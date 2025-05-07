Получите все материалы CNews по ключевому слову
Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3233 4
|Назаров Михаил 10 2
|Серова Елена 320 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Верещагин Андрей 6 2
|Бочкова Екатерина 2 2
|Аниканов Вадим 21 2
|Тарасов Валерий 7 2
|Новиков Евгений 44 1
|Акимов Максим 187 1
|Греф Герман 429 1
|Волож Аркадий 252 1
|Добродеев Борис 95 1
|Корня Алексей 78 1
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Шарак Андрей 63 1
|Шипов Алексей 3 1
|Рыбинская Елизавета 15 1
|Добривечер Екатерина 8 1
|Богомазов Дмитрий 14 1
|Сахаров Сергей 5 1
|Лапин Сергей 10 1
|Годовиков Антон 28 1
|Попов Юрий 15 1
|Столяров Геннадий 6 1
|Собянин Сергей 412 1
|Агеев Александр 6 1
|Пантелеев Евгений 6 1
|Казаков Анатолий 3 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Фурсов Андрей 1 1
|Гольцов Александр 78 1
|Дьяконов Юрий 3 1
|Данилов Леонид 1 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Борисов Александр 39 1
|Селезнева Лариса 1 1
|Язев Валерий 4 1
|Васильев Сергей 51 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 2
|CNews Инновация года - награда 112 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358070, в очереди разбора - 757422.
Создано именных указателей - 174283.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.