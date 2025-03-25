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UCS Game-Keeper
|25.03.2025
|Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» 1
|23.05.2024
|Оборудование АТОЛ совместимо с операционными системами «Роса» 1
|12.03.2015
|Сбербанк купил компанию у основателя Abbyy 1
|16.06.2008
|«Юсиэс» автоматизирует сеть «Джекпот» 1
|13.11.2007
|UCS SPb автоматизировал Fun City в Колпино 1
UCS Game-Keeper и организации, системы, технологии, персоны:
|iiko - айко 49 2
|UCS - ЮСИЭС - ЮСИЭС СПб - UCS SPb 21 2
|1С 8339 1
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 513 1
|МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
|Кадомский Вячеслав 50 1
|Преображенский Максим 2 1
|Орловский Виктор 385 1
|Хасис Лев 105 1
|Ян Давид 67 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 89 1
|Германия - Федеративная Республика 12736 1
|Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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