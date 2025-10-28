MAR Consult: Каждый второй выбирает аптечные цифровые сервисы

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про покупки лекарств в онлайн-аптеках: восприятие, выявление предпочтений пользователей, их проблемы и ожидания. Ключевые тенденции и факторы, влияющие на популярность онлайн-аптек. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Согласно данным исследования MAR Consult, больше половины россиян (58%) пользуются онлайн-аптеками, тогда как 42% предпочитают традиционные аптеки. Женщины (65%) чаще мужчин (51%) используют онлайн-аптеки. Наиболее активные пользователи — люди в возрасте 45–54 лет (71%), а молодежь 18–24 лет реже обращается к онлайн-аптекам (31%), что может быть связано с меньшей потребностью в медикаментах. Жители Москвы (78%) чаще жителей других регионов делают покупки в онлайн-аптеках. Высокая частота покупок наблюдается среди респондентов с доходом выше 200 тыс. рублей на семью (79%), что указывает на связь между финансовыми возможностями и доступом к цифровым сервисам.

Четыре из пяти покупателей (82%) отметили, что экономят на покупках лекарств в онлайн-аптеках.

Более половины покупателей (53%) тратят менее четверти «аптечного бюджета» на покупки в онлайн-аптеках, пятая часть (21%) респондентов тратит 25-75% бюджета, и более 75% бюджета тратит 15% опрошенных. 11% затруднились оценить распределение.

Услуги, которые делают онлайн-аптеки привлекательными для покупателей



Простота заказа через мобильное приложение (63%). Эта услуга особенно ценится среди молодых людей 25–34 лет (80%). Это подчеркивает важность технологической доступности и интуитивно понятного интерфейса приложений для активных пользователей.

Более низкие цены, чем в обычных аптеках (61%). Экономический фактор играет значительную роль, онлайн-аптеки воспринимаются как более доступный вариант для покупки медикаментов.

Широкий ассортимент товаров (57%). Онлайн-аптеки рассматриваются как решение для поиска редких лекарств или специализированных товаров.

Программы лояльности и скидки (45%). Скидки и бонусные программы мотивируют повторные покупки.

Возможность доставки на дом (29%). Услуга доставки ценится за удобство, особенно среди мужчин (43% против 18% у женщин). Однако ее популярность ниже, чем у других услуг, что может быть связано с проблемами длительности или стоимости доставки.

Онлайн-консультации фармацевтов (9%). Эта услуга менее популярна, но имеет значение для молодежи 18–24 лет (29%).

«Онлайн-продажи лекарств открывают перед аптечным бизнесом широкие возможности укрепления позиций и привлечения аудитории. Интуитивно понятные приложения упрощают поиск товаров и сравнение цен, конкурентные стоимости и регулярное проведение акций стимулируют интерес покупателей. Расширение ассортимента продукции, налаженная логистика и гибкая система бесплатной доставки укрепляют доверие потребителей и повышают уровень удовлетворенности. Однако изменения потребительских предпочтений требуют от производителей адаптироваться быстрее. Наряду с традиционными каналами продвижения через аптеки и фармацевтов становится необходимым активное использование цифровых инструментов коммуникации. Это позволит предложить покупателям привлекательные условия для онлайн-покупок, несмотря на отсутствие непосредственного контакта с консультантом. Онлайн-аудитория чаще всего приходит с четким пониманием своего выбора, поэтому задача производителя заключается в грамотном формировании осведомленности потребителя о преимуществах препаратов заранее, обеспечивая информированность до момента покупки», - сказала Анастасия Голуб, управляющий директор MAR Consult.

Подписка на лекарства

Идея услуги подписки на лекарства в целом интересна трети покупателей (36%), при этом 12% из-за удобства и 24% для экономии. Треть респондентов (29%) предпочитает покупать лекарства по мере необходимости, а 6% отказались бы от подписки из-за сомнений в качестве лекарств. 12% готовы рассмотреть, в зависимости от условий подписки. 17% затруднились ответить.

У половины респондентов (50%) есть опасения разной степени выраженности по поводу качества и подлинности лекарств, покупаемых онлайн. Треть опрошенных (33%) не имеет никаких опасений. И 17% затруднились ответить.

Доставка

Треть покупателей (33%) готовы платить за доставку, половина (51%) предпочитают только бесплатную доставку. 13% готовы платить за срочную доставку. 3% затруднились ответить.

При этом две трети респондентов (68%) не готовы платить более 300 рублей за доставку лекарств из онлайн-аптек. Четверть (26%) готовы потратить от 300 до 800 рублей. Более 800 руб. готовы заплатить только 3% покупателей. 3% затруднились ответить.

Отзывы

Две трети опрошенных (60%) в той или иной степени доверяют рекомендациям и отзывам других покупателей на сайтах онлайн-аптек. Треть (32%) не доверяют. 9% затруднились ответить.

Более чем у половины (56%) покупателей возникают трудности с выбором лекарств онлайн без консультации фармацевта.

Мобильные приложения

80% покупателей пользуются мобильными приложениями для покупки лекарств, 18% предпочитают сайты. 2% затруднились.

Среди наиболее полезных функций приложений пользователи назвали: поиск и сравнение цен (75%), уведомления о скидках (54%), история заказов (43%), трекинг доставки (19%), онлайн-консультации (13%). Затруднились ответить - 4%.

Стимулирование спроса

Треть (34%) планирует чаще пользоваться онлайн-аптеками, 28% готовы увеличить количество покупок лекарств онлайн при улучшении сервиса.

Респонденты назвали факторы, способные повысить доверие и удовлетворенность онлайн-аптеками: гарантия подлинности товаров (45%), больше скидок и акций (44%), быстрая и бесплатная доставка (34%), круглосуточная поддержка (16%), улучшенные консультации (13%). Затруднились ответить - 20%.

«Онлайн-аптеки пользуются значительной популярностью, особенно среди женщин, людей среднего возраста, жителей крупных городов и высокодоходных групп. Для повышения популярности онлайн-аптекам рекомендуется улучшить логистику, особенно для регионов с низким уровнем использования (например, в Уральском ФО). Необходимо внедрить прозрачные механизмы подтверждения подлинности товаров, чтобы устранить опасения пользователей. Услуга подписки на лекарства будет удобна для людей с хроническими заболеваниями. Эти меры помогут повысить доверие и привлечь больше пользователей, особенно в регионах с низким уровнем проникновения онлайн-аптек», - сказала Анастасия Голуб.

* В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2025 г.