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Xiaomi Redmi Buds

Xiaomi Redmi Buds


13.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Redmi Note 14 1
27.03.2024 На Ставрополье стали чаще покупать девайсы для прослушивания музыки 1
15.03.2024 Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни 2
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
15.02.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Redmi Note 13 1
06.12.2023 Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж 3
18.05.2023 Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM 1
27.01.2023 Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM 2
11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года 1
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
06.04.2022 Xiaomi оставила Россию без знаменитой серии смартфонов Redmi Note. Продажи перенесены без объяснения причин 2
16.12.2021 Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года 2

Публикаций - 12, упоминаний - 18

Xiaomi Redmi Buds и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1747 7
Samsung Electronics 10281 4
Huawei 3946 3
Google LLC 11817 3
Samsung - Harman - JBL 218 3
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 3
Apple Inc 12132 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 399 2
Sony 6550 2
МегаФон 8916 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
BBK OPPO Electronics 384 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 227 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Devialet 2 1
BBK OnePlus 216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 1
Наушники - Headphones 4022 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7619 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6058 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 8
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1014 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1341 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9644 7
Микрофон - Microphone 2512 7
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1582 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1423 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7316 6
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 800 6
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1047 6
Эквалайзер - Equalize - темброблок 474 5
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 87 5
AAC - Advanced Audio Coding 445 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1081 5
Наушники - Амбушюры - Embouchure 108 5
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 158 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2245 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2137 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 4
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 242 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17109 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1793 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 3
Умные платформы 1696 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1915 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 3
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 78 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2924 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1205 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6055 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7900 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2088 2
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 39 7
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 48 7
Apple AirPods - Наушники 134 6
BBK Realme Buds Air 15 6
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 436 4
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 52 4
BBK Realme Link 12 4
Google Android 14044 3
Apple iOS 7834 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 263 3
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 3
Xiaomi Mi TWS Earbuds 6 3
Samsung Galaxy Wearable 7 3
Honor AI Space 8 3
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 12 2
Huawei Seamless AI Life 16 2
Anker Soundcore 15 2
Xiaomi Redmi Watch 11 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 73 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 2
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 790 1
Honor Magic 54 1
Bose Music 2 1
Bose QuietComfort 2 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
BBK OPPO Enco - серия беспроводных наушников 8 1
Apple MagSafe 83 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 1
Google Pixel Buds - Наушники 6 1
Sony Headphones Connect 3 1
Apple Локатор 80 1
BBK OnePlus Buds 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 630 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
МТС Premium 50 1
Борзилов Давид 74 1
Самойленко Игорь 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Армения - Республика 2290 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 462 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 3
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 172 3
Ergonomics - Эргономика 1600 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6270 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 693 2
Металлы - Золото - Gold 1138 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1636 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1396 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Международный женский день - 8 марта 330 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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