Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 7 дел, на cумму 30 172 016 205 ₽*

Судебные дела (7) на сумму 30 172 016 205 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 28 471 886 190 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

они расположены в порядке убывания цены. Модель Версия Bluetooth и кодеки Автономность с включенным ANC, наушники/кейc, ч Средняя цена, руб. Sony WF-1000XM4 Bluetooth 5.2, SBC, AAC и LDAC 8/24 23 000 Sennheiser Momentum True Wireless 2 Bluetooth 5.1, SBC, AAC, aptX 6/25 22 000 Apple AirPods Pro Bluetooth 5.0, AAC 4,5/24 16 500 HUAWEI FreeBuds Pro Bluetooth 5.2, SBC, AAC 4/21 11 000 JBL Live
18.11.2021 Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

сколько раз.    Если обычный микрофон — это один капсюль, электронный обвес и коммутация, то массив Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 с поддержкой технологиии TruVoicelift состоит из 28 капсюлей
19.08.2021 Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

О производителе Немецкая компания Sennheiser Group является одним из ведущих мировых производителей студийного оборудования: ми
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода

О компании Немецкая компания Sennheiser Group является одним из ведущих мировых производителей студийного оборудования: ми
09.11.2015 Sennheiser Orpheus HE 1060 - наушники как искусство

000 деталей, идеально подобранных друг к другу – это небольшая цена. Именно так считают в компании Sennheiser, представившей флагманские наушники Sennheiser Orpheus HE 1060. Sennheis
07.01.2011 Sennheiser представил наушники с тройной системой шумоподавления

Компания Sennheiser разработала специальные наушники CXC 700, в которых применена специальная многоуровневая цифровая система активного шумоподавления. Она называется NoiseGard и предназначена для любит
27.10.2010 Sennheiser обновила линейку игровых гарнитур

Компания Sennheiser представила обновления своей линейки топовых игровых гарнитур, предназначенных для
20.05.2010 Умер основатель Sennheiser доктор Фритц Зеннхайзер

17 мая на 99 году жизни ушел из жизни профессор, доктор Фритц Зеннхайзер (Fritz Sennheiser), основатель и владелец компании Sennheiser GmbH & Co. KG. Фритц Зеннхайзер
07.06.2008 iPhone обзавелся стереогарнитурой Sennheiser MM 50 iP

Компания Sennheiser анонсировала новую модель стереогарнитуры - MM 50 iP, адаптированной для использов
02.11.2006 В Москве открыли Sennheiser Audio

Несколько странно, но Sennheiser GmbH & Co. KG, будучи авторитетной компанией в области оборудования для профессион
20.10.2006 Беспроводные наушники Sennheiser RS110-9

Данная модель от компании Sennheiser одна из последних на рынке беспроводных наушников. Прозрачный и прекрасно уравновешенный звук дополняет четкий бас. Новинка прекрасно подойдет для прослушивания музыки, просмотра дом

Публикаций - 71, упоминаний - 118

