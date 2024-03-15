Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение

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Индексная книга (каталог) CNews*
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15.03.2024 Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни

В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. Об этом CNews сообщили представители «Мега
25.01.2024 Аналитика МТС: умные часы вытесняют фитнес-трекеры

на 41% в штуках и на 24% в деньгах по сравнению с 2022 г. Основной драйвер роста категории – высокий спрос на умные часы, которые заняли 72% рынка в штуках и почти 90% в деньгах. Умные часы вытесняют фитнес-трекеры. Так, начиная с 2019 г. доля продаж фитнес-трекеров в России сократилась с 56% до 7%. Эксперты МТС связывают интерес к умным часам снижением средней цены, в частности, за счёт ра
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году

и экспертов-партнеров, провели исследование и выяснили, как за год изменился спрос и траты россиян на гаджеты для отслеживания показателей здоровья и состояния. В 2022 г. россияне стали реже покупать фитнес-трекеры – спрос на эти устройства за 10 месяцев 2022 г. упал на 19% в сравнении год к году, а средняя стоимость выросла на 17% и достигла 1236 руб. Объем продаж пульсоксиметров и пульсом
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM

ерах. Amazfit Band 7 имеет защиту от воды 5 АТМ, которая позволяет плавать и принимать душ, не снимая гаджет с руки. Автономность устройства выросла с 10-15 до 18 дней.Xiaomi Smart Band 7 В 2022 году фитнес-трекер от Xiaomi поменял название с Mi Band на Smart Band — вероятно, это намек на то, что гаджет стал более «умным». Хотя существенных изменений по сравнению с предыдущей версией не так
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры

Специалисты «Мегафона» проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 г. Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». С января по декабрь 2021 г. россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-
22.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют пульс?

же повод обратиться к врачу. И заодно спешим вас успокоить — как и ИК-термометры, никакой опасности фитнес-браслеты не несут. Зеленые и красные лучи светодиодов — это просто свет определенного

17.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять?

то эту реакцию нервной системы могут вызвать как тревожные, так и приятные волнующие события. Чтобы фитнес-трекер мог определить, находится ли человек в состоянии стресса, ему необходимо также

26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

отренажер, эллипс (орбитрек), гребной тренажер, свободная тренировка. А вот режимадля плавания нет, хотя устройство защищено от воды и выдерживает погружения на глубину до 50 метров.Huawei Band 3 Pro Фитнес-трекер с ярким цветным дисплеем, выполненным по технологии AMOLED — картинка хорошо видна даже при ярком солнечном свете или под водой. Разрешение экрана высокое для такого устройства —

05.10.2020 Как и что измеряют фитнес-браслеты во время сна?

Практически все фитнес-браслеты и большинство моделей умных часов ведут мониторинг сна. Проще говоря, с помощью пульсометра они определяют фазы сна, собирают данные об особенностях сна владельца гаджета и обра
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж

тренировок, а также простимулирует заниматься спортом ежедневно и с полной отдачей. Для этого Samsung придумала уникальные “часы с мотиватором”. С функциональной точки зрения, это самый классический фитнес-трекер: в нем есть пульсометр, шагомер, GPS и другие привычные вещи. Гораздо интереснее тот факт, что Samsung вступила в партнерство с другим производителем фитнес-браслетов – Under Armo
19.09.2016 Лучшие фитнес-трекеры. Выбор ZOOM

оснащен аккумулятором с емкостью 70 мАч, если верить производителю, то этого достаточно для 28 дней работы в режиме ожидания.Samsung Gear S2 На первый взгляд кажется, что это скорее «умные часы», чем фитнес-трекер, по сути, так оно и есть. Но девайс достаточно хорошо справляется со своими функциями, что не добавить его в эту подборку было бы преступлением. Корпус Gear S2 (см. наш обзор) вып
19.07.2016 Названы самые опасные фитнес-браслеты

Peak и Microsoft Band 2. Все три гаджета продемонстрировали небольшие недочеты разработчиков, но в целом исследователи посчитали, что они оставляют злоумышленником весьма мало шансов на успех.Не все фитнес-браслеты одинаково безопасны с точки зрения сохранности данных В частности, Pebble Time и Band 2 заслужили похвалы за подход к установке соединения по Bluetooth. Исследователи указывают,
16.05.2016 Знаменитое фитнес-приложение «сливает» данные десятков миллионов пользователей

жиме, разработчики нигде не упоминают.  В ходе исследования выяснилось, что приложение продолжает собирать данные, даже когда смартфон в течение 48 часов находится в состоянии бездействия. Популярное фитнес-приложение оказалось замешано в «сливе» данныхПомимо этого, Runkeeper собирает персональные данные без ограничения по объему, а это уже является нарушением европейских законов о защите п
22.01.2016 Технологии MasterCard позволят превратить любой предмет в платежное средство

и продолжаем стирать границу между тем, как люди выбирают товары и оплачивают их». Оплата на бегу с фитнес-браслетами На выставке MasterCard объявила и о партнерстве с компанией Coin, предостав
08.06.2015 Хиты продаж: фитнес-браслеты первой половины 2015 года

ентами — аккумулятор: на одной зарядке Mi Band живет до нескольких недель, причем время до отключения отображается в приложении. В общем, браслет Xiaomi — идеальный гаджет, чтобы узнать, нужен ли вам фитнес-трекер более высокого уровня. Несомненно, популярность Mi Band связана с ценой, но невысокая стоимость никак не бьет по качеству: из недостатков можно отметить разве что перманентный деф
31.03.2015 Фитнес-браслеты «сливают» данные о владельцах

одтверждение соединения со смартфоном, его владелец почти никогда не может быть до конца уверен, идет ли речь о его собственном телефоне или о стороннем устройстве. Получается, что особенно уязвимыми фитнес-трекеры делает то же самое, что делает их такими удобными: компактный размер и отсутствие дисплея. «Конечно, подобные риски не кажутся столь существенными в сравнении с угрозой утечки де
20.03.2015 На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty

ной проблемой со здоровьем, возникающей у домашних животных и отнимающей около 2 лет жизни, по мнению экспертов, является ожирение. Для решения этих проблем команда российских разработчиков выпустила фитнес-трекер для собак Spotty. Это первый проект российского подразделения компании Intech, разработчика решений в области мобильной коммерции и цифрового контента, на рынке интернета вещей. В
09.12.2013 Broadcom подключил к автомобилю смартчасы и фитнес-трекеры

ензионных выплат за ПО Преимуществом нового программного стека является поддержка Bluetooth Smart Ready, за счет чего к бортовому компьютеру можно подключать носимые гаджеты, например, смарт-часы или фитнес-трекеры, для слежения за биометрическим показателями человека в режиме реального времени. Мини-компьютер сможет вычислять степень усталости водителя, его уровень концентрации и эмоционал

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Wearable devices и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 55
Xiaomi 1732 38
Huawei 3933 34
Samsung Electronics 10254 29
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 19
Garmin - Гармин 200 15
Jawbone 37 15
Microsoft Corporation 24624 14
Google LLC 11775 13
Fitbit 57 13
Sony 6544 9
МегаФон 8804 8
Meta Platforms - Facebook 4438 8
LG Electronics 3614 7
X Corp - Twitter 2845 7
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 7
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Intel Corporation 12197 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Intech 21 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Qualcomm Technologies 1822 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 3
HTC Corporation 1499 3
Jabra 76 3
Leica Camera 261 3
RDC Group - Mobilidi 25 3
Fossil 20 3
Pebble Technology 59 3
ДОК 828 3
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Связной ГК 1369 6
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Россети Ленэнерго 1700 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
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JD.com - Jingdong Mall 86 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Kickstarter 127 2
KGI Securities 50 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Евросеть 1404 1
LinkedIn 635 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
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РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
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Beurer - Бойрер 18 1
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
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МКБ - Московский кредитный банк 558 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
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ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
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