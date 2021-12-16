Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185105
ИКТ 14373
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79614
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Bose QuietComfort


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


16.12.2021 Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года 2
31.10.2011 Хиты продаж: лучшие аксессуары для iPod, iPad и iPhone 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Bose QuietComfort и организации, системы, технологии, персоны:

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 2
Apple Inc 12557 2
Новые облачные технологии (НОТ) 460 1
Jawbone 37 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 807 1
Xiaomi 1941 1
Samsung Electronics 10574 1
Huawei 4184 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 83 1
Bose corp 36 1
Sony 6622 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1083 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10145 2
Наушники - Headphones 4241 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1966 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7617 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2365 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1676 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8114 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6228 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1526 2
Микрофон - Microphone 2678 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12880 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12657 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2630 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 343 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10500 1
Док-станция - Docking station 544 1
Аксессуары 4090 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25464 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12126 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4154 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1130 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 243 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 496 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1095 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1923 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72163 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14294 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8420 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17358 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25838 1
Умные платформы 1838 1
Наушники - Амбушюры - Embouchure 120 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1111 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 858 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 114 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 182 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2342 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 995 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 275 1
Apple AirPlay 121 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 1
Bose Music 2 1
B&W Zeppelin 2 1
Jawbone Era 1 1
Jawbone Icon 2 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
Jawbone - NoiseAssassin 3 1
Honor Magic 66 1
Google Talk - Google Chat 159 1
BBK Realme Buds Air 15 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 63 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Samsung Galaxy Wearable 8 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 54 1
Xiaomi Redmi Buds 15 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 45 1
Apple iPod 1550 1
Apple iPad 3914 1
Apple AirPods - Наушники 153 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7310 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3041 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53285 1
Россия - РФ - Российская федерация 155294 1
Италия - Итальянская Республика 4422 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397300, в очереди разбора - 732561.
Создано именных указателей - 185105.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/