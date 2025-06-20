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MAR Consult Мар Консалт
Компания MAR CONSULT занимается потребительскими и рыночными исследованиями с 2002 года, обладает опытом изучения различных отраслей и сегментов рынка. Среди ключевых направлений: медицина и фармацевтика, коммерческая недвижимость и строительство, сельское хозяйство и промышленность, а также другие.
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики 1
|28.04.2020
|3М зафиксировала рост пользовательской активности в цифровой программе лояльности 1
|26.03.2010
|MAR Consult запускает собственный CATI-центр 1
MAR Consult и организации, системы, технологии, персоны:
|DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
|3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
|Verisium 9 1
|Microsoft Corporation 24889 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149956 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 1
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