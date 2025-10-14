MAR Consult: Носимые мед-гаджеты — нишевая технология или мейнстрим

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про использование и критерии выбора носимых гаджетов с функциями мониторинга здоровья (смарт-часы, фитнес-браслеты и т.д.). Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Потенциал рынка носимых гаджетов с медицинским функционалом

В совокупности 60% респондентов так или иначе используют умные устройства для здоровья: 31% делают это регулярно, а 29% — иногда. Пятая часть (19%) опрошенных планирует приобрести себе такие гаджеты, что указывает на высокий потенциал рынка. Это свидетельствует о том, что технология перешла из разряда нишевой в мейнстрим и прочно вошла в жизнь значительной части населения. При этом, женщины чаще мужчин являются пользователями гаджетов (66% против 52%). Среди мужчин самая высокая доля тех, кто категорически не использует и не планирует приобретать гаджеты (26% против 16% у женщин). В группе 55-65 лет неожиданно высок процент регулярных пользователей (32%), сопоставимый с долей в молодежной группе, что может быть связано с целенаправленным мониторингом здоровья по медицинским показаниям.

Подавляющее большинство респондентов (82%) готовы платить за медицинские гаджеты. Наиболее популярный диапазон — от 5 000 до 10 000 рублей (37%), что указывает на сформированный рынок в среднем ценовом сегменте. Более 10 тыс. руб. готова платить пятая часть (21%) опрошенных. Женщины чаще мужчин выбирают премиальные варианты гаджетов в высоком ценовом сегменте, более 20 тыс. руб. (8% против 3% у мужчин). Мужчины чаще не готовы тратить деньги вообще (11% против 7% у женщин).

Треть респондентов (30%) не готова платить за дополнительные сервисы анализа здоровья. Еще 11% затруднились с ответом, что в сумме составляет 41% аудитории, не ориентированной на платные услуги. Среди готовых платить наиболее популярен диапазон от 100 до 500 руб. в месяц (27%), затем — от 500 до 1 тыс. руб. (16%), более тысячи руб. – только 6%. Женщины чаще мужчин готовы платить от 500 до 1 тыс. руб. (20% против 10% у мужчин).

При этом 81% пользователей в той или иной степени заинтересованы в прозрачности стоимости владения, то есть в долговечности гаджета без дополнительных расходов на обслуживание.

Среди факторов, препятствующих покупке гаджета: высокая цена — главный барьер для 63% респондентов; сомнения в точности измерений – для 43%; необходимость частой замены датчиков –для 27%; сложность в использовании волнуют 21% и проблемы с конфиденциальностью – 16%.

Критерии выбора носимого гаджета с медицинскими функциями

Точность измерений — абсолютный приоритет для 75% респондентов. На втором месте — доступная цена (43%), на третьем — удобство использования (30%). Для женщин удобство использования важнее (35%), чем для мужчин (24%). Мужчины чаще ориентируются на цену (48% против 39% у женщин).

Большая часть респондентов в той или иной степени доверяют носимым гаджетам с медицинским функционалом (64%). Скептически настроены 15% опрошенных. Доверяют только проверенным брендам — 7%, что указывает на важность репутации производителя. 14% - затруднились ответить.

Востребованный функционал

Половина опрошенных (50%) проверяет показатели здоровья как минимум раз в день. Это говорит о высокой интеграции гаджетов в повседневную жизнь.

Наиболее важной медицинской функцией в носимых гаджетах признан контроль артериального давления (58%), особенно в группах старше 45 лет (45-54 лет – 75% и 55-65 лет – 68%). На втором месте измерение частоты сердечных сокращений (41%), что подтверждает тренд на кардиомониторинг. Далее следуют: мониторинг уровня сахара в крови (35%), мониторинг сна и уровня стресса (29%), оповещения о резких изменениях состояния здоровья (28%).

Женщины значительно больше мужчин заинтересованы в мониторинге сна и уровня стресса (36% против 20%). Мужчины чаще женщин выбирают мониторинг уровня сахара в крови (40% против 30%).

Цели использования носимых медицинских гаджетов

Для поддержания общего здоровья — основная цель для 52% респондентов, особенно среди людей в возрасте 25–34 лет (64%).

Контроль хронических заболеваний (33%), особенно важной эта цель становится с возрастом – в группе 55–65 лет – 49%.

Для увеличения продолжительности жизни (29%). Для мужчин эта цель приоритетнее, чем для женщин – 36% против 24%.

Для снижения стресса и улучшения качества сна (26%). Для женщин это актуальнее, чем для мужчин (31% против 20%).

Спортивные цели (21%): наиболее актуальны для молодой аудитории (42% в возрасте 18–24 лет), а среди людей 55–65 лет этот показатель падает до 8%.

Ранняя диагностика заболеваний (например, деменции) – 21%. Оптимизация режима дня (19%). Избавление от вредных привычек (11%).

Анастасия Голуб, управляющий директор MAR Consult: «Носимые медицинские устройства стремительно выходят за рамки нишевого продукта, превращаясь в инструмент ежедневного мониторинга здоровья, однако успех производителей и сервис-провайдеров зависит от точности данных, удобного интерфейса и доступности решений для широкой аудитории. Особенно важно выстраивать дифференцированную коммуникационную стратегию: молодым пользователям предложить комплексное решение для поддержания активного образа жизни, женщинам подчеркнуть многофункциональность и премиальность, а старшим гражданам обеспечить уверенность в контроле состояния здоровья и надежную диагностику. Также важно внедрять в устройства рекомендуемые показатели и советы по поддержанию здоровья, имеющие исключительно рекомендательный характер, чтобы минимизировать стресс у пользователей при выявленных отклонениях от нормальных значений».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2025 г.