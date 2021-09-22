Разделы

3M 3М Россия Три Эм Minnesota Mining and Manufacturing Company

3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company

3M - один из крупнейших производителей респираторов в мире, основанный в 1902 году. Компания также специализируется на изготовлении медицинского оборудования, берушей и прочих расходных материалов. В России у группы было два завода - в Алабуге и Волоколамске.

СОБЫТИЯ

22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных

вятся менее эффективными. Это также может привести к поломке оборудования и потере данных. Компания представляет инновационные решения для иммерсионного охлаждения центров обработки данных.

28.04.2020 3М зафиксировала рост пользовательской активности в цифровой программе лояльности

В июле 2019 г. ряд продуктов для авторемонтного бизнеса был оснащен NFC-метками и QR-кодами, сканируя которые, покупате
21.11.2019 3М увеличила число активных участников программы лояльности в три раза

вала первые результаты проекта по цифровизации программы лояльности. В июле 2019 года ряд продуктов для авторемонтного бизнеса был оснащен NFC-метками и QR-кодами, сканируя которые, покупате
09.08.2019 3М запустила программу проверки подлинности своих средств индивидуальной защиты

программы проверки подлинности своих средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты содержат наклейки с уникальными кодами, позволяющими удостовериться в оригинальности их пр
04.07.2019 Verisium совместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в продукцию 3М

Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в ряд продуктов компании для авторемонта. Просканировав NFC-метку или QR-код, покупатели смогут получить доступ к м
04.07.2019 3М цифровизирует программу лояльности, работа с клиентами переходит на блокчейн

кт, направленный на совершенствование взаимодействия с клиентами. В рамках инициативы ряд продуктов для авторемонтного бизнеса будет оснащен NFC-метками и QR-кодами, сканируя которые, покупа
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М»
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M

Бесперебойное питание становится доступнее, компактнее и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обеспечивают бесперебойное питание для различных нагрузок, легко обслуживаемы и гарантируют непрерывность бизнес-процессов для малых и средних предприят
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M

Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет обеспечить бесперебойное питание для различных нагрузок, обслуживать и обеспечивать непрерывность бизнес-про
25.10.2018 3М объявила о финансовых результатах III квартала 2018 года

$1,9 млрд возвращены акционерам через выплаты дивидендов и валовый выкуп акций. «В третьем квартале продемонстрировала двузначное увеличение оборота денежных средств, рост прибыли на акцию,

02.07.2018 3М протестировала эффективность погружного охлаждения на основе жидкостей Novec 7100

я на 311%. В майнинг ЦОДах, отелях и фермах по всему миру эффективно проявила себя технология двухфазного погружного охлаждения на основе специализированных жидкостей Novec 7100 производства компании , которая позволяет майнерам избежать обозначенных проблем. Системы погружного охлаждения на основе жидкостей Novec 7100 используются в мировых проектах по добыче криптовалюты, таки
05.06.2018 3m продала телекоммуникационный бизнес за $870 миллионов

и с компанией Corning Incorporated по продаже решений для рынка телекоммуникаций. Объем сделки составил порядка $870 млн. до закрытия и других корректировок. Бизнес телекоммуникационного оборудования 3m включает оптические и медные решения для телекоммуникационной отрасли, в том числе FTTx, xDSL и продукцию для структурированных кабельных систем (СКС). Ежегодные глобальные продажи этого биз
27.01.2017 Passive Optical LAN приходит в Россию

с помощью сплиттера. Как компания-производитель телекоммуникационных решений для построения сетей, считает, что в будущем, именно POL будет использоваться наиболее активно, поскольку это по
17.05.2016 3М выпустила мобильное приложение для врачей-стоматологов

Компания представила мобильное приложение для врачей-стоматологов, призванное ускорить и упростить их работу. Таким образом, практикующие стоматологи получили дополнительный ресурс для оптимизации ле
18.06.2015 3М назначила нового генерального директора в России

Международная компания , работающая в области инновационных промышленных разработок, объявила о назначении Роберта
13.01.2015 «Прогноз» разработал портал для департамента информационных систем в здравоохранении 3М

, а также рассматривать все показатели во взаимосвязи друг с другом. По информации «Прогноза», система визуализации и интерпретации данных, разработанная в тесном сотрудничестве специалистов компаний и «Прогноз», сделала информацию понятной не только экспертам в области здравоохранения, но и широкому кругу пользователей. В 2015 г. компания намерена продолжить развитие системы,

15.09.2014 3M внедряет решение hybris Commerce Suite

ерсонализацию, которые будут стимулировать более высокие показатели переходов и позволят менеджерам давать определение потребительского опыта; омниканальные возможности, которые позволят 3M

11.08.2014 3М представила электронный экран для защиты информации

Компания представила электронный экран для защиты информации – самообучающуюся программу, которая сохранит конфиденциальность данных. ePrivacy Filter идентифицирует пользователя с помощью веб-камеры.
14.04.2014 Технология 3M Cogent интегрирована в программу считывания отпечатков пальцев IdentityGuard

остоверная идентификация пользователей. Компания Entrust успешно внедрила биометрические технологии при создании платформы IdentityGuard, предназначенной для получения доступа к рабочим ресу
17.02.2014 Визовые центры Москвы оснащены профессиональными сканерами документов

и Норвегии были установлены считыватели документов, удостоверяющих личность, производства компании , которые позволяют сократить время на обслуживание каждого посетителя визового центра. Об

17.01.2014 3M представила широкоформатные сенсорные решения для создателей интерактивной рекламы

Компания объявила о выпуске высокопроизводительных электронных устройств, разработанных специально

19.11.2013 3М осуществила пилотный проект по электронной паспортизации участка трассы ВОЛС Оренбург – Уфа

Проект по паспортизации ВОЛС был осуществлен на базе технологий – интеллектуальной электронной маркировки и АИСУ МПК (Автоматизированной интеллектуальной системы учета маркируемых подземных коммуникаций). В задачи проекта входила закладка на тр
10.07.2013 Система библиотечного самообслуживания 3М SelfCheck пополнилась новым ПО

Компания сообщила о пополнении своей системы библиотечного самообслуживания SelfCheck нов
30.05.2013 3М представила новый сенсорный экран c высокой четкостью изображения

Компания объявила о выпуске нового сенсорного дисплея 3M MicroTouch System SCT3210EX, который оптим
18.10.2011 3M показала на рынке комплексное решение для интерактивных систем сверхблизкого проецирования 3D

Компания 3M представила на российский рынок первое комплексное решение для интерактивных систем сверхблизкого проецирования 3D. Речь идет об устройстве SCP 725\725W. Это первая проекционная система, кот
28.01.2011 3M создала микропроектор

Компания представила новую модель микропроектора МР180, позволяющего работать с тяжелыми графически
27.12.2010 Решения 3М помогут предотвратить утечку информации с мониторов ноутбуков

отчете по результатам исследования, проведенного компанией People Security (США) по заказу компании . Как показало исследование, 50% сотрудников крупных компаний, по меньшей мере, один час в

13.10.2010 Cognizant и 3M подписали долгосрочный аутсорсинговый контракт

Поставщик ИТ-услуг и консалтинга Cognizant и промышленная многопрофильная компания 3M объявили о заключении аутсорсингового контракта сроком на пять лет. Новое соглашение продолжит десятилетнюю историю сотрудничества компаний и будет охватывать широкий спектр услуг, включая р
31.08.2010 3М покупает американского разработчика биометрических систем Cogent

Американская многопрофильная компания намерена приобрести компанию Cogent со штаб-квартирой в Пасадене, штат Калифорния, специал
28.07.2010 3М анонсировала новый мультисенсорный монитор с поддержкой до 20 касаний

Корпорация представила новый мультисенсорный 22-дюймовый монитор 3M M2256PW, поддерживающий ввод двад
03.03.2010 ЗМ унифицирует бизнес-процессы с помощью SAP Business Suite 7

аниях – от управления производством и логистической сетью до продаж и отчетности. В настоящее время унифицирует ИТ-ландшафт с помощью комплекса решений SAP Business Suite с тем, чтобы органи
12.11.2009 Подведены предварительные итоги летных испытаний комплекса "Метеор-3М"

Во ФГУП «НПП ВНИИЭМ» состоялось заседание Совета главных конструкторов космического комплекса «Метеор-» с КА «Метеор-М» №1, сообщает пресс-служба предприятия. В работе заседания Совета приняли участие: генеральный директор-генеральный конструктор ФГУП «НПП ВНИИЭМ» Л.А. Макриденко, директор ГУ
24.08.2009 Специальное решение 3М для сотовых операторов: муфта OSCW

Компания разработала специальный продукт для рынка операторов сотовой связи. Решение компании – муфта OSCW – используется при монтаже приемо-передающих антенн сотовой связи. Особенностью му
21.07.2009 С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М"

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Космос-" с двумя космическими аппаратами - аппаратом военного назначения и малым аппаратом "Стерх", сообщает РБК. Как сказал начальник службы информации и общественных связей Космических войск Алекс
30.10.2008 Объем продаж 3М в третьем квартале 2008 г. вырос на 6,2%

ции, - отметил Джордж Бакли (George W. Buckley), председатель совета директоров, президент компании . - Наши многочисленные торговые марки, определяющие категории товаров, свыше 40 технологич
22.09.2008 3М представит новые защитные решения для банковской отрасли

24 сентября компания , в рамках 5-й международной выставки и конференции «Интеллектуальные карты и системы безопасности информационных технологий – 2008 / Cardex & IT Security», представит свои новейшие решения д
24.07.2008 «3M Россия» представила стратегию развития бизнеса до 2012 г.

Компания « Россия», российское представительство многопрофильной диверсифицированной международной пр
16.07.2008 3M завершила приобретение Quest Technologies

вие с нормативными требованиями. Quest Technologies становится 100-процентным дочерним предприятием и будет называться Quest Technologies, компания .
07.07.2008 100% российский компьютер представлен публике

О процессоре отечественной разработки и российском вычислительном комплексе «Эльбрус-» CNews недавно писал. Его невысокая тактовая частота процессора — 300 MHz — компенсируется в нем «явно параллельной» архитектурой (EPIC), позволяющей «Эльбрусу» обрабатывать до 23 
30.06.2008 100% российский компьютер возродился

В этом году начнется серийное производство «российского суперкомпьютера» на серверах «Эльбрус-», рассказал CNews Александр Ким, гендиректор компании МЦСТ, занимающейся сейчас разработкой семейства «Эльбрус». По его словам, до конца 2008 г. заказчикам будет поставлено до 100 вычислител

3M и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25251 42
Intel Corporation 12545 36
Cisco Systems 5224 29
Amazon Inc - Amazon.com 3140 23
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 22
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 22
Verizon - WorldCom 496 20
Oracle Corporation 6873 20
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 19
Dell EMC 5096 19
TI - Texas Instruments Incorporated 826 15
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 229 15
Samsung Electronics 10634 14
AT&T Inc 1697 14
Dell Technologies - Dell Computer 2162 13
Google LLC 12274 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 11
Yahoo! 3707 11
IBM - International Business Machines Corp 9551 11
PMC-Sierra 81 10
Lenovo Motorola 3530 10
Check Point Software Technologies 801 10
HPE - Juniper Networks 438 9
Silver Lake Partners - Altera 101 9
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 9
Oracle Siebel Systems 515 9
SAP SE 5436 9
Apple Inc 12645 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 9
HP Inc. 5763 9
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 9
Nvidia Corp 3737 8
Eastman Kodak - Кодак 507 8
AMD - Advanced Micro Devices 4472 8
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 215 8
JDSU - JDS Uniphase 218 7
Commerce One - CMRC 175 7
Ciena 207 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 53
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 51
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 18
eBay Inc 1632 15
DuPont - Дюпон 101 13
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 10
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 10
American Express - Amex 335 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 9
Merrill Lynch 454 9
Dow Chemical Company (TDCC) 33 9
McDonald’s - Макдоналдс 203 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 9
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 8
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 6
Alcoa 49 6
International Paper 27 6
UPS 211 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 6
Лента - Сеть розничной торговли 2274 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 5
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 5
Boeing 1017 5
Lockheed Martin 767 4
RBC Capital Markets 59 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 4
Enron - Enrongate 122 4
Prudential Securities 68 4
Thomas Weisel Partners 44 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 4
PartnerRe Asset Management 15 4
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 4
Robertson Stephens 52 4
Walt Disney Company 638 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 15
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 7
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 6
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 5
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 4
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 101 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 213 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 356 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 28
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 24
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10339 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6175 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 12
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 10
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 9
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 15
Microsoft Windows 2000 8663 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 13
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 11
Oracle PeopleSoft 418 10
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 7
Microsoft Windows 16349 7
Google Android 14712 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Microsoft Azure 1462 5
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 5
Apple iPhone 6 4862 5
Microsoft Windows BitLocker 938 4
3M Auto 4 4
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 4
3M Novec 12 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 4
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 3
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 3
Apple iOS 8260 3
Microsoft Windows 7 1994 3
Google YouTube - Видеохостинг 2894 3
Microsoft Office 3962 3
SAP Ariba 301 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 3
Intel x86 - архитектура процессора 1985 3
Космодром Байконур 1071 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 3
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 112 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 49 2
HP Sure View 35 2
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 2
Баланова Светлана 35 8
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 7
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 6
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 6
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
Мацоцкий Сергей 178 5
Жукотский Леонид 4 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 4
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 4
Ананьин Алексей 88 3
Мацкевич Дмитрий 20 3
Устюжанин Дмитрий 50 2
Ким Александр 43 2
Гольдштейн Константин 8 2
Лесин Михаил 28 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Бабаян Борис 15 2
Медведев Вячеслав 19 2
Bush George - Буш Джордж 334 2
Cohen Michael - Конн Майкл 5 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 2
Емельянников Михаил 40 2
Курило Андрей 38 2
Мордовенко Дмитрий 2 2
Кучейко Алексей 22 2
Семенов Андрей 19 2
Митрейкин Александр 20 2
Головлев Павел 12 2
Громов Олег 8 2
Золотухин Алексей 8 2
Титов Герман 7 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Griffin Jim - Гриффин Джим 3 2
Дмитрук Сергей 2 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 91
Россия - РФ - Российская федерация 157181 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 36
Европа 24649 32
Германия - Федеративная Республика 12945 22
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 397 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 13
Ближний Восток 3033 12
Франция - Французская Республика 7980 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 11
Земля - планета Солнечной системы 10662 11
Канада 4986 9
Япония 13556 9
Швеция - Королевство 3716 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 7
Украина 7798 7
Израиль 2785 7
Казахстан - Республика 5805 6
Беларусь - Белоруссия 6039 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 6
Индия - Bharat 5706 6
США - Миннесота 196 5
Италия - Итальянская Республика 4430 5
Америка - Американский регион 2188 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 5
Ирак - Республика 700 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 3
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 97 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Турция - Турецкая республика 2494 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Норвегия - Королевство 1831 3
Бельгия - Королевство 1169 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 711 3
Азербайджан - Баку 134 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 768 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 47
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 33
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 10
ISDEX интернет-индекс 250 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 9
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 7
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 6
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 166 6
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 5
Английский язык 6878 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 49
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 16
CNET Networks - CNET News 1643 15
Dow Jones - MarketWatch 333 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
FT - Financial Times 1259 3
The Washington Post 342 3
AP - Associated Press 2006 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
N+1 - Издание 181 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
Fortune 210 1
Известия ИД 708 1
National Geographic 95 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Царьград - телеканал 29 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
Euronews - телеканал 52 1
Times 648 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
e4 Engineering 107 1
Infosan 75 1
E-Commerce Times 69 1
Reddit 359 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Internet Stock Report 994 50
S&P 500 562 29
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 19
Thomson Financial - Thomson First Call 384 9
Juniper Research 551 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 6
Forrester Research 828 5
Harris Interactive 81 4
Bear Stearns 79 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
PwC Strategy& - Booz & Company 5 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 2
Moody's Investors Service 136 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Webtrends 18 2
Индекс потребительского доверия 20 2
CIBC World Markets 41 2
Gartner - Гартнер 3613 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
HFS Research 49 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
NPD DisplaySearch 284 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ITResearch 121 1
In-Stat/MDR 70 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
MAR Consult - Мар Консалт 12 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Research and Markets 26 1
Рустелеком ТК 304 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Fortune Global 500 287 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 3
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Keio University - Университет Кэйо 32 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 15 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
University of Akron - Акронский университет 9 1
University of Bradford - Брэдфордский университет - Университет Бредфорда 2 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 4
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
Земля из космоса 50 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Red Dot Design Award 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Связь-Экспокомм 113 1
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
