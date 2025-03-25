Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»

Российский вендор компьютерного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, подтвердили совместимость и корректность работы POS-терминалов «Атол» и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. На основании испытаний выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В ходе тестирования была подтверждена полная совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 с POS-терминалами «Атол Нео 15» (N100), «Нео 16» (N100), «Макс 16 v2» (N100). Интеграция ОС «МСВСфера» 9 и POS-терминалов «Атол» позволяет обеспечить работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы с торговым оборудованием.

Операционная система «МСВСфера» 9 является альтернативой зарубежным ОС уровня Enterprise Linux, совместима с разработанным для таких операционных систем ПО и помогает российским компаниям решать задачи импортозамещения. Операционная система от «Инферит ОС» включает встроенные инструменты миграции для перехода с Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Alma Linux, Rocky Linux и Oracle Enterprise Linux. ОС поддерживается производителем в рамках жизненного цикла, который на версию 9 составляет 10 лет. Семейство ОС «МСВСфера» включено в реестр российского ПО Минцифры, а отдельные версии сертифицированы ФСТЭК.

POS-терминалы «Атол» помогают предпринимателям в части автоматизации торговли в соответствии с 54-ФЗ. При разработке оборудования «Атол» учитывает все требования к современному оборудованию: компактность, совместимость работы с торговыми программами и другими устройствами, возможность автономной работы от аккумулятора, установки дополнительного накопителя HDD/SSD и др.

Платформа Intel позволяет установить на POS-терминал любую популярную программу для розничной торговли, общественного питания, сферы услуг: «1C», Frontol, R-Keeper, iiko, «Трактир», Tillypad, Game-Keeper, «UCS-Премьера» и др.

«Наша цель — не просто предложить альтернативу зарубежным системам, а создать полноценную российскую экосистему, которая поможет компаниям уверенно двигаться вперед в эпоху цифровой трансформации. Для нас важно создать условия, которые отвечают потребностям пользователей и бизнеса. Мы обеспечиваем комфортный переход сотрудников компаний на отечественную операционную систему. Помимо интуитивно понятного интерфейса, налаживаем интеграции с лидерами технологий. Партнерство с “Атол” открывает новые возможности для наших заказчиков», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Интеграция операционной системы “МСВСфера АРМ” 9 с POS-терминалами “Атол” — это важный шаг к обеспечению надежной работы бизнеса в условиях стратегии импортозамещения. Мы, как один из лидеров производства решений для ритейла и HoReCa, стремимся создавать не только высокопроизводительное оборудование, но и обеспечивать его полную совместимость с популярными российскими операционными системами и программными продуктами. Наше партнерство с “Инферит” открывает новые горизонты для автоматизации и повышения эффективности бизнеса, в том числе способствуя его защите от внешних геополитических и санкционных рисков», — отметил Андрей Панов, руководитель департамента «Атол Девайс».