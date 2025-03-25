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UCS Game-Keeper


25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» 1
23.05.2024 Оборудование АТОЛ совместимо с операционными системами «Роса» 1
12.03.2015 Сбербанк купил компанию у основателя Abbyy 1
16.06.2008 «Юсиэс» автоматизирует сеть «Джекпот» 1
13.11.2007 UCS SPb автоматизировал Fun City в Колпино 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

UCS Game-Keeper и организации, системы, технологии, персоны:

iiko - айко 49 2
UCS - ЮСИЭС - ЮСИЭС СПб - UCS SPb 21 2
8339 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 513 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
Моноблок - Monoblock PC 971 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2560 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 467 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9264 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2007 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1850 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5497 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6711 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17204 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 475 1
UCS R-Keeper 68 4
Microsoft Windows 15789 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 121 1
АТОЛ Jazz 2 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 106 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 152 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 774 1
Сбер - Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 1
Кадомский Вячеслав 50 1
Преображенский Максим 2 1
Орловский Виктор 385 1
Хасис Лев 105 1
Ян Давид 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 89 1
Германия - Федеративная Республика 12736 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 119 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1918 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2701 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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