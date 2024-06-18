Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Модуль искусственного интеллекта возьмет на себя работу над документооборотом в российском подразделении компании Japan Tobacco International «JTI Россия».

Автоодобрение от искусственного интеллекта

Первый этап внедрения искусственного интеллекта для анализа и одобрения контрактов в российском подразделении глобальной компании Japan Tobacco International «JTI Россия» планируется завершить к 2026 г., полностью внедрение будет закончено к 2028 г. Модуль искусственного интеллекта разработан компанией Haulmont и входит в систему электронного документооборота (СЭД) «Тезис», которой «JTI Россия» пользуется для работы с документами. ИИ займется проверкой и автоматическим согласованием уже одобренных типовых договоров.

Искусственному интеллекту предстоит анализировать документы и сигнализировать о стандартных блоках текста, которые пропущены или являются избыточными. Следующей стадией применения ИИ должно стать расширение функций искусственного интеллекта и замена некоторых одобряющих функций автоодобрением от ИИ, если однотипный договор ими уже одобрялся.

Перечисленные выше функции, как считают в компании, позволят целиком автоматизировать оформление договоров. Речь идет о блоке «одобрение контрактов», который включает все виды договоров.

Фото «JTI Россия» «JTI Россия» принадлежат два предприятия по производству готовой продукции и два – по обработке табачного сырья

ИИ сократит цепочку согласований

Расширенная редакция системы электронного документооборота «Тезис» от российской ИТ-компании Haulmont была запущена в «JTI Россия» в октябре 2023 г. В настоящее время в «JTI Россия» автоматизировано около 30% кадрового документооборота и запущен блок контрактов. В контексте автоматизации кадрового документооборота отметим, что согласно данным на сайте компании, сегодня на предприятиях и в офисах JTI в России работают около 4000 сотрудников.

«В качестве первого шага мы планируем использовать искусственный интеллект системы электронного документооборота «Тезис» для анализа текстов одобряемых документов, фокусируясь на двух аспектах: недостаточности или избыточности информации в них, – рассказал ИТ-директор «JTI Россия» Антон Гребельный. – Следующим шагом будет обучение искусственного интеллекта и передача ему возможности принятия решения на основе уже существующих поведенческих моделей тех или иных одобряющих функций. К сожалению, весь процесс согласования договоров, состоящий из нескольких этапов, передать искусственному интеллекту не получится, но убрать лишние звенья в цепочке согласований – вполне можно».

Какие конкретно звенья в цепочке согласований будут убраны, пока в компании не раскрывают.

Пользователя ждут подсказки

Как рассказали в компании Haulmont, работа модуля ИИ в системе электронного документооборота «Тезис» состоит в автоматизации любых процессов с помощью интеллектуальных инструментов. Модуль ведет постоянный сбор данных по всем действиям пользователя, включая их контекст, и на основе статистики по поведению пользователя в системе автоматически генерируются подсказки или контент.

В целом модуль ИИ в СЭД «Тезис» обладает следующими функциями: распознавание документа и изложение его в краткой форме, автоматическое формирование черновиков резолюций, оперативная работа с данными, настройка помощников для более эффективной работы в системе, автоматизация обработки резолюций, обратная связь по документу до согласования, автоматизация подготовки исходящего письма и автоматическая подготовка чернового документа.

Разработка на грант РФРИТ

Модуль ИИ был разработан компанией Haulmont с помощью государства.

В 2021 г. компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) с проектом «Разработка модуля искусственного интеллекта для управления корпоративным контентом для системы управления документами и задачами «Тезис». Размер гранта составил 29,5 млн руб. при общей стоимости проекта 59 млн руб.

Летом 2023 г. работы в рамках гранта были завершены, а 30 января 2024 г. модуль был добавлен в реестр отечественного ПО.

Японская компания с российскими заводами

Инвестиции «JTI Россия» в российскую экономику с момента прихода в Россию в 1999 г. и по 2021 г. составили более $4,8 млрд. Согласно рейтингу Forbes «50 крупнейших иностранных компаний в России - 2023» «JTI Россия» находится на втором месте среди зарубежных компаний и в на первом среди зарубежных производителей табака. В 2022 г. выручка компании составила 432,6 млрд руб. Продажи «JTI Россия» за 2023 г. составили 480 035 млн руб.

В 2018 г. JTI укрепила свое место на российском рынке, приобретя ведущую табачную компанию России «Донской Табак». В настоящее время компания владеет двумя фабриками готовой продукции – «Петро» в Санкт-Петербурге и «JTI Донской табак» в Ростове-на-Дону, и двумя фабриками по обработке табачного сырья – «JTI Елец» в Липецкой области и «Крес Нева» в Ленинградской области.

После начала СВО на Украине JTI рассматривала возможность продажи своего российского бизнеса. Однако из-за обеспокоенности инвесторов возможным снижением прибыли, компания решила остаться на российском рынке.