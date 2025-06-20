Разделы

Цифровизация Электроника
|

MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение населения к использованию беспилотников для доставки товаров. Исследование показало осторожность российского общества в отношении использования беспилотников для доставки товаров повседневного спроса и фармацевтики. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Отношение к использованию беспилотников для доставки

Две трети населения относится к внедрению беспилотников нейтрально (31%) или положительно (31%), около четверти респондентов высказали отрицательное мнение (23%). Довольно значительная часть еще не определились с отношением к такому виду доставки (15%).

Чаще всего считают использование беспилотников полезным нововведением молодежь в возрасте 18–24 лет (40%). Более высокая поддержка наблюдается среди мужчин (39%), работников руководящих должностей (48%) и менеджеров среднего звена (46%).

Несмотря на отношение к беспилотным технологиям пользоваться подобными сервисами доставки опрошенные не спешат: не готовы пользоваться (44%) против готовых попробовать (42%).

Преимущества и недостатки технологии

Среди наиболее заметных преимуществ почти половина респондентов (46%) выделили увеличение скорости доставки, увеличение доступности товаров в отдаленных районах (32%), снижение стоимости (25%).

Однако участники видят также потенциальные проблемы, включая техническую нестабильность (57%), возможность несанкционированного использования технологий злоумышленниками (42%) и нарушение безопасности данных (27%).

Более половины опрошенных (57%) поддерживают необходимость государственных мер регулирования, в том числе введения штрафов за нарушения правил эксплуатации беспилотников и систему обязательной регистрации устройств. Чаще всего сторонниками строгого контроля выступали жители Южного федерального округа (74%).

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации
безопасность

Пятая часть респондентов (22%) против госрегулирования отрасли беспилотной логистики. Еще пятая часть (21%) затруднились оценить необходимость госрегулирования.

Перспективы замены традиционных способов доставки

Лишь небольшая часть людей (9%) уверены, что беспилотники полностью способны заменить традиционные курьерские службы или автомобильные транспортировки. Более половины респондентов (52%) убеждены, что замена невозможна.

«Несмотря на видимую перспективность технологии и признание ее пользы среди части респондентов, большинство придерживается сдержанного подхода, считая необходимым наличие четкой нормативной базы и эффективного контроля со стороны государства. Кроме того, население ждет постепенного развития инфраструктуры и накопления позитивного опыта использования новых решений. Таким образом, успех внедрения беспилотников зависит от прозрачности процессов, информированности потребителей и эффективных регуляторных мер со стороны властей», — прокомментировал Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult.

В опросе приняли участие 600 респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июне 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Российские ученые создали экологичное «зеленое» топливо для космических кораблей

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще