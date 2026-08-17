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Situational Awareness принцип Ситуационной Осведомлённости
СОБЫТИЯ
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|17.08.2026
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Фонд «юного ИИ-гения» потерял состояние на инвестициях в создателя «Яндекс»
Situational Awareness распродает акции Nebius и других ИИ-компаний Хедж-фонд Situational Awareness бывшего топ-менеджера OpenAI 25-летнего Леопопольда Ашенбреннера (Leopold Aschenbrenner) и инвестировавший в компании, связанные с инфраструктурой искусственного интеллект
|22.12.2009
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Situational Awareness поля боя: тактические приложения Raytheon для iPhone
а, 15-15 декабря 2009 года первое из разрабатываемой серии приложений тактического уровня для платформы iPhone компании Apple. По мнению разработчиков Raytheon, удалось обеспечить реализацию принципа Situational Awareness, предполагающего локализацию текущей информации в реальном географическом пространстве и во времени, в минимальной степени опосредованной условностями того или иного рода.
|23.11.2009
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A-10C: модернизация ПО для Situational Awareness
США в размере $17,8 млн., предусматривающий обновление ПО тяжёлого штурмовика А-10С. Новое ПО интегририует критически важные функции передачи данных и обеспечения режима ситуационной осведомлённости (Situational Awareness). Новое ПО позволит модернизировать интерфейс управления самолётом, повысит эффективность применения вооружений. Усовершенствован интерфейс связи с нашлемной системой целе
|09.09.2009
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DCGS-A: Situational Awareness бригадного уровня
есяцев. Система DCGS-A должна объединить разнородные сенсоры и датчики различного назначения и волнового диапазона (ISR) в единую систему, позволяющую обеспечить личному составу и командованию бригад Situational Awareness - комплексное, минимально опосредованное восприятие разнородной (навигационной, тактической, общегеографической и другой) информации в единой пространственно-временной сис
|31.08.2009
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Situational Awareness поля боя: уроки французского
ля удовлетворения растущих потребностей усовершенствованных возможностей на поле боя», - отметил, в свою очередь, Юрий Сидоров, генеральный директор «Созвездия». Более подробная информация о принципе Situational Awareness и методах его практической реализации будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
|26.08.2009
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Царь-макет: Situational Awareness по-пермски
шелонам власти. Именно в использовании методов неогеографии –ключ к реализации идеи «электронного управления» регионами, а тем самым – организации управления страной вообще в соответствии с принципом Situational Awareness. По мнению специалистов БТИ, именно неогеографический подход – основа дальнейшего развития методов технической инвентаризации. Благодаря ему, в частности, становится возмо
|07.08.2009
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F-22 и Situational Awareness: история одной катастрофы
рял сознание и утратил важнейшее качество, обеспечивающее управление истребителем пятого поколения – качество комплексного восприятия разнородной информации в едином пространственно-временном объеме (Situational Awareness). Это привело к задержке в выполнении необходимых манёвров. Частичное, фрагментарное и неполное восприятие ситуации слишком поздно привело пилота к пониманию невозможности
|18.06.2009
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Situational Awareness: менеджмент ЧС и сетевые технологии
ками), так и непредвиденных – невозможен без непрерывного и надёжного воссоздания быстро меняющейся ситуации во всей её полноте и документальности, не опосредованной какими-либо условностями (принцип Situational Awareness). Это, в свою очередь, предполагает создание надёжной и гибкой архитектуры взаимообмена большими объемами информации, локализованной в пространстве и во времени и при этом
|19.05.2009
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Ракета AARGM: аспекты Situational Awareness
унды перед поражением цели она передала стандартное информационное сообщение с оценкой обстоятельств поражения цели WIA (Weapon Impact Assessment), обеспечивающее для систем боевого управления класса Situational Awareness более корректный учёт обстоятельств поражения целей и дополнительную разведывательную информацию о противнике. Только после этого цель была поражена. AGM-88E - сверхзвуков
|10.04.2009
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Геоцентрический ТВД: новая концепция
Командующий космическими войсками США генерал Роберт Келер сформулировал концепцию единого геоцентрического ТВД и подхода к обеспечению доминирования на нём – принципа Space Situational Awareness, SSA. Выступая 31 марта 2009 года перед переполненным залом на 25 Национальном космическом симпозиуме США в городе Колорадо Спрингс, штат Колорадо, генерал Роберт Келер (R
|13.03.2009
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Situational Awareness в противоракетной обороне: новый проект Boeing
ации в единое целое с обеспечением необходимых степеней защиты датчиков и систем слежения различных типов. Предполагается, что это позволит обеспечить комплексное интегрированное восприятие и анализ (Situational Awareness) в интересах единой системы ПВО/ПРО (Integrated Air and Missile Defense, IAMD), а также системы слежения за космическим пространством. Принцип Situational Awareness
|22.01.2009
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Православие и Situational Awareness: исполнилось 10 лет проекту "Храмы России"
по храмам России. В нём реализованы новейшие технологии неогеографии, позволяющие обеспечить полноту восприятия детальной информации о храмах без отрыва от их общегеографического контекста - принцип Situational Awareness. Как показывает и зарубежный, и отечественный опыт, использование новейшего неогеографического подхода позволяет значительно повысить уровень, быстроту и качество восприят
|19.12.2008
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Situational Awareness 2008: ключевой прорыв Boeing
ystems, FCS (Армия), Ground-based Midcourse Defense system, GMD (агентство противоракетной обороны), а также SBInet (министерство госбезопасности). Ключевым фактором успеха стало обеспечение принципа Situational Awareness – комплексного динамического предоставления общегеографических, навигационных и тактических данных в единой географической системе координат с распределенным доступом к ни
|07.11.2008
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AH-64D Apache: новый уровень Situational Awareness
ht Vision Sensor) и позволяет обеспечить экипажа вертолёта тактическое преимущество за счёт качественного повышения уровня восприятия информации в условиях слабой освещённости и в сложной обстановке (Situational Awareness). Принцип Situational Awareness предполагает комплексное восприятие общегеографической, навигационной и тактической информации, представленной в единой географическ
Situational Awareness и организации, системы, технологии, персоны:
|Клименко Станислав 11 7
|Кучейко Алексей 22 5
|Еремченко Евгений 17 5
|Ветцель Ирина 8 5
|Путин Владимир 3459 5
|Kehler Robert - Келер Роберт 6 4
|Леонов Андрей 8 4
|Токарев Сергей 9 3
|Гершензон Владимир 23 3
|Батурин Юрий 7 3
|Провинцев Павел 8 3
|Дмитриева Валентина 7 3
|Никонов Олег 3 3
|Боярчук Кирилл 6 3
|Путилин Владислав 14 2
|Касимов Николай 15 2
|Лавров Виктор 3 2
|Серебров Александр 6 2
|Хронусов Валерий 8 2
|Бабурин Вячеслав 5 2
|Даниличева Полина 2 2
|Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
|Рахметов Руслан 67 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Иванов Сергей 405 2
|Алексеев Александр 40 2
|Леонов Владимир 17 2
|Северов Дмитрий 41 2
|Leberl Franz - Леберл Франц 3 1
|Марков Константин 27 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Мусабаев Талгат 19 1
|Нарусова Людмила 16 1
|Козлов Павел 21 1
|Болсуновский Михаил 13 1
|Севастьянов Николай 15 1
|Рейнгольд Леонид 9 1
|Балагуров Андрей 8 1
|Колесников Владимир 9 1
|Жуков Дмитрий 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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