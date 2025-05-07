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Индексная книга (каталог) CNews*
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Будущее России. Национальные проекты



07.05.2025 Победители Всероссийской олимпиады школьников по экономике смогут поступить в вузы без экзаменов и пройти стажировку в Сбербанке 1
13.08.2024 «МойОфис» направит экспертов в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в реализации цифровых проектов региона 1
17.10.2023 Финалист «Лидеров России» внедряет отечественные цифровые решения в области моделирования добычи нефти на шельфе Арктики 1
01.10.2020 Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов 1
21.09.2020 Бюджет «Цифровой экономики» может быть урезан на 92 млрд рублей 1
11.11.2019 Российские ИТ-гиганты создали альянс по развитию искусственного интеллекта 1
11.11.2019 «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм, потому что обо всем советуется с бизнесом 1
08.02.2017 Полюс холода помогает программистам 1
17.09.2015 SAP SuccessFactors помогает обучать и оценивать компетенции участников молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России» 1
28.01.2014 Недвижимость «поумнеет» благодаря децентрализации строительства 1
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
20.04.2012 Круглый стол CNews: «ИКТ на транспорте: потребности и возможности» 1
16.06.2011 Тенденции и перспективы рынка call-центров 1
10.06.2011 Конференция: Тенденции и перспективы рынка call-центров 1
24.05.2011 Конференция «Тенденции и перспективы рынка call-центров» 1
21.07.2010 «Ростелеком» предоставил пакет телекоммуникационных услуг Московской школе управления «Сколково» 1
24.05.2010 Связь-Экспокомм 2010: телеком набирает обороты 1
26.04.2010 "Высокие технологии XXI века": итоги форума и перспективы технологий 1
13.07.2005 В одной трети российских поселений нет телефонов 1
14.02.2005 Мининформсвязи ищет таланты 1
03.06.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1
30.05.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Будущее России. Национальные проекты и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9204 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1585 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 71 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Samsung Electronics 10361 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Yandex - Яндекс 7652 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
SAP SE 5324 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Ростелеком 9888 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Huawei 4006 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
Amazon Inc - Amazon.com 3038 1
Huawei Technologies 399 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 315 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8866 1
Cisco Systems 5147 1
Qualcomm Technologies 1848 1
БАРС Груп 550 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Lenovo Motorola 3505 1
Цифра ГК 2466 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Netris - Нетрис 53 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7546 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2489 2
Альфа-Банк 1792 2
Сафмар - Европлан - Europlan 41 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 2
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 2
Миэль ГК 38 2
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Газпром нефть 633 1
Абсолют Банк 235 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
ТрансКонтейнер 38 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 475 1
ГПБ - Газпромбанк 1104 1
Северсталь ПАО - Severstal 493 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1677 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 201 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Спектр Групп 4 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
Royal Caribbean 8 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
РосинтерБанк 11 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
ЭПЛ. Якутские бриллианты - Бриллианты Якутии - ЭПЛ Даймонд - EPL Diamond 4 1
Интериум 2 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4609 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3402 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3106 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4926 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4341 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 27 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3031 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 329 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 854 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 244 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 43 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28734 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4087 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8823 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13652 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8277 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21049 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24853 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4165 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10759 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12952 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12293 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21707 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6467 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8047 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2226 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4675 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10562 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9452 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2219 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14072 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17334 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 568 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31640 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2071 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1649 2
Стандартизация - Standardization 2166 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 956 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5866 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12246 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24625 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1410 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3807 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8612 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 283 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5019 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2792 1
Apple iPad 3879 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3285 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
IPSoft WebView 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 80 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
Путин Владимир 3233 4
Назаров Михаил 10 2
Серова Елена 320 2
Рубанов Владимир 75 2
Верещагин Андрей 6 2
Бочкова Екатерина 2 2
Аниканов Вадим 21 2
Тарасов Валерий 7 2
Новиков Евгений 44 1
Акимов Максим 187 1
Греф Герман 429 1
Волож Аркадий 252 1
Добродеев Борис 95 1
Корня Алексей 78 1
Дмитриев Кирилл 111 1
Тарасенко Оксана 12 1
Шарак Андрей 63 1
Шипов Алексей 3 1
Рыбинская Елизавета 15 1
Добривечер Екатерина 8 1
Богомазов Дмитрий 14 1
Сахаров Сергей 5 1
Лапин Сергей 10 1
Годовиков Антон 28 1
Попов Юрий 15 1
Столяров Геннадий 6 1
Собянин Сергей 412 1
Агеев Александр 6 1
Пантелеев Евгений 6 1
Казаков Анатолий 3 1
Семенов Анатолий 32 1
Фурсов Андрей 1 1
Гольцов Александр 78 1
Дьяконов Юрий 3 1
Данилов Леонид 1 1
Рейман Леонид 1052 1
Борисов Александр 39 1
Селезнева Лариса 1 1
Язев Валерий 4 1
Васильев Сергей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17394 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1173 2
Швеция - Королевство 3641 1
Китай - Тайвань 4034 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1850 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1014 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1541 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 1
Индия - Bharat 5527 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1166 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 1
Европа 21897 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3003 1
Канада 4917 1
Турция - Турецкая республика 2408 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 572 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Южная Корея - Республика 6720 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 1
Сингапур - Республика 1867 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1516 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1600 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Малайзия 872 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 484 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Земля - Полюсы холода 6 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3138 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1708 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 775 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 304 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29952 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16648 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10140 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5897 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 4
Энергетика - Energy - Energetically 5208 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 398 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2441 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5678 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1352 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4971 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4110 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11174 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14014 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5932 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5210 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 2
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