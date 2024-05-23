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Оборудование АТОЛ совместимо с операционными системами «Роса»

ИТ-компания АТОЛ, разработчик и производитель программно-аппаратных решений для автоматизации точек продаж, и компания «Роса», российский разработчик ИТ-платформ, подтвердили совместимость своих решений. Эксперты провели успешное тестирование совместимости операционных систем «Роса Хром» и «Роса Кобальт» с POS-терминалом «АТОЛ Jazz 16».

Объединение этих решений позволит предприятиям и организациям в различных отраслях торговли оптимизировать свои операции и улучшить пользовательский опыт. Оборудование АТОЛ полностью поддерживает операционные системы «Роса», что позволяет организациям и предприятиям использовать устройства на отечественном софте.

«АТОЛ Jazz 16», сенсорный моноблок, предназначен для автоматизации бутиков, кафе, ресторанов и легко работает со всеми популярными программами для розничной торговли и сферы развлечений: «1C», Frontol, iiko, R-Keeper, Трактиръ, Tillypad, Game-Keeper, UCS-Премьера и др.

«Роса Хром» – семейство операционных систем для десктопных компьютеров и серверов, созданная на базе собственного репозитория Rosa 2021.1. Визуально ОС привычна для пользователей Windows. Важным плюсом является наличие предустановленных приложений для быстрого старта: почтовый клиент, браузер, офисный пакет, клиент быстрого обмена сообщениями и т.д. Все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и недекларированных возможностей.

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Маркет

Максим Преображенский, директор по маркетингу АТОЛ, сказал: «Компания АТОЛ, предлагая широкий спектр решений, продолжает уделять особое внимание развитию современных технологий и тесному сотрудничеству с ведущими разработчиками программного обеспечения. Совместимость оборудования АТОЛ с ОС «Роса» — это ещё один шаг в направлении импортозамещения в сфере технологий. Мы гордимся возможностью предложить отечественные решения, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса», отметил: «Компания «Роса» рада новому сотрудничеству с ведущим разработчиком программно-аппаратных решений для автоматизации точек продаж, компанией АТОЛ. Мы придаем особое значение регулярному тестированию наших решений совместно с партнерами, так как это является ключевым этапом нашего развития».

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