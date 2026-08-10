JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И.

JTI (Japan Tobacco International) – один из международных производителей табачной и никотинсодержащей продукции. Штаб-квартира компании находится в Женеве, Швейцария. JTI входит в состав группы компаний Japan Tobacco Inc, головной офис которой располагается в Токио, Япония.

JTI Россия – одна из крупнейших компаний на рынке товаров повседневного спроса. В портфель компании на российском рынке входят международные марки Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, a также российские марки «Русский стиль» и ряд других.