Получите все материалы CNews по ключевому слову
JTI Japan Tobacco International Дж.Т.И.
JTI (Japan Tobacco International) – один из международных производителей табачной и никотинсодержащей продукции. Штаб-квартира компании находится в Женеве, Швейцария. JTI входит в состав группы компаний Japan Tobacco Inc, головной офис которой располагается в Токио, Япония.
JTI Россия – одна из крупнейших компаний на рынке товаров повседневного спроса. В портфель компании на российском рынке входят международные марки Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, a также российские марки «Русский стиль» и ряд других.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
JTI и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольпе Борис 92 3
|Астафьева Ирина 37 2
|Алтухов Леонид 21 2
|Андреева Дарья 2 2
|Гребельный Антон 21 2
|Никитин Сергей 96 2
|Курганский Максим 2 2
|Орловская Мария 13 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Поповский Александр 93 1
|Красовский Александр 29 1
|Ушенин Александр 1 1
|Макаров Станислав 118 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Филиппов Сергей 36 1
|Линев Андрей 25 1
|Морозов Иван 5 1
|Скоробогатов Виктор 7 1
|Савченко Вадим 19 1
|Назаров Азат 7 1
|Шеховцов Максим 5 1
|Кириллова Наталья 3 1
|Дрягин Сергей 4 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Никонов Сергей 2 1
|Hecker Michael - Хеккер Михаэль 6 1
|Щукин Сергей 3 1
|Блинов Андрей 5 1
|Теребенин Андрей 3 1
|Трегубов Андрей 1 1
|Глушко Сергей 2 1
|Лубуж Павел 1 1
|Халитов Дарий 42 1
|Юсупова Айнура 1 1
|Ананьин Владимир 5 1
|Коновалова Ирина 2 1
|Шуров Александр 1 1
|Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 1
|Колупаев Вадим 1 1
|Forbes - Форбс 1002 2
|FT - Financial Times 1296 2
|Ведомости 1468 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.