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Индексная книга (каталог) CNews*
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Tillypad Тиллипад

Tillypad - Тиллипад

25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» 1
23.05.2024 Оборудование АТОЛ совместимо с операционными системами «Роса» 1
20.07.2012 Digia представила новое BI-решение для ресторанов 1
10.12.2009 АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном 1
08.07.2009 «Рексофт» автоматизировал две гостиницы – в Петербурге и Сергиевом Посаде 1
12.05.2009 «Вест Концепт» автоматизировал МДЦ «Виктория» 1
21.12.2007 ПО для ресторанного бизнеса: кто "держит" рынок? 1
16.10.2006 ЮСИЭС СПб автоматизирует деятельность ресторана "Статский двор" 1
24.10.2005 City Hotel провел комплексную автоматизацию 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Tillypad и организации, системы, технологии, персоны:

8339 3
Рексофт - Reksoft 422 3
1С-Рарус 890 2
Edelweiss - Эдельвейс 58 2
iiko - айко 49 2
Астор ВЦ 110 2
SAP SE 5305 1
Microsoft Corporation 24726 1
Комплит - Complete 98 1
Xerox 1143 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 822 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Сервис Плюс 183 1
UCS - ЮСИЭС - ЮСИЭС СПб - UCS SPb 21 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
АМИ 74 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Аверс Технолоджи 2 1
Софт-Вест 4 1
Barsum - Барсум 9 1
VingCard Elsafe 3 1
РСТъ 4 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Виктория МДЦ - Виктория Международный Деловой Центр 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5796 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1269 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 505 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12294 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2179 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 897 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7205 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3119 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3452 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7916 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 639 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 70 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2103 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17204 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5422 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 1
Бронирование - Booking 624 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
Управляемость - Manageability 1746 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 548 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2423 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 195 1
Моноблок - Monoblock PC 971 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2560 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 467 1
UCS R-Keeper 68 4
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 3
Barsum Pro - Барсум Про 9 2
Google Android 14130 1
Apple iOS 7885 1
Linux OS 10096 1
Microsoft Office 3775 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Opera Browser - Браузер 1023 1
Qlik Qlikview 117 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 207 1
1С-Рарус Общепит 39 1
Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 27 1
Microsoft Windows 15789 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 121 1
АТОЛ Jazz 2 1
UCS R-Keeper StoreHouse 14 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 106 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 152 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Могилевский Михаил 33 1
Сергеева Татьяна 3 1
Гуревич Григорий 3 1
Сырцов Игорь 27 1
Сирина Екатерина 10 1
Гуревич Георгий 1 1
Алямовская Людмила 1 1
Саяпин Олег 3 1
Смирнова Полина 2 1
Левина Анна 2 1
Сирый Владимир 2 1
Кадомский Вячеслав 50 1
Преображенский Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 1
Германия - Федеративная Республика 12736 1
Франция - Французская Республика 7875 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1576 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1485 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 517 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 241 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 53 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6031 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6465 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4717 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 701 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10058 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 264 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2701 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1221 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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