GS1 Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц
УПОМИНАНИЯ
GS1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Леандров Александр 3 3
|Кириллов Андрей 9 2
|Русинова Юлия 24 1
|Писаревский Алексей 6 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Русаков Дмитрий 6 1
|de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
|Денисов Филипп 7 1
|Курганский Максим 2 1
|Средняков Евгений 3 1
|Нечаев Иван 60 1
|Морошкин Александр 118 1
|Богачев Игорь 180 1
|Панов Андрей 11 1
|Ходырев Владимир 7 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Андреев Максим 40 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Постников Роман 11 1
|Хромов Андрей 12 1
|Махов Геннадий 11 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Насонов Георгий 2 1
|Кормилицын Алексей 1 1
|Журавов Вячеслав 1 1
|Мухарлямов Рашид 8 1
|Киричек Руслан 11 1
|Росконтроль 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8298 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3405 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 1
|РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
Создано именных указателей - 182645.
