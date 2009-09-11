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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CSA RADARSAT
канадский спутник дистанционного зондирования Земли
Публикаций - 68, упоминаний - 83
CSA RADARSAT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Scanex - Сканэкс 238 36
|DigitalGlobe 116 6
|ЭОС - Электронные офисные системы 1199 2
|Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 2
|Inmarsat - Инмарсат 95 2
|Google LLC 9405 2
|Совзонд - Sovzond 111 2
|Microsoft Corporation 20965 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
|Transas - Транзас ГК 132 1
|Thales 75 1
|Navteq 147 1
|GeoEye 85 1
|Андронов Алексей 25 3
|Кучейко Алексей 20 3
|Гершензон Владимир 19 2
|Иванов Виктор 19 1
|Клименко Станислав 10 1
|Лужков Юрий 91 1
|Перминов Анатолий 110 1
|Рахманов Максим 47 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
|Казахстан Сегодня 296 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru