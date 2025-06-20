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MAR Consult Мар Консалт

MAR Consult - Мар Консалт

Компания MAR CONSULT занимается потребительскими и рыночными исследованиями с 2002 года, обладает опытом изучения различных отраслей и сегментов рынка. Среди ключевых направлений: медицина и фармацевтика, коммерческая недвижимость и строительство, сельское хозяйство и промышленность, а также другие. 

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики 1
28.04.2020 3М зафиксировала рост пользовательской активности в цифровой программе лояльности 1
26.03.2010 MAR Consult запускает собственный CATI-центр 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

MAR Consult и организации, системы, технологии, персоны:

DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
Verisium 9 1
Microsoft Corporation 24889 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7603 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1009 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3024 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1807 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1051 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53463 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1531 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4207 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4674 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5384 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
3M Auto 4 1
Microsoft Azure 1430 1
Шиманов Дмитрий 1 1
Жукотский Леонид 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149956 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30399 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 677 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5044 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11301 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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