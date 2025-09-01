Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181858
ИКТ 14132
Организации 10986
Ведомства 1485
Ассоциации 1053
Технологии 3498
Системы 26105
Персоны 78188
География 2928
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

МТС Экосистема МТС МТС Стрим Segmento Сегменто

МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто

Segmento - один из игроков на рынке programmatic рекламы. Технологический AdTech стек компании включает: DSP и DMP-решения, собственные системы аналитики рекламных кампаний, контекстуального анализатора сайтов, мониторинга и оптимизации сайтов.

УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 МТС и «Билайн» объединяют большие данные для охвата 60% аудитории Telegram 1
29.08.2023 Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы 1
11.07.2023 В МТС назначен коммерческий директор рекламного бизнеса 1
27.06.2023 МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 1
12.10.2022 Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper 1
20.08.2020 CleverDATA подключила платформу Segmento к продуктам 1DMC и DMPkit 1
19.03.2020 ВШЭ и Segmento разработают новые стандарты маркетинга для бизнеса 1
25.02.2020 GPMD использует данные «Эвотора» в видеорекламе 1
25.12.2019 Segmento назвала самые популярные интересы российских пользователей интернета в декабре 1
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных 2
24.09.2018 Gazprom-Media Digital подключился к таргетингам на основе больших данных Segmento 1
12.03.2015 Сбербанк купил компанию у основателя Abbyy 1
28.11.2014 Segmento Brand Lift поможет оценить влияние медийной интернет-рекламы на целевую аудиторию 2
01.04.2014 Big Data помогает вычислять ботов 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13660 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9027 4
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 3
Google LLC 12067 3
Criteo - Критео 16 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 786 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3029 2
Telegram Group 2374 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 338 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Эвотор - Evotor 201 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 121 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 1
iiko - айко 51 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 599 1
Ростелеком 10089 1
Platforma - MediaSniper - МедиаСнайпер 2 1
LG Electronics 3652 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 48 1
Yandex - Яндекс 8059 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4323 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 197 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 308 1
Garpun 4 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 26 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 5
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 64 3
О2О Холдинг 58 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 1
X5 Group - Перекрёсток 592 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7853 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
Bayer AG - Байер 85 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1543 1
Газпром ПАО 1384 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 253 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1140 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1278 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 1
RTB House 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2875 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5010 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7114 10
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 261 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8392 5
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 339 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2309 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28564 4
Data monetization - Монетизация данных 1757 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2654 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7785 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11877 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12677 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5589 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 434 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12768 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4587 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16720 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11045 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 584 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32858 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16268 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 256 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25106 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16513 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 286 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6024 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5524 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4184 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21839 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11867 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7602 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2253 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2026 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3403 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 111 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 29 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 8 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 10 1
Nicorette - Никоретте 1 1
Сбер - Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 812 1
Colgate Total - зубная паста 1 1
UCS R-Keeper 68 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 256 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1395 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 301 1
МТС Big Data 298 1
UCS Game-Keeper 5 1
VK - Яндекс.Дзен 210 1
Яндекс.Бизнес 39 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 116 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 311 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 22 1
Нестер Роман 4 4
Худолей Александр 6 2
Мельникова Елена 14 2
Куликов Александр 21 1
Коренков Сергей 12 1
Батюшенков Дмитрий 11 1
Кинд Екатерина 2 1
Оганесян Игорь 8 1
Комиссарова Татьяна 3 1
Орловский Виктор 394 1
Хасис Лев 105 1
Ян Давид 68 1
Пустовит Ирина 1 1
Гудков Иван 1 1
Мельниченко Ольга 2 1
Пуликов Артем 26 1
Виноградов Максим 12 1
Желяпов Виталий 5 1
Ивченко Игорь 4 1
Аветисян Олеся 2 1
Солодухова Наталья 3 1
Лазука Василий 2 1
Хмелевской Иван 2 1
Туркевич Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52939 2
Армения - Республика 2350 2
Украина 7725 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44882 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18184 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2860 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1184 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1202 1
Беларусь - Белоруссия 5936 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1625 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3607 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25317 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5135 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2400 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7703 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 741 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4644 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2471 1
White Paper - официальная документация 15 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11489 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 238 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1429 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6667 1
Английский язык 6812 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5468 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 658 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1848 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2626 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 627 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1008 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6201 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2856 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5165 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4834 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2020 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2583 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 1
Зоология - наука о животных 2740 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 190 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 991 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 584 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 258 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
AdIndex 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1207 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381024, в очереди разбора - 737049.
Создано именных указателей - 181858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: