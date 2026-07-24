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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
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Клюев Владимир

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 1
26.04.2010 "Высокие технологии XXI века": итоги форума и перспективы технологий 1
01.11.2007 Microsoft и ТПУ открывают двери Центра инноваций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Клюев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3725 2
Спектр НИИИН МНПО 2 1
Microsoft Corporation 25751 1
Huawei 4656 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Спектр Групп 4 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 51 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1218 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 333 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9888 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7425 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12851 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4379 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2612 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1837 1
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Пантелеев Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1033 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 1
Турция - Турецкая республика 2610 1
Малайзия 922 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11674 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10854 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1088 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8470 1
Образование в России 2784 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6712 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5561 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 241 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460150, в очереди разбора - 728937.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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