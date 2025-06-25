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Шиманов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|MAR Consult: 64% населения не используют электронные медкарты 1
|20.06.2025
|MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики 1
|26.03.2010
|MAR Consult запускает собственный CATI-центр 1
Шиманов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 2
|Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1373 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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