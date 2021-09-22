3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company

3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных вятся менее эффективными. Это также может привести к поломке оборудования и потере данных. Компания 3М представляет инновационные решения для иммерсионного охлаждения центров обработки данных.

3М запустила программу проверки подлинности своих средств индивидуальной защиты программы проверки подлинности своих средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты 3М содержат наклейки с уникальными кодами, позволяющими удостовериться в оригинальности их пр

Verisium совместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в продукцию 3М Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в ряд продуктов компании 3М для авторемонта. Просканировав NFC-метку или QR-код, покупатели смогут получить доступ к м

3М цифровизирует программу лояльности, работа с клиентами переходит на блокчейн кт, направленный на совершенствование взаимодействия с клиентами. В рамках инициативы ряд продуктов 3М для авторемонтного бизнеса будет оснащен NFC-метками и QR-кодами, сканируя которые, покупа

ИБП серии Easy UPS 3M Бесперебойное питание становится доступнее, компактнее и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обеспечивают бесперебойное питание для различных нагрузок, легко обслуживаемы и гарантируют непрерывность бизнес-процессов для малых и средних предприят

Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M Schneider Electric представила новую серию трехфазных ИБП Easy UPS 3M с диапазоном мощностей от 60 кВА до 100 кВА (400 В). Easy UPS 3M позволяет обеспечить бесперебойное питание для различных нагрузок, обслуживать и обеспечивать непрерывность бизнес-про

3М объявила о финансовых результатах III квартала 2018 года $1,9 млрд возвращены акционерам через выплаты дивидендов и валовый выкуп акций. «В третьем квартале 3М продемонстрировала двузначное увеличение оборота денежных средств, рост прибыли на акцию,

3М протестировала эффективность погружного охлаждения на основе жидкостей Novec 7100 я на 311%. В майнинг ЦОДах, отелях и фермах по всему миру эффективно проявила себя технология двухфазного погружного охлаждения на основе специализированных жидкостей Novec 7100 производства компании 3М, которая позволяет майнерам избежать обозначенных проблем. Системы погружного охлаждения на основе жидкостей 3М Novec 7100 используются в мировых проектах по добыче криптовалюты, таки

3m продала телекоммуникационный бизнес за $870 миллионов и с компанией Corning Incorporated по продаже решений для рынка телекоммуникаций. Объем сделки составил порядка $870 млн. до закрытия и других корректировок. Бизнес телекоммуникационного оборудования 3m включает оптические и медные решения для телекоммуникационной отрасли, в том числе FTTx, xDSL и продукцию для структурированных кабельных систем (СКС). Ежегодные глобальные продажи этого биз

Passive Optical LAN приходит в Россию с помощью сплиттера. Как компания-производитель телекоммуникационных решений для построения сетей, 3М считает, что в будущем, именно POL будет использоваться наиболее активно, поскольку это по

3М выпустила мобильное приложение для врачей-стоматологов Компания 3М представила мобильное приложение для врачей-стоматологов, призванное ускорить и упростить их работу. Таким образом, практикующие стоматологи получили дополнительный ресурс для оптимизации ле

3М назначила нового генерального директора в России Международная компания 3М, работающая в области инновационных промышленных разработок, объявила о назначении Роберта

«Прогноз» разработал портал для департамента информационных систем в здравоохранении 3М , а также рассматривать все показатели во взаимосвязи друг с другом. По информации «Прогноза», система визуализации и интерпретации данных, разработанная в тесном сотрудничестве специалистов компаний 3М и «Прогноз», сделала информацию понятной не только экспертам в области здравоохранения, но и широкому кругу пользователей. В 2015 г. компания 3М намерена продолжить развитие системы,

3M внедряет решение hybris Commerce Suite ерсонализацию, которые будут стимулировать более высокие показатели переходов и позволят менеджерам 3М давать определение потребительского опыта; омниканальные возможности, которые позволят 3M

3М представила электронный экран для защиты информации Компания 3М представила электронный экран для защиты информации – самообучающуюся программу, которая сохранит конфиденциальность данных. ePrivacy Filter идентифицирует пользователя с помощью веб-камеры.

Технология 3M Cogent интегрирована в программу считывания отпечатков пальцев IdentityGuard остоверная идентификация пользователей. Компания Entrust успешно внедрила биометрические технологии 3М при создании платформы IdentityGuard, предназначенной для получения доступа к рабочим ресу

Визовые центры Москвы оснащены профессиональными сканерами документов и Норвегии были установлены считыватели документов, удостоверяющих личность, производства компании 3М, которые позволяют сократить время на обслуживание каждого посетителя визового центра. Об

3M представила широкоформатные сенсорные решения для создателей интерактивной рекламы Компания 3М объявила о выпуске высокопроизводительных электронных устройств, разработанных специально

3М осуществила пилотный проект по электронной паспортизации участка трассы ВОЛС Оренбург – Уфа Проект по паспортизации ВОЛС был осуществлен на базе технологий 3М – интеллектуальной электронной маркировки и 3М АИСУ МПК (Автоматизированной интеллектуальной системы учета маркируемых подземных коммуникаций). В задачи проекта входила закладка на тр

Система библиотечного самообслуживания 3М SelfCheck пополнилась новым ПО Компания 3М сообщила о пополнении своей системы библиотечного самообслуживания 3М SelfCheck нов

3М представила новый сенсорный экран c высокой четкостью изображения Компания 3М объявила о выпуске нового сенсорного дисплея 3M MicroTouch System SCT3210EX, который оптим

3M показала на рынке комплексное решение для интерактивных систем сверхблизкого проецирования 3D Компания 3M представила на российский рынок первое комплексное решение для интерактивных систем сверхблизкого проецирования 3D. Речь идет об устройстве SCP 725\725W. Это первая проекционная система, кот

3M создала микропроектор Компания 3М представила новую модель микропроектора МР180, позволяющего работать с тяжелыми графически

Решения 3М помогут предотвратить утечку информации с мониторов ноутбуков отчете по результатам исследования, проведенного компанией People Security (США) по заказу компании 3М. Как показало исследование, 50% сотрудников крупных компаний, по меньшей мере, один час в

Cognizant и 3M подписали долгосрочный аутсорсинговый контракт Поставщик ИТ-услуг и консалтинга Cognizant и промышленная многопрофильная компания 3M объявили о заключении аутсорсингового контракта сроком на пять лет. Новое соглашение продолжит десятилетнюю историю сотрудничества компаний и будет охватывать широкий спектр услуг, включая р

3М покупает американского разработчика биометрических систем Cogent Американская многопрофильная компания 3М намерена приобрести компанию Cogent со штаб-квартирой в Пасадене, штат Калифорния, специал

3М анонсировала новый мультисенсорный монитор с поддержкой до 20 касаний Корпорация 3М представила новый мультисенсорный 22-дюймовый монитор 3M M2256PW, поддерживающий ввод двад

ЗМ унифицирует бизнес-процессы с помощью SAP Business Suite 7 аниях – от управления производством и логистической сетью до продаж и отчетности. В настоящее время 3М унифицирует ИТ-ландшафт с помощью комплекса решений SAP Business Suite с тем, чтобы органи

Подведены предварительные итоги летных испытаний комплекса "Метеор-3М" Во ФГУП «НПП ВНИИЭМ» состоялось заседание Совета главных конструкторов космического комплекса «Метеор-3М» с КА «Метеор-М» №1, сообщает пресс-служба предприятия. В работе заседания Совета приняли участие: генеральный директор-генеральный конструктор ФГУП «НПП ВНИИЭМ» Л.А. Макриденко, директор ГУ

Специальное решение 3М для сотовых операторов: муфта OSCW Компания 3М разработала специальный продукт для рынка операторов сотовой связи. Решение компании 3М – муфта OSCW – используется при монтаже приемо-передающих антенн сотовой связи. Особенностью му

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М" С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Космос-3М" с двумя космическими аппаратами - аппаратом военного назначения и малым аппаратом "Стерх", сообщает РБК. Как сказал начальник службы информации и общественных связей Космических войск Алекс

Объем продаж 3М в третьем квартале 2008 г. вырос на 6,2% ции, - отметил Джордж Бакли (George W. Buckley), председатель совета директоров, президент компании 3М. - Наши многочисленные торговые марки, определяющие категории товаров, свыше 40 технологич

3М представит новые защитные решения для банковской отрасли 24 сентября компания 3М, в рамках 5-й международной выставки и конференции «Интеллектуальные карты и системы безопасности информационных технологий – 2008 / Cardex & IT Security», представит свои новейшие решения д

«3M Россия» представила стратегию развития бизнеса до 2012 г. Компания «3М Россия», российское представительство многопрофильной диверсифицированной международной пр

3M завершила приобретение Quest Technologies вие с нормативными требованиями. Quest Technologies становится 100-процентным дочерним предприятием 3М и будет называться Quest Technologies, компания 3М.

100% российский компьютер представлен публике О процессоре отечественной разработки и российском вычислительном комплексе «Эльбрус-3М» CNews недавно писал. Его невысокая тактовая частота процессора — 300 MHz — компенсируется в нем «явно параллельной» архитектурой (EPIC), позволяющей «Эльбрусу» обрабатывать до 23