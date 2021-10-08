Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МФИ Софт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 207
МФИ Софт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 4
|Усманов Алишер 241 3
|Черепенников Антон 52 3
|Бетсис Павел 84 1
|Губарев Валентин 7 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Бухар Виктория 7 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Притула Павел 31 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Кожемяка Егор 12 1
|Тихонов Андрей 33 1
|Сунгуров Андрей 14 1
|Малахов Михаил 10 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Самойленко Максим 65 1
|Демидов Михаил 125 1
|Никитин Павел 1 1
|Андронов Сергей 17 1
|Бабенко Олег 1 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Леонов Владимир 14 1
|Пономарёв Владимир 10 1
|Елистратов Николай 90 1
|Безруков Андрей 26 1
|Литреев Александр 4 1
|Алексеев Олег 17 1
|Генс Филипп 29 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Вермишян Геворк 61 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|CNews Analytics 1988 7
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761371, в очереди разбора - 665060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761371, в очереди разбора - 665060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru