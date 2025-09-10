Mediaquad AMS — российское решение для совместной работы над макетами и дизайном упаковки

Российская ИТ-компания Brandquad анонсировала запуск Mediaquad AMS (Artwork Management System) — интеллектуальной платформы для управления процессами согласования макетов и дизайна упаковки. Решение разработали с учетом российских требований к стандартам печати, программного обеспечения и особенностей ведения бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Brandquad.

Почему рынок нуждается в специализированных AMS-решениях

Ошибки на упаковке товаров обходятся производителям крайне дорого. В 2024 г. только в США неточности на упаковке привели к отзыву продуктов на $1,92 млрд, подобные ошибки составляют более 60% всех отзывов Администрации по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов (FDA).

«Представьте ситуацию: в информацию о составе закралась ошибка, но продукт уже поступил в магазины, — сказал директор по продукту Mediaquad AMS Андрей Романенко. — Иногда такие промахи можно решить стикеровкой, а в других случаях приходится отзывать всю партию. Результат – финансовые потери, штрафы и удар по репутации бренда. Mediaquad AMS кардинально изменяет подход к согласованию макетов, превращая хаотичную переписку в структурированный процесс, и предоставляя бизнесу удобный инструмент работы с макетом. Это помогает снизить риск таких ошибок и синхронизировать всех участников проекта “в одном окне”».

Глобальный рынок AMS демонстрирует впечатляющий рост: с $1,2 млрд в 2024 г. до прогнозируемых $2,5 млрд к 2033 г., отмечается в исследовании MarkWide Research.

Что такое AMS и как работает Mediaquad

Artwork Management System — это платформа управления проектами, которая объединяет всех участников создания макета в едином рабочем пространстве. Система трансформирует традиционные согласования по email в структурированный процесс. Становится удобным видеть весь процесс и участников в одном окне, контролировать версии, согласовывать рекламные макеты и развертки упаковки при помощи специального режима просмотра макета.

Ключевые возможности Mediaquad AMS

Измерение размера шрифта (для читаемости), отдельных элементов и всего макета. Проверка корректности штрих-кодов и DataMatrix (в соответствии со стандартами GS1).

ИИ-распознавание всех надписей на упаковке для копирования и комментирования. Сравнение версий с подсветкой изменений.

Настраиваемые маршруты согласования. Автоматические уведомления о задачах.

Полная история изменений для аудита. Аналитика загруженности команд.

Для каких отраслей критически важна AMS

Ритейлеры, выпускающие СТМ — создание большого количества товаров в эксклюзивной упаковке собственной торговой марки.

FMCG-компании — регулярный вывод и обновление упаковки и рекламных материалов новых продуктов с большим количеством SKU.

Фармацевтические компании — строжайшие требования к упаковке лекарственных средств.

Digital-агентства — одновременная работа с макетами множества клиентов.

Производителям упаковки для координации требований разных заказчиков.

ИТ-платформа Mediaquad AMS включена в Реестр российского программного обеспечения.