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CSA RADARSAT
канадский спутник дистанционного зондирования Земли



11.09.2009 Внедряется спутниковый радарный мониторинг судов 1
03.07.2009 Половодье: мониторинг из космоса 1
25.06.2009 Спутниковый мониторинг экологического состояния Каспия будет продолжен 1
18.06.2009 Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными 2
20.05.2009 Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга 1
18.02.2009 Спутниковый мониторинг акваторий России: открытый доступ 1
09.02.2009 Оперативный мониторинг морских акваторий: новые геоинформационные решения 1
13.01.2009 Космическое зондирование Земли: итоги 2008 1
17.12.2008 Проведен радиолокационный мониторинг пяти морей 1
23.10.2008 Завершение сезона космической съемки России: первые итоги 1
16.10.2008 Спутники контролируют акватории России 1
01.09.2008 Спутники выявляют разливы нефти 1
08.07.2008 Керченский пролив всё еще загрязнён нефтепродуктами 1
03.07.2008 Разлив мазута у пляжей Крыма хорошо видно из космоса 1
30.04.2008 "Неогеография XXI-2008": итоги первой конференции 1
24.03.2008 Керченская катастрофа: как её видели с орбиты 4
13.12.2007 Запуск спутника Radarsat-2 запланирован на 14 декабря 1
12.12.2007 На Байконуре начались работы первого стартового дня 1
27.11.2007 Радиолокационный спутник RADARSAT-2 готовится к запуску 1
23.11.2007 Керченская катастрофа: новые спутниковые снимки 1
22.11.2007 На Байконуре продолжается подготовка к очередным запускам 1
19.11.2007 Керченская катастрофа: вид из космоса 1
16.11.2007 На Байконур доставлен канадский спутник 1
16.11.2007 На Байконур доставлен канадский Radarsat-2 1
26.10.2007 Канада запустит второй радарный спутник 2
28.08.2007 Радарная гонка в космосе продолжается: RADARSAT-2 готов к запуску 1
06.08.2007 TerraSAR завоевывает рынок геоданных 1
06.07.2007 Разведчики Бундесвера покидают Плесецк: новые тенденции 1
20.06.2007 Киты или нефть: спутниковый мониторинг стал реальностью 1
22.05.2007 Пентагон присматривается к мирному спутнику 3
21.05.2007 Оператором спутника RadarSat-2 станет TeleSat 1
01.02.2007 Спутниковая интернет-антенна начала работу в Магадане 2
24.01.2007 МЧС России начинает самостоятельно получать спутниковую информацию 1
28.12.2006 R&D.CNews: итоги космического года 2
29.11.2006 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты 1
29.11.2006 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты 1
22.11.2006 В Самаре создается крупнейший в России центр космической геоинформатики 1
22.11.2006 В Самаре создается крупнейший в России центр космической геоинформатики 1
14.11.2006 Зондирование из космоса: российская аномалия 1
14.11.2006 Зондирование из космоса: российская аномалия 1

Публикаций - 68, упоминаний - 83

CSA RADARSAT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Scanex - Сканэкс 238 36
DigitalGlobe 116 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 2
Inmarsat - Инмарсат 95 2
Google LLC 9405 2
Совзонд - Sovzond 111 2
Microsoft Corporation 20965 1
AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
Transas - Транзас ГК 132 1
Thales 75 1
Navteq 147 1
GeoEye 85 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 3
Балтика - Пивоваренная компания 138 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 3
EADS Astrium 143 3
Норникель - Норильский никель 257 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
HeadHunter Group - HH Group 381 1
Arianespace 83 1
MODIS 49 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 7
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 5
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 3
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 2
Роскартография АО 53 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 55 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 39 1
Правительство Москвы 814 1
Атомфлот ФГУП 7 1
Правительство РФ 2640 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 8
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 2
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 24 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
Космодром Байконур 1004 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 7
GeoEye IKONOS 95 6
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 5
DigitalGlobe - WorldView - коммерческий спутник 57 5
Google Maps - Карты Google 579 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 47 3
GeoEye - космический спутник 57 3
Google Earth - Google Планета Земля 446 3
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 2
Apple iMac - Серия моноблоков 428 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 62 2
Scanex Web GeoMixer 8 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 56 1
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 4 1
NASA Landsat 52 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 1
Esri ArcGIS 119 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 5 1
Intel TSX - Intel Transactional Synchronization Extensions 4 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Google Dragonfly 19 1
Андронов Алексей 25 3
Кучейко Алексей 20 3
Гершензон Владимир 19 2
Иванов Виктор 19 1
Клименко Станислав 10 1
Лужков Юрий 91 1
Перминов Анатолий 110 1
Рахманов Максим 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 48
Канада 3049 39
Земля - планета Солнечной системы 6448 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 28
Индия - Республика 4070 18
Франция - Французская Республика 4920 18
Германия - Федеративная Республика 7774 17
Европа 7243 14
Израиль 1679 12
Арктика 327 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 10
Япония 7885 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 7
Италия - Итальянская Республика 2815 6
Дания - Гренландия 97 6
Азия - Азиатский регион 3148 6
Южная Корея - Республика 3249 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 6
Бразилия - Федеративная Республика 1895 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 607 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 5
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 153 5
Казахстан - Республика 4119 5
Азовское море - Азовское побережье 17 5
Охотское море 41 4
Северный Ледовитый океан 69 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 4
Балтийское море - Финский залив 58 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 3
Китай - Пекин 814 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1188 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 162 3
Африка - Африканский регион 2660 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 2
Европа Центральная 220 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 71 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 2
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Казахстан Сегодня 296 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 9
РАН - Российская академия наук 935 4
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 3
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 15 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 2
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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