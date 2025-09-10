Разделы

GS1 Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц

GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц

УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Mediaquad AMS — российское решение для совместной работы над макетами и дизайном упаковки 1
12.04.2024 В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту 1
25.12.2023 Какое отечественное ПО поможет выполнить все требования по маркировке? 1
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией 1
26.11.2019 «Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID 1
25.06.2019 Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов 1
05.12.2018 «Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud 1
14.11.2018 Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» использует облачные сервисы Oracle для повышения надежности и доступности своих систем 1
13.11.2018 Россияне выпустили приложение, превращающее обычный магазин в виртуальный 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
09.06.2018 ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров 1
19.06.2017 oneFactor разработала «виртуального аналитика» для управления товарной классификацией 1
30.03.2017 Резидент «Сколково» помог производителю чилийского вина с цифровым маркетингом 1
17.03.2016 В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий» 1
12.01.2016 E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС 1
24.07.2015 Food Gate объединила данные о товарах России и Македонии 1
01.12.2014 Food Gate при поддержке GS1 Russia запустила электронную торговую площадку продовольственных товаров 1
22.04.2014 Когда мастер-данные придут в розницу? 1
22.09.2013 СМЭВ глазами EDI-эксперта 1
22.03.2013 Двухмерный штрихкод становится обязательным 1
12.09.2012 РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов 1
26.03.2012 Motorola Solutions представила новые сканеры штрих-кодов с большой дальностью считывания 1
14.12.2011 В России вводится в действие межгосударственный стандарт на новую символику штрихового кода 1
27.07.2011 «МегаФон» начинает продажи SMS-розеток в Новосибирске 1
17.06.2011 “Мегафон” сделал розетку с SMS-управлением. ФОТО 1
17.03.2008 В Германии прошла конференция Business Solutions: Retail 2008 1
11.02.2008 24 февраля в Кельне откроется конференция Business Solutions: Retail 1
29.01.2008 IBM WebSphere RFID Information Center сертифицирован по стандартам EPCIS и DPMS 1
25.04.2006 В "1С:Предприятие 8.0" включили новый сервис 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

GS1 и организации, системы, технологии, персоны:

ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 14 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 228 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 197 3
Oracle Corporation 6803 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 292 2
ФОРС - Центр разработки 662 2
Brandquad - Бренд Квад 14 2
МегаФон 9582 2
IBM - International Business Machines Corp 9507 2
Data Matrix - Дата Матрикс 81 2
Motorola Solutions 104 2
Nordic ID 7 2
Zebra Technologies 148 1
ITProject - АйТиПроект 14 1
Chainway Information Technology 17 1
Крок - Croc 1791 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Dell EMC 5059 1
Lenovo Motorola 3511 1
8722 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 339 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1170 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 168 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 193 1
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Computer Mechanics 41 1
Импакт-Софт 30 1
Ciber - Сайбер 33 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 257 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 873 1
Цифра ГК 2512 1
UnitSpace Corporation 20 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 2
Лента - Сеть розничной торговли 2215 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 217 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
Imperial Brands - Imperial Tobacco - Империал Тобакко 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Спортмастер - Sportmaster 185 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 311 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Рыбный Союз 1 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Castorama - Касторама 31 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Роскачество - Российская система качества 40 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3061 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5146 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3260 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1064 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 136 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 767 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 10
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1472 10
Маркировка - Marking 1174 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13096 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 6
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 436 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 560 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1127 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1884 3
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12696 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5029 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11906 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4595 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14200 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4811 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 3
Стандартизация - Standardization 2207 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1722 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1345 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8772 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5082 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7079 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 567 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2736 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9881 2
Oracle Management Cloud 17 2
Oracle UCs - Oracle Universal Cloud Credits 9 2
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 40 2
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 2
Oracle Java Cloud Services 13 2
Oracle Application Container 2 2
Oracle APM - Oracle Application Performance Monitoring 5 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 414 2
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 2
Google Android 14471 1
Apple iOS 8110 1
Google Play - Google Store - Android Market 3389 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
Rate&Goods 4 1
ФОРС - Fors Cloud 2 1
Oracle Cloud MSP - Oracle Cloud Managed Service Provider - Oracle Managed File Transfer Cloud 7 1
АТОЛ МаркОфис 2 1
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 1
АТОЛ Frontol 55 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
SAP Sybase 289 1
Omni - криптовалюта 90 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
МегаФон GS - умная розетка 1 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 463 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5651 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 222 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
ITProject Tracking System - ITProject Mobile Tracking - Мобильный Трекер 4 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Леандров Александр 3 3
Кириллов Андрей 9 2
Русинова Юлия 24 1
Писаревский Алексей 6 1
Пачикин Андрей 6 1
Русаков Дмитрий 6 1
de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
Денисов Филипп 7 1
Курганский Максим 2 1
Средняков Евгений 3 1
Нечаев Иван 60 1
Морошкин Александр 118 1
Богачев Игорь 180 1
Панов Андрей 11 1
Ходырев Владимир 7 1
Сафронов Юрий 67 1
Андреев Максим 40 1
Яблонский Алексей 3 1
Постников Роман 11 1
Хромов Андрей 12 1
Махов Геннадий 11 1
Майоров Дмитрий 10 1
Насонов Георгий 2 1
Кормилицын Алексей 1 1
Журавов Вячеслав 1 1
Мухарлямов Рашид 8 1
Киричек Руслан 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 18
Европа 24505 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Земля - планета Солнечной системы 10564 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Украина 7730 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Ближний Восток 3009 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Северная Македония - Республика 100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2615 1
Сингапур - Республика 1890 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Украина - Запорожская область 110 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 168 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7771 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 4
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 20 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1024 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 255 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 48 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11513 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6689 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9377 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1890 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1216 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6085 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 542 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4163 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 755 1
Ergonomics - Эргономика 1656 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1377 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5148 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6126 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Английский язык 6819 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8400 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Росконтроль 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8298 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3405 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

