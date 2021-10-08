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МФИ Софт


08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
18.01.2021 Роскомнадзор потратит сотни миллионов на проверку всех сотовых абонентов России 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 2
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 1
31.07.2018 «Мегафон» объявил экспансию на рынок защиты от DDoS-атак 3
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 1
31.10.2017 «МФИ Софт» применила машинное обучение для защиты БД 1
27.09.2017 Данные 5,6 млн россиян недорого продаются на черном рынке 5
21.06.2017 Роскомнадзор «получил сдачи». Его обвиняют в халатности и ложном доносе 1
08.06.2017 Несовершенство системы блокировки сайтов «уронило» домены CNews и «Яндекса» 1
07.06.2017 В России появились сайты, которые запрещено блокировать. Список 1
11.04.2017 Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт» 3
12.12.2016 В России на продажу выставлено 1,2 млрд украденных коммерческих файлов 3
02.11.2016 «МФИ Софт» анонсировала новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 3
13.10.2016 «МФИ Софт» подтвердила соответствие стандарту ISO 9001:2008 4
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 3
12.09.2016 Система «Гарда БД» включена в Реестр отечественного ПО 2
25.08.2016 Interlab IBS представил линейку прикладных защищенных систем на платформе «Скала-Р» 1
24.08.2016 Система «Гарда БД» обзавелась поддержкой СУБД IBM Netezza 3
24.06.2016 Российские ИТ-компании вытеснили «американцев» на DLP-рынке в России 3
28.03.2016 МТТ и «МФИ Софт» очистят сети от «серого трафика» 1
09.02.2016 «МФИ Софт» обеспечил защиту баз данных в банке «Санкт-Петербург» 3
11.12.2015 Роскомнадзор проконтролирует интернет-провайдеров с помощью дешевых китайских роутеров 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
02.10.2015 Систему контроля над запрещенными сайтами в России построит поставщик МВД 1
21.09.2015 «МФИ Софт» представила новую систему защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей 1
07.09.2015 Решения для защиты данных «Гарда» от «МФИ Софт» сертифицированы ФСТЭК 4
05.06.2015 Вышла новая версия системы защиты СУБД «Гарда БД» от «МФИ Софт» 4
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ 3
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 2
10.09.2014 «МФИ Софт» анонсировала DLP-систему на основе принципов «Больших данных» 1
08.09.2014 Эдуард Островский вошел в состав руководства «МФИ Софт» в качестве вице-президента 3
03.12.2013 «МФИ Софт» обновил свою систему защиты баз данных «Гарда БД» 1
25.11.2013 «МФИ Софт» исследовал уровень информационной безопасности в российских компаниях 1
20.11.2013 Гендиректором «МФИ Софт» в Нижнем Новгороде назначен Иван Смирнов 2

Публикаций - 103, упоминаний - 207

МФИ Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 4
Microsoft Corporation 11077 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
Ростелеком Связьинвест 696 4
Синтерра - Synterra 565 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Teradata 166 3
Сигнатек 7 3
Malvin Systems - Малвин Системс 4 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Гарда Технологии 38 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Ланит ГК 1156 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Инфосистемы Джет 675 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Талмер - Talmer 23 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Код Безопасности 365 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
Т8 НТЦ 58 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Беркут НПФ 16 2
Samsung Electronics 5666 2
SAP SE 3212 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
Google LLC 7148 2
ОсноваЛаб - Основа Лаб 3 2
Специальные технологии 5 2
М2М телематика 165 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ESforce 22 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Техаргос 1 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 7
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
RRU - радиомодули 8 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Smurf-атака - вариант DDoS-атаки 3 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 32 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 79 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 3
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
Microsoft SQL Server 793 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Google Android 10751 3
СПАРК-Интерфакс 104 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4257 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
SAP Sybase 77 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Apple macOS X 901 1
SQL - Язык программирования 433 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Гарда Предприятие - DLP-система 16 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Гарда БД 26 1
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 9 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Жаров Александр 165 4
Усманов Алишер 241 3
Черепенников Антон 52 3
Бетсис Павел 84 1
Губарев Валентин 7 1
Пыслару Аркадий 4 1
Бухар Виктория 7 1
Серебрянникова Анна 5 1
Притула Павел 31 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Кожемяка Егор 12 1
Тихонов Андрей 33 1
Сунгуров Андрей 14 1
Малахов Михаил 10 1
Стуров Дмитрий 25 1
Самойленко Максим 65 1
Демидов Михаил 125 1
Никитин Павел 1 1
Андронов Сергей 17 1
Бабенко Олег 1 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Леонов Владимир 14 1
Пономарёв Владимир 10 1
Елистратов Николай 90 1
Безруков Андрей 26 1
Литреев Александр 4 1
Алексеев Олег 17 1
Генс Филипп 29 1
Овчинников Сергей 24 1
Стрешинский Иван 33 1
Исмаилов Рашид 47 1
Вермишян Геворк 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Восточная Европа 1678 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Украина 3365 2
Африка 1489 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Магнитогорск 149 1
Европа Западная 613 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Армения - Республика 688 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Индия - Республика 2169 1
Ближний Восток 1473 1
Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Тюмень 496 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Челябинск 772 1
Северная Америка 1411 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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