторы связи испытывают затруднения с блокировкой запрещенных интернет-ресурсов Аналитический центр «МФИ Софт» подвел результаты исследования-опроса среди операторов связи, посвященного технологиям фильтрации интернет-трафика и реализации требований 149-ФЗ (в частности, поправки о блокировке т

МФИ Софт: что ждет рынок информационной безопасности в 2013 году арду Предприятие" CNews: Ваша основная разработка для защиты от утечек данных – это система "Гарда Предприятие". Как создавалось это решение? Евгений Тетенькин: Разработка системы "Гарда" началась в "МФИ Софт" естественным образом, благодаря спросу на предыдущие технологии, которые раньше были доступны только спецслужбам. На сегодня DLP-система "Гарда Предприятие" - самое мощное решение по

«МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие» Компания «МФИ Софт» выпустила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» с расширенными возможностями обеспечения информационной и экономической безопасности. В новой версии продукта реализован функцио

IP-решения «МФИ Софт» используют 400 российских операторов связи На сегодняшний день 400 операторов связи России используют IP-решения «МФИ Софт». На базе IP-решений «МФИ Софт» операторы связи предоставляют абонентам телефонию и конвергентные сервисы. Рост клиентской базы «МФИ Софт» в 2011 г. составил 20%. Среди к

«МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совмести

МТТ завершила внедрение VoIP платформы РТУ от «МФИ Софт» на своей сети «Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор междугородной и международной связи, завершил процесс внедрения VoIP платформы РТУ отечественного разработчика инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» на своей сети. В процессе внедрения были запущены новые услуги, являющиеся на сегодня одними из самых быстрорастущих проектов в МТТ, а имеющиеся сервисы приобрели новый функционал. На

«Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт» Производитель инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» объявил о запуске услуги «Мобильная АТС» на сети оператора сотовой связи «Енисейтелеком» (ЕТК). Услуга предназначена для компаний – корпоративных клиентов оператора, расширяющих свой

«МФИ Софт» будет развивать в «Сколково» систему защиты операторских сетей Новым резидентом инновационного центра «Сколково» стала компания «МФИ Софт», российский производитель систем информационной безопасности и защиты операторских сетей, с проектом по созданию системы обнаружения, предупреждения и подавления атак различного типа

«МФИ Софт» расширил функциональность АПК «SIMBoxБарьер» для использования на сетях фиксированной связи «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, объявил о выпуске нового поколения программно-аппаратного комплекса «SIMBoxБарьер». АПК «SIMBoxБарьер» предназначен для операти

«МФИ Софт» начала 2011 г. рекордным ростом продаж Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, сообщила о финансовых результатах за 2010 г. и первый квартал 2011 г. В 2010 г. компания укрепила свои позиции и увеличила прод

«МФИ Софт» представила систему «Периметр» для анализа трафика и защиты операторских сетей Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, объявила о выводе на рынок системы «Периметр», предназначенной для анализа трафика в сетях передачи данных, предупреждения, обн

«МФИ Софт» увеличил в 2010 г. количество инсталлированных решений для построения сетей связи на 13% Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, подвела итоги 2010 г. За прошедший год «МФИ Софт» укрепила свои позиции на рынке комплексных продуктов для построения се

«МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 ехники, входящий в состав «Национальной компьютерной корпорации» – сообщила о завершении компанией «МФИ Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульно

СМК «МФИ Софт» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 Британский институт стандартов (BSI), международная организация по сертификации, провела аудит системы менеджмента качества российского производителя инфокоммуникационных решений – компании «МФИ Софт» и признала ее соответствующей стандарту ISO 9001:2008. В систему менеджмента качества включены все области деятельности «МФИ Софт»: разработка, внедрение, продажа и послепродаж

Общее число внедрений решений «МФИ Софт» в России и СНГ превысило 580 Компания «МФИ Софт» подвела итоги своей деятельности в 2009 г. В прошедшем году российский производитель инфокоммуникационных решений продемонстрировал устойчивые темпы развития с точки зрения увеличения

«МФИ Софт»: операторы связи отмечают рост интереса пользователей к IP-телефонии Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, подвела итоги международного опроса операторов связи, которые развивают сети нового поколения. В исследовании, проводившемся в

Умер вице-президент "МФИ Софт" Игорь Масленников 11 января 2010 г. после тяжелой болезни скончался вице-президент компании "МФИ Софт" Игорь Олегович Масленников. У него остались жена и двое детей, сообщили в компании. Игорь Масленников внес большой вклад в развитие инфокоммуникаций в России. В течение нескольких лет

«МФИ Софт» увеличил производительность решений на базе РТУ Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила об увеличении производительности новых версий решений «РТУ-транзит» и «РТУ местная связь» на базе комплекс

«МФИ Софт» поставит NGN-решение для «Синтерры-Юг» ратор услуг фиксированной связи, представляющий интересы Группы компаний «Синтерра» в Южном федеральном округе, объявил о заключении контракта на поставку NGN-решения «РТУ местная связь» c компанией «МФИ Софт», российским производителем инфокоммуникационных решений. На базе программно-аппаратного комплекса планируется развернуть местную мультисервисную сеть нового поколения в Ростове-на-Дон

Решения «МФИ Софт» на базе РТУ совместимы с системой «Билл-Мастер» Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных решений, и Inline Telecom Solutions, российский телекоммуникационный интегратор, разрабатывающий биллинговые решения на базе собственной