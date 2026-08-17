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Situational Awareness принцип Ситуационной Осведомлённости

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.08.2026 Фонд «юного ИИ-гения» потерял состояние на инвестициях в создателя «Яндекс»

Situational Awareness распродает акции Nebius и других ИИ-компаний Хедж-фонд Situational Awareness бывшего топ-менеджера OpenAI 25-летнего Леопопольда Ашенбреннера (Leopold Aschenbrenner) и инвестировавший в компании, связанные с инфраструктурой искусственного интеллект
22.12.2009 Situational Awareness поля боя: тактические приложения Raytheon для iPhone

а, 15-15 декабря 2009 года первое из разрабатываемой серии приложений тактического уровня для платформы iPhone компании Apple. По мнению разработчиков Raytheon, удалось обеспечить реализацию принципа Situational Awareness, предполагающего локализацию текущей информации в реальном географическом пространстве и во времени, в минимальной степени опосредованной условностями того или иного рода.
23.11.2009 A-10C: модернизация ПО для Situational Awareness

США в размере $17,8 млн., предусматривающий обновление ПО тяжёлого штурмовика А-10С. Новое ПО интегририует критически важные функции передачи данных и обеспечения режима ситуационной осведомлённости (Situational Awareness). Новое ПО позволит модернизировать интерфейс управления самолётом, повысит эффективность применения вооружений. Усовершенствован интерфейс связи с нашлемной системой целе
09.09.2009 DCGS-A: Situational Awareness бригадного уровня

есяцев. Система DCGS-A должна объединить разнородные сенсоры и датчики различного назначения и волнового диапазона (ISR) в единую систему, позволяющую обеспечить личному составу и командованию бригад Situational Awareness - комплексное, минимально опосредованное восприятие разнородной (навигационной, тактической, общегеографической и другой) информации в единой пространственно-временной сис
31.08.2009 Situational Awareness поля боя: уроки французского

ля удовлетворения растущих потребностей усовершенствованных возможностей на поле боя», - отметил, в свою очередь, Юрий Сидоров, генеральный директор «Созвездия». Более подробная информация о принципе Situational Awareness и методах его практической реализации будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
26.08.2009 Царь-макет: Situational Awareness по-пермски

шелонам власти. Именно в использовании методов неогеографии –ключ к реализации идеи «электронного управления» регионами, а тем самым – организации управления страной вообще в соответствии с принципом Situational Awareness. По мнению специалистов БТИ, именно неогеографический подход – основа дальнейшего развития методов технической инвентаризации. Благодаря ему, в частности, становится возмо
07.08.2009 F-22 и Situational Awareness: история одной катастрофы

рял сознание и утратил важнейшее качество, обеспечивающее управление истребителем пятого поколения – качество комплексного восприятия разнородной информации в едином пространственно-временном объеме (Situational Awareness). Это привело к задержке в выполнении необходимых манёвров. Частичное, фрагментарное и неполное восприятие ситуации слишком поздно привело пилота к пониманию невозможности
18.06.2009 Situational Awareness: менеджмент ЧС и сетевые технологии

ками), так и непредвиденных – невозможен без непрерывного и надёжного воссоздания быстро меняющейся ситуации во всей её полноте и документальности, не опосредованной какими-либо условностями (принцип Situational Awareness). Это, в свою очередь, предполагает создание надёжной и гибкой архитектуры взаимообмена большими объемами информации, локализованной в пространстве и во времени и при этом
19.05.2009 Ракета AARGM: аспекты Situational Awareness

унды перед поражением цели она передала стандартное информационное сообщение с оценкой обстоятельств поражения цели WIA (Weapon Impact Assessment), обеспечивающее для систем боевого управления класса Situational Awareness более корректный учёт обстоятельств поражения целей и дополнительную разведывательную информацию о противнике. Только после этого цель была поражена. AGM-88E - сверхзвуков
10.04.2009 Геоцентрический ТВД: новая концепция

Командующий космическими войсками США генерал Роберт Келер сформулировал концепцию единого геоцентрического ТВД и подхода к обеспечению доминирования на нём – принципа Space Situational Awareness, SSA. Выступая 31 марта 2009 года перед переполненным залом на 25 Национальном космическом симпозиуме США в городе Колорадо Спрингс, штат Колорадо, генерал Роберт Келер (R
13.03.2009 Situational Awareness в противоракетной обороне: новый проект Boeing

ации в единое целое с обеспечением необходимых степеней защиты датчиков и систем слежения различных типов. Предполагается, что это позволит обеспечить комплексное интегрированное восприятие и анализ (Situational Awareness) в интересах единой системы ПВО/ПРО (Integrated Air and Missile Defense, IAMD), а также системы слежения за космическим пространством. Принцип Situational Awareness
22.01.2009 Православие и Situational Awareness: исполнилось 10 лет проекту "Храмы России"

по храмам России. В нём реализованы новейшие технологии неогеографии, позволяющие обеспечить полноту восприятия детальной информации о храмах без отрыва от их общегеографического контекста - принцип Situational Awareness. Как показывает и зарубежный, и отечественный опыт, использование новейшего неогеографического подхода позволяет значительно повысить уровень, быстроту и качество восприят
19.12.2008 Situational Awareness 2008: ключевой прорыв Boeing

ystems, FCS (Армия), Ground-based Midcourse Defense system, GMD (агентство противоракетной обороны), а также SBInet (министерство госбезопасности). Ключевым фактором успеха стало обеспечение принципа Situational Awareness – комплексного динамического предоставления общегеографических, навигационных и тактических данных в единой географической системе координат с распределенным доступом к ни
07.11.2008 AH-64D Apache: новый уровень Situational Awareness

ht Vision Sensor) и позволяет обеспечить экипажа вертолёта тактическое преимущество за счёт качественного повышения уровня восприятия информации в условиях слабой освещённости и в сложной обстановке (Situational Awareness). Принцип Situational Awareness предполагает комплексное восприятие общегеографической, навигационной и тактической информации, представленной в единой географическ

Публикаций - 148, упоминаний - 149

Situational Awareness и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12710 14
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 13
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 10
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 7
BAE Systems 179 5
Microsoft Corporation 25785 4
Google - Keyhole 34 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 2
Иннотер ГИА 6 2
Yandex - Яндекс 9243 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Эшелон НПО 150 2
Thales Group 143 2
Совзонд - Sovzond 123 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 1
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Ракурс НПФ 176 1
Nexter Systems - Giat Industries 6 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Парадигма 169 1
deCarta 3 1
ORBISystems 4 1
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
Anthropic 173 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 84 1
Alliant Techsystems - ATK 17 1
Спектр НИИИН МНПО 2 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
Samsung Electronics 11074 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13171 1
9604 1
Lockheed Martin 777 23
Boeing 1031 18
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 11
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Boeing Phantom Works 4 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Строймонтажсервис 6 1
Байон 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Газпром ПАО 1493 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
СДМ-Банк 75 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
YUMA - Юма-Девелопмент 6 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 35
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1895 18
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 633 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 5
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 426 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2863 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 519 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 116 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 1
Администрация Перми 23 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1221 76
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 39
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7394 24
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1507 23
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6493 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5034 18
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2226 14
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3195 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3672 12
Gen V - кибератаки пятого поколения 1341 11
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2063 11
Управляемость - Manageability 2284 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2550 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11547 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22720 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3070 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36281 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25861 6
Web 2.0 - Веб 2.0 400 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3830 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 5
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2806 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7480 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1905 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6414 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16291 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2736 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5505 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2429 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 3
Google Earth - Google Планета Земля 490 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5256 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SSA - Space Situational Awareness - режим космической ситуационной осведомлённости 8 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 8
Microsoft Virtual Earth 45 7
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 6
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 6
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 6
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 4
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 3
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 23 3
Leica TITAN 5 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 3
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
GeoEye IKONOS 127 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
RTX Corporation - Raytheon SLAMRAAM - Surface Launched AMRAAM - комплекс ПВО ближнего радиуса действия 4 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - WGS - Wideband Global SATCOM system - Wideband Gapfiller Satellite 19 2
Northrop Grumman - GeoShield 2 2
Yahoo! Maps 13 2
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 2
ESA - SpaceWire 7 2
Google Android 15262 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
Scanex Web GeoMixer 12 1
Клименко Станислав 11 7
Кучейко Алексей 22 5
Еремченко Евгений 17 5
Ветцель Ирина 8 5
Путин Владимир 3459 5
Kehler Robert - Келер Роберт 6 4
Леонов Андрей 8 4
Токарев Сергей 9 3
Гершензон Владимир 23 3
Батурин Юрий 7 3
Провинцев Павел 8 3
Дмитриева Валентина 7 3
Никонов Олег 3 3
Боярчук Кирилл 6 3
Путилин Владислав 14 2
Касимов Николай 15 2
Лавров Виктор 3 2
Серебров Александр 6 2
Хронусов Валерий 8 2
Бабурин Вячеслав 5 2
Даниличева Полина 2 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Рахметов Руслан 67 2
Чемезов Сергей 147 2
Иванов Сергей 405 2
Алексеев Александр 40 2
Леонов Владимир 17 2
Северов Дмитрий 41 2
Leberl Franz - Леберл Франц 3 1
Марков Константин 27 1
Некрасов Владимир 10 1
Мусабаев Талгат 19 1
Нарусова Людмила 16 1
Козлов Павел 21 1
Болсуновский Михаил 13 1
Севастьянов Николай 15 1
Рейнгольд Леонид 9 1
Балагуров Андрей 8 1
Колесников Владимир 9 1
Жуков Дмитрий 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 73
Россия - РФ - Российская федерация 166478 65
Земля - планета Солнечной системы 10874 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 33
Европа 24976 10
США - Калифорния 4830 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 7
Кипр - Республика 637 7
Франция - Французская Республика 8178 6
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 6
Кипр - Лимасол 21 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 38 5
Германия - Федеративная Республика 13223 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1094 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5497 5
Япония 13810 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Ирак - Республика 709 4
США - Аризона 549 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4205 3
Израиль 2857 3
Солнечная система - Solar system 2570 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3185 3
Украина 7930 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 3
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 2
США - Аризона - Тусон - Таксон 36 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 2
Казахстан - Республика 6061 2
Беларусь - Белоруссия 6303 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Испания - Королевство 3840 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 2
Грузия 1333 2
Нидерланды 3749 2
Южная Осетия - Государство Алания 119 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9116 64
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6784 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6183 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 22
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1641 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10895 10
Информатика - computer science - informatique 1198 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4534 8
Английский язык 7037 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7551 7
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3362 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1382 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3841 5
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5627 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1581 4
Философия - Philosophy 530 4
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1909 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1366 3
Образование в России 2899 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1538 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6568 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6098 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
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Space Daily 528 2
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Defense Tech 44 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1226 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 7
РАН - Российская академия наук 2124 7
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 6
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Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
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Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
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ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
CZU - Czech University of Life Sciences - Чешский агротехнический университет 1 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
РНИИРС ФНПЦ ФГУП - Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи - Федеральный Научно-Производственный Центр 4 1
ДИТБ ЧВУЗ - Донецкий институт туристического бизнеса 2 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 322 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 495 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
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АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
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