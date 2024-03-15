Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни

В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, с 4 по 8 марта 2024 г. продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Так, число покупок умных часов выросло в два раза, а фитнес‑браслетов — в три раза. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в деньгах на 120%. Здесь в списке наиболее частых покупок - Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Продажи умных колонок выросли на 296% в штуках и на 264% в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение «Яндекс Станциям» с «Алисой» в версии «Лайт» и «Мини+».

Категория смартфонов росла медленнее остальных и показала самый скромный прирост в преддверии праздников — 42% в денежном эквиваленте.

«Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. МегаФон развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.