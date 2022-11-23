Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
УПОМИНАНИЯ
|23.11.2022
|
10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
они расположены в порядке убывания цены. Модель Версия Bluetooth и кодеки Автономность с включенным ANC, наушники/кейc, ч Средняя цена, руб. Sony WF-1000XM4 Bluetooth 5.2, SBC, AAC и LDAC 8/24 23 000 Sennheiser Momentum True Wireless 2 Bluetooth 5.1, SBC, AAC, aptX 6/25 22 000 Apple AirPods Pro Bluetooth 5.0, AAC 4,5/24 16 500 HUAWEI FreeBuds Pro Bluetooth 5.2, SBC, AAC 4/21 11 000 JBL Live
|18.11.2021
|
Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив
сколько раз. Если обычный микрофон — это один капсюль, электронный обвес и коммутация, то массив Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 с поддержкой технологиии TruVoicelift состоит из 28 капсюлей
|19.08.2021
|
Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа
О производителе Немецкая компания Sennheiser Group является одним из ведущих мировых производителей студийного оборудования: ми
|24.06.2021
|
Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода
О компании Немецкая компания Sennheiser Group является одним из ведущих мировых производителей студийного оборудования: ми
|09.11.2015
|
Sennheiser Orpheus HE 1060 - наушники как искусство
000 деталей, идеально подобранных друг к другу – это небольшая цена. Именно так считают в компании Sennheiser, представившей флагманские наушники Sennheiser Orpheus HE 1060. Sennheis
|07.01.2011
|
Sennheiser представил наушники с тройной системой шумоподавления
Компания Sennheiser разработала специальные наушники CXC 700, в которых применена специальная многоуровневая цифровая система активного шумоподавления. Она называется NoiseGard и предназначена для любит
|27.10.2010
|
Sennheiser обновила линейку игровых гарнитур
Компания Sennheiser представила обновления своей линейки топовых игровых гарнитур, предназначенных для
|20.05.2010
|
Умер основатель Sennheiser доктор Фритц Зеннхайзер
17 мая на 99 году жизни ушел из жизни профессор, доктор Фритц Зеннхайзер (Fritz Sennheiser), основатель и владелец компании Sennheiser GmbH & Co. KG. Фритц Зеннхайзер
|07.06.2008
|
iPhone обзавелся стереогарнитурой Sennheiser MM 50 iP
Компания Sennheiser анонсировала новую модель стереогарнитуры - MM 50 iP, адаптированной для использов
|02.11.2006
|
В Москве открыли Sennheiser Audio
Несколько странно, но Sennheiser GmbH & Co. KG, будучи авторитетной компанией в области оборудования для профессион
|20.10.2006
|
Беспроводные наушники Sennheiser RS110-9
Данная модель от компании Sennheiser одна из последних на рынке беспроводных наушников. Прозрачный и прекрасно уравновешенный звук дополняет четкий бас. Новинка прекрасно подойдет для прослушивания музыки, просмотра дом
