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JTI Japan Tobacco International Дж.Т.И.

JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И.

JTI (Japan Tobacco International) – один из  международных производителей табачной и никотинсодержащей продукции. Штаб-квартира компании находится в Женеве, Швейцария.  JTI входит в состав группы компаний Japan Tobacco Inc, головной офис которой располагается в Токио, Япония.

JTI Россия – одна из крупнейших компаний на рынке товаров повседневного спроса. В портфель компании на российском рынке входят международные марки Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, a также российские марки «Русский стиль» и ряд других.

СОБЫТИЯ

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10.08.2026 «JTI Россия» внедрила локальную HR-платформу Mirapolis HCM при поддержке Axenix 1
18.06.2025 «JTI Россия» первой полностью перешла на цифровую маркировку 1
04.03.2025 Верховный суд России заказал техобслуживание устаревших ПАК Oracle 1
23.12.2024 JTI и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ 2
12.11.2024 Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее 1
18.06.2024 Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров 2
23.05.2024 Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского 1
17.05.2024 Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM 3
18.01.2024 Ozon расширил программу поддержки своих сотрудников 1
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова 1
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix 2
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
29.11.2016 SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников 1
11.11.2016 Что хочет бизнес: Как ИТ позволяют создать хороший коллектив 1
14.04.2016 «Астерос» создал мультимедиа-системы для «зеленого» офиса JTI в России 2
12.02.2016 JTI продлевает контракт на сумму $120 млн с Orange Business Services 2
19.10.2015 «ПрофИнфоТех» создал систему оценки эффективности труда для фабрики JTI «Петро» 2
15.09.2015 Molga Consulting разработала новую зарплатную систему для JTI в России 2
01.04.2014 Orange Business Services развернет единую коммуникационную платформу для 20 тыс. пользователей JTI 2
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
16.10.2013 Prostor Capital инвестировал $2 млн в Smart Checkout — новый канал коммуникации с покупателями розничных магазинов 1
04.07.2013 Dassault Systèmes завершила сделку по приобретению Apriso 1
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso 1
24.05.2013 Ветеран IBM Россия стал вице-президентом в SAP 1
13.03.2013 «JTI Россия» приступила к электронным торгам в системе B2B-Center 2
20.02.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал склад концерна JTI 1
22.10.2012 ГМИИ им. А.С. Пушкина открыл электронную экспозицию японской гравюры 2
25.05.2012 Рынок СЭД ждет перемен 1
11.05.2012 15 мая в Москве состоится конференция-выставка DOCFLOW 2012 1
11.07.2011 МТС вносит изменения в организационную структуру компании 1
03.02.2010 Экс-исполнительный директор SAP СНГ стал вице-президентом «Ситроникса» 1
13.08.2009 Бывший директор SAP в России займется ПО в IBM 1
27.01.2009 ВСС автоматизировала рабочие места на фабрике «Петро» 1
25.11.2008 В сети «Эльдорадо» назначен новый вице-президент по финансам 1
03.10.2007 «Мобильные Инновации» привлекли инвестиции венчурного фонда под управлением «Альянс РОСНО Управление активами» 1
30.07.2007 "Мобильные инновации" идут в FMCG 1
10.01.2007 Digital Design проконсультировала JTI 1
18.03.2004 В российском представительстве JTI внедрена система Geac Performance Management 2

Публикаций - 45, упоминаний - 59

JTI и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5602 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 4
IBM - International Business Machines Corp 9701 4
Oracle Corporation 7074 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
МегаФон 10747 3
Microsoft Corporation 25776 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Grotem - Гротем 9 3
Мобильные Инновации 11 2
Ростелеком 10951 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1477 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Dassault Systemes 235 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Verizon - WorldCom 501 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
Oracle Siebel Systems 519 1
MCI 177 1
US West 53 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
МТС Зарубежные компании 12 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Роснано - Роснано Информ 6 1
OpenText - Actuate 9 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Альфа-Банк 1979 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Mars Incorporated 16 3
L’Oreal 58 3
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 2
JTI - Донской табак 8 2
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 2
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 2
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 2
Textron - Textron Defense Systems 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2428 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Евросеть 1421 2
Ак Барс Банк 283 2
Транснефть 335 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Русский стандарт Банк 509 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 2
Valeo 9 2
Bombardier Inc 27 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
Демократическая политическая партия США 122 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12948 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5283 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13061 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4397 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4284 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4503 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7386 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2918 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 2
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8701 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1269 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3824 2
Альфа-Банк Экспресс 16 3
Oracle Java - язык программирования 3470 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Haulmont - Тезис СЭД 99 2
Dassault Systemes - Delmia 31 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
SAP Ariba 309 2
Dassault Systemes - 3DExperience 76 2
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 358 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
Datex E-Staff 12 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 586 1
Midjourney - нейросеть 121 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
МегаФон - Nexign BSS 6 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 77 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Apple macOS 2420 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1598 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Microsoft Azure 1527 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1794 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1211 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 954 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Вольпе Борис 92 3
Астафьева Ирина 37 2
Алтухов Леонид 21 2
Андреева Дарья 2 2
Гребельный Антон 21 2
Никитин Сергей 96 2
Курганский Максим 2 2
Орловская Мария 13 1
Крайнов Алексей 10 1
Поповский Александр 93 1
Красовский Александр 29 1
Ушенин Александр 1 1
Макаров Станислав 118 1
Чимиричкина Мария 30 1
Ипатов Вадим 84 1
Филиппов Сергей 36 1
Линев Андрей 25 1
Морозов Иван 5 1
Скоробогатов Виктор 7 1
Савченко Вадим 19 1
Назаров Азат 7 1
Шеховцов Максим 5 1
Кириллова Наталья 3 1
Дрягин Сергей 4 1
Евтухов Виктор 9 1
Никонов Сергей 2 1
Hecker Michael - Хеккер Михаэль 6 1
Щукин Сергей 3 1
Блинов Андрей 5 1
Теребенин Андрей 3 1
Трегубов Андрей 1 1
Глушко Сергей 2 1
Лубуж Павел 1 1
Халитов Дарий 42 1
Юсупова Айнура 1 1
Ананьин Владимир 5 1
Коновалова Ирина 2 1
Шуров Александр 1 1
Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 1
Колупаев Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 7
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 6
Европа 24964 5
Украина 7928 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
США - Калифорния 4829 3
Казахстан - Республика 6049 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2532 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3342 2
Канада 5082 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2855 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 2
Швейцария - Женева 332 2
Африка Западная 66 1
Буркина-Фасо 28 1
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 31 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6290 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4489 1
Израиль 2857 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3479 6
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6776 2
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UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
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