MAR Consult - Мар Консалт

Компания MAR CONSULT занимается потребительскими и рыночными исследованиями с 2002 года, обладает опытом изучения различных отраслей и сегментов рынка. Среди ключевых направлений: медицина и фармацевтика, коммерческая недвижимость и строительство, сельское хозяйство и промышленность, а также другие.