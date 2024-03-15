Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение

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|15.03.2024
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Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни
В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. Об этом CNews сообщили представители «Мега
|25.01.2024
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Аналитика МТС: умные часы вытесняют фитнес-трекеры
на 41% в штуках и на 24% в деньгах по сравнению с 2022 г. Основной драйвер роста категории – высокий спрос на умные часы, которые заняли 72% рынка в штуках и почти 90% в деньгах. Умные часы вытесняют фитнес-трекеры. Так, начиная с 2019 г. доля продаж фитнес-трекеров в России сократилась с 56% до 7%. Эксперты МТС связывают интерес к умным часам снижением средней цены, в частности, за счёт ра
|17.11.2022
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Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году
и экспертов-партнеров, провели исследование и выяснили, как за год изменился спрос и траты россиян на гаджеты для отслеживания показателей здоровья и состояния. В 2022 г. россияне стали реже покупать фитнес-трекеры – спрос на эти устройства за 10 месяцев 2022 г. упал на 19% в сравнении год к году, а средняя стоимость выросла на 17% и достигла 1236 руб. Объем продаж пульсоксиметров и пульсом
|02.11.2022
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Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM
ерах. Amazfit Band 7 имеет защиту от воды 5 АТМ, которая позволяет плавать и принимать душ, не снимая гаджет с руки. Автономность устройства выросла с 10-15 до 18 дней.Xiaomi Smart Band 7 В 2022 году фитнес-трекер от Xiaomi поменял название с Mi Band на Smart Band — вероятно, это намек на то, что гаджет стал более «умным». Хотя существенных изменений по сравнению с предыдущей версией не так
|26.01.2022
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В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры
Специалисты «Мегафона» проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 г. Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». С января по декабрь 2021 г. россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-
|22.01.2021
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Как фитнес-браслеты измеряют пульс?
же повод обратиться к врачу. И заодно спешим вас успокоить — как и ИК-термометры, никакой опасности фитнес-браслеты не несут. Зеленые и красные лучи светодиодов — это просто свет определенного
|17.01.2021
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Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять?
то эту реакцию нервной системы могут вызвать как тревожные, так и приятные волнующие события. Чтобы фитнес-трекер мог определить, находится ли человек в состоянии стресса, ему необходимо также
|26.10.2020
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Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM
отренажер, эллипс (орбитрек), гребной тренажер, свободная тренировка. А вот режимадля плавания нет, хотя устройство защищено от воды и выдерживает погружения на глубину до 50 метров.Huawei Band 3 Pro Фитнес-трекер с ярким цветным дисплеем, выполненным по технологии AMOLED — картинка хорошо видна даже при ярком солнечном свете или под водой. Разрешение экрана высокое для такого устройства —
|05.10.2020
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Как и что измеряют фитнес-браслеты во время сна?
Практически все фитнес-браслеты и большинство моделей умных часов ведут мониторинг сна. Проще говоря, с помощью пульсометра они определяют фазы сна, собирают данные об особенностях сна владельца гаджета и обра
|07.02.2019
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Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж
тренировок, а также простимулирует заниматься спортом ежедневно и с полной отдачей. Для этого Samsung придумала уникальные “часы с мотиватором”. С функциональной точки зрения, это самый классический фитнес-трекер: в нем есть пульсометр, шагомер, GPS и другие привычные вещи. Гораздо интереснее тот факт, что Samsung вступила в партнерство с другим производителем фитнес-браслетов – Under Armo
|19.09.2016
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Лучшие фитнес-трекеры. Выбор ZOOM
оснащен аккумулятором с емкостью 70 мАч, если верить производителю, то этого достаточно для 28 дней работы в режиме ожидания.Samsung Gear S2 На первый взгляд кажется, что это скорее «умные часы», чем фитнес-трекер, по сути, так оно и есть. Но девайс достаточно хорошо справляется со своими функциями, что не добавить его в эту подборку было бы преступлением. Корпус Gear S2 (см. наш обзор) вып
|19.07.2016
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Названы самые опасные фитнес-браслеты
Peak и Microsoft Band 2. Все три гаджета продемонстрировали небольшие недочеты разработчиков, но в целом исследователи посчитали, что они оставляют злоумышленником весьма мало шансов на успех.Не все фитнес-браслеты одинаково безопасны с точки зрения сохранности данных В частности, Pebble Time и Band 2 заслужили похвалы за подход к установке соединения по Bluetooth. Исследователи указывают,
|16.05.2016
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Знаменитое фитнес-приложение «сливает» данные десятков миллионов пользователей
жиме, разработчики нигде не упоминают. В ходе исследования выяснилось, что приложение продолжает собирать данные, даже когда смартфон в течение 48 часов находится в состоянии бездействия. Популярное фитнес-приложение оказалось замешано в «сливе» данныхПомимо этого, Runkeeper собирает персональные данные без ограничения по объему, а это уже является нарушением европейских законов о защите п
|22.01.2016
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Технологии MasterCard позволят превратить любой предмет в платежное средство
и продолжаем стирать границу между тем, как люди выбирают товары и оплачивают их». Оплата на бегу с фитнес-браслетами На выставке MasterCard объявила и о партнерстве с компанией Coin, предостав
|08.06.2015
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Хиты продаж: фитнес-браслеты первой половины 2015 года
ентами — аккумулятор: на одной зарядке Mi Band живет до нескольких недель, причем время до отключения отображается в приложении. В общем, браслет Xiaomi — идеальный гаджет, чтобы узнать, нужен ли вам фитнес-трекер более высокого уровня. Несомненно, популярность Mi Band связана с ценой, но невысокая стоимость никак не бьет по качеству: из недостатков можно отметить разве что перманентный деф
|31.03.2015
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Фитнес-браслеты «сливают» данные о владельцах
одтверждение соединения со смартфоном, его владелец почти никогда не может быть до конца уверен, идет ли речь о его собственном телефоне или о стороннем устройстве. Получается, что особенно уязвимыми фитнес-трекеры делает то же самое, что делает их такими удобными: компактный размер и отсутствие дисплея. «Конечно, подобные риски не кажутся столь существенными в сравнении с угрозой утечки де
|20.03.2015
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На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty
ной проблемой со здоровьем, возникающей у домашних животных и отнимающей около 2 лет жизни, по мнению экспертов, является ожирение. Для решения этих проблем команда российских разработчиков выпустила фитнес-трекер для собак Spotty. Это первый проект российского подразделения компании Intech, разработчика решений в области мобильной коммерции и цифрового контента, на рынке интернета вещей. В
|09.12.2013
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Broadcom подключил к автомобилю смартчасы и фитнес-трекеры
ензионных выплат за ПО Преимуществом нового программного стека является поддержка Bluetooth Smart Ready, за счет чего к бортовому компьютеру можно подключать носимые гаджеты, например, смарт-часы или фитнес-трекеры, для слежения за биометрическим показателями человека в режиме реального времени. Мини-компьютер сможет вычислять степень усталости водителя, его уровень концентрации и эмоционал
Wearable devices и организации, системы, технологии, персоны:
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