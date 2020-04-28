3М зафиксировала рост пользовательской активности в цифровой программе лояльности

В июле 2019 г. ряд продуктов 3М для авторемонтного бизнеса был оснащен NFC-метками и QR-кодами, сканируя которые, покупатели имеют возможность коммуницировать с брендом, знакомиться с профессиональными советами по использованию продукции, видеоинструкциями и интересными примерами применения, а также регистрировать баллы за приобретаемую продукцию в приложении 3М-Auto и обменивать их на призы.

За девять месяцев реализации программы лояльности для покупателей авторемонтной продукции «Разгонись с 3М» 2019-2020 гг. после ее цифровизации, количество активных участников, по сравнению с 12 месяцами прошлого года, выросло более чем в два раза. Сегодня в программе зарегистрировались около 1,5 тыс. клиентов, представителей как крупнейших компаний, так и малого и среднего бизнеса из более 350 городов России и стран СНГ.

Количество сканирований меток и QR кодов на продуктах ежемесячно растет, наибольшим интересом пользуются абразивы, полировальные пасты 3М, система подготовки и смешивания красок PPS 2.0. Пик сканирований пришелся на март – по 185 сканирований в день.

С момента запуска программы более чем в два раза вырос процент отсканированных NFC-меток – сейчас он составляет 45%. Примечательно также, что участники начали активно многократно сканировать метки для получения обучающих материалов и общения с брендом. Повторно были просканированы около 25% меток.

Пользователи изучают контент, повышают свой профессиональный уровень в области технологий для авторемонта и применения продукции 3М. Контент программы регулярно обновляется, добавляются новые продукты и учебные материалы в соответствии с запросами клиентов. Так, в программу был добавлен новый продукт – полировальная паста с зеленым колпачком 3М Fast Cut Plus Extreme 51815, и учебные материалы к нему, которые уже вошли в ТОП-20 по числу сканирований.

Исследование, проведенное среди сотрудников авторемонтных мастерских компанией MAR Consult для 3М, демонстрирует, что профессионалы авторемонта ценят надежность продукта определенного бренда, которая выражается в экономии времени и самого продукта, затрачиваемого на работу. Около 50% респондентов заинтересованы в регулярном участии в мастер-классах и других обучающих мероприятиях для повышения квалификации и освоения новых технологий, 38% регулярно участвуют в таких мероприятиях. При этом сотрудники крупных автосервисов и дилерских станций проходят обучение, организованное дистрибьюторами продукции, а сотрудники средних и маленьких мастерских ищут информацию в интернете.

«Цифровизованная программа лояльности "Разгонись с 3М" – это новый вид коммуникации с клиентами, новый маркетинговый инструмент, который отвечает потребностям аудитории не только в современной продукции, но и в профессиональной информации о ней. Пользователи все больше сканируют продукцию ради контента и контакта с брендом», – отметил Леонид Жукотский, директор бизнес-группы «Безопасность и промышленность» компании 3М в России и СНГ.

Проект реализован на базе решения Verisium, которое использует блокчейн-платформу Quorum от J.P. Morgan и комплекс архитектурных сервисов Microsoft в облаке Azure. Verisium позволяет вести учет NFC-меток и QR-кодов в системе, обеспечивая прямой канал коммуникации бренда с клиентами, а также предоставляя возможность проверить товар на оригинальность. Технология блокчейн в облаке Microsoft Azure гарантирует безопасное хранение и защиту от фальсификации данных. Приложение 3M-Auto разработано компанией DataArt, партнером Microsoft, на базе SDK и API от Verisium.