а, 15-15 декабря 2009 года первое из разрабатываемой серии приложений тактического уровня для платформы iPhone компании Apple. По мнению разработчиков Raytheon, удалось обеспечить реализацию принципа Situational Awareness , предполагающего локализацию текущей информации в реальном географическом пространстве и во времени, в минимальной степени опосредованной условностями того или иного рода.

США в размере $17,8 млн., предусматривающий обновление ПО тяжёлого штурмовика А-10С. Новое ПО интегририует критически важные функции передачи данных и обеспечения режима ситуационной осведомлённости ( Situational Awareness ). Новое ПО позволит модернизировать интерфейс управления самолётом, повысит эффективность применения вооружений. Усовершенствован интерфейс связи с нашлемной системой целе

есяцев. Система DCGS-A должна объединить разнородные сенсоры и датчики различного назначения и волнового диапазона (ISR) в единую систему, позволяющую обеспечить личному составу и командованию бригад Situational Awareness - комплексное, минимально опосредованное восприятие разнородной (навигационной, тактической, общегеографической и другой) информации в единой пространственно-временной сис

ля удовлетворения растущих потребностей усовершенствованных возможностей на поле боя», - отметил, в свою очередь, Юрий Сидоров, генеральный директор «Созвездия». Более подробная информация о принципе Situational Awareness и методах его практической реализации будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

шелонам власти. Именно в использовании методов неогеографии –ключ к реализации идеи «электронного управления» регионами, а тем самым – организации управления страной вообще в соответствии с принципом Situational Awareness . По мнению специалистов БТИ, именно неогеографический подход – основа дальнейшего развития методов технической инвентаризации. Благодаря ему, в частности, становится возмо

рял сознание и утратил важнейшее качество, обеспечивающее управление истребителем пятого поколения – качество комплексного восприятия разнородной информации в едином пространственно-временном объеме ( Situational Awareness ). Это привело к задержке в выполнении необходимых манёвров. Частичное, фрагментарное и неполное восприятие ситуации слишком поздно привело пилота к пониманию невозможности