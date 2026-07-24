Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Клюев Владимир
СОБЫТИЯ
|24.07.2026
|Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 1
|26.04.2010
|"Высокие технологии XXI века": итоги форума и перспективы технологий 1
|01.11.2007
|Microsoft и ТПУ открывают двери Центра инноваций 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Клюев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3725 2
|Спектр НИИИН МНПО 2 1
|Microsoft Corporation 25751 1
|Huawei 4656 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
|Спектр Групп 4 1
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
|Агеев Александр 6 1
|Провинцев Павел 8 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Фурсов Андрей 1 1
|Малинецкий Георгий 3 1
|Казаков Анатолий 3 1
|Власов Виктор 1 1
|Пантелеев Евгений 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460150, в очереди разбора - 728937.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460150, в очереди разбора - 728937.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.