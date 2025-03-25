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Панов Андрей


25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» 1
15.10.2024 «Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО 1
02.08.2024 Оборудование «Атол» помогает проводить медицинские предрейсовые осмотры 1
23.04.2024 Оборудование «Атол» совместимо с программными продуктами СБИС (SABY) 1
17.01.2024 Рыбной рынок «Москва — на волне» выбирает АТОЛ 1
26.09.2023 Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux 1
22.12.2021 В Huawei AppGallery появилось приложение «Аэрофлот» 1
23.12.2019 «Мегафон» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий 1
17.06.2014 Решение BSS поможет банкам предоставлять услуги по управлению финансами 1
22.03.2013 Двухмерный штрихкод становится обязательным 1
12.02.2008 К 2016 году четверть всех россиян будут пенсионерами 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Панов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 5
Huawei 3975 2
МегаФон 9068 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Motorola Solutions 104 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 6 1
Тензор 103 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
СДС Холдинг - Уголь ХК 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
СДС Холдинг - Черниговец 2 1
СДС Холдинг - Салек - разрез Восточный 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Федеральное казначейство России 1792 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1930 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 2
Моноблок - Monoblock PC 971 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4554 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13910 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12570 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1578 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1063 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Application store - магазин приложений 1222 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17204 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3612 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1070 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12107 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
Маркировка - Marking 1090 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 505 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3532 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 18 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 2
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Аэрофлот Бонус 26 1
Huawei AppGallery 284 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 211 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 1
Linux OS 10096 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 160 1
АТОЛ Jazz 2 1
АТОЛ Optima 1 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 22 1
UCS R-Keeper 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 203 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 152 1
Вермишян Геворк 63 1
Алексеев Геннадий 1 1
Кирьянова Александра 138 1
Ходырев Владимир 7 1
Комков Михаил 14 1
Кормилицын Алексей 1 1
Атюшкин Василий 1 1
Разумовская Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
Россия - СФО - Кемеровская область 913 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 121 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Европа 21848 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 828 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 20 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10058 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5700 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6210 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4414 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1585 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5590 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 397 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6381 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1607 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1283 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 701 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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