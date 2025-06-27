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Коренков Сергей


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 SenseMachine привлек 100 млн руб. от фондов «Восход» и «Хайв» 1
24.04.2024 Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии 1
27.05.2020 К интерактивному флешмобу GPMD присоединились 10 крупных брендов 1
25.02.2020 GPMD использует данные «Эвотора» в видеорекламе 1
18.02.2020 GPMD начинает размещение рекламы в Instagram 1
13.02.2020 GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper 1
11.12.2019 GPMD подписался на данные покупателей «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
30.08.2018 Gazprom-Media Digital замерил видимость видеорекламы 1
25.06.2018 GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн» 1
27.04.2018 Gazprom-Media Digital снизил объем мошеннического трафика до 0,5-2% 1
15.06.2017 Gazprom-Media Digital запустила новую модель продаж видеорекламы vCPM 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Коренков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 10
НСК - Наша Сервисная Компания 52 8
Weborama - Веборама 24 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 292 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2986 1
X Corp - Twitter 2887 1
Huawei 4042 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 1
Эвотор - Evotor 198 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
Microsoft Corporation 24903 1
Google LLC 11988 1
OpenAI 274 1
Anthropic 27 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 495 2
X5 Group - Перекрёсток 582 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 2
Huggies - Хаггис 8 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 41 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 825 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1478 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 132 1
Brainrus - агентство интерактивных решений для брендов 6 1
Volvo Cars 253 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Газпром ПАО 1375 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1265 1
Bank of America - Банк Америки 263 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Teva Pharmaceutical Industries - Teva Marion Partners - Тева Фармацевтические Предприятия 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 265 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 142 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4936 9
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 284 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8147 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9464 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5421 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28366 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8223 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4689 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3451 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4770 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2620 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10882 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13093 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7616 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21250 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14071 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2261 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2554 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5415 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2258 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1697 1
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 110 1
Frame-roll 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 252 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24824 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5400 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6481 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12466 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 799 1
Google Android 14340 1
Apple iOS 8003 1
Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 1
MNFST - Манифест - приложение на базе Android и IOS для монетизации аккаунта в соцсетях 1 1
Maelico Hyper Audience 1 1
ВымпелКом - Билайн Программатик - Beeline Programmatic 2 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 293 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 633 1
Lex Borealis - Doczilla 17 1
Кенди Флип Роботс - Sense Machine 2 1
C/C++ - Язык программирования 797 1
Воробьев Андрей 177 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Гребенников Сергей 34 1
Михайлов Сергей 54 1
Казарян Карен 80 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Стрелкова Александра 6 1
Лебедев Андрей 12 1
Марченко Андрей 4 1
Цуприков Михаил 2 1
Прусов Дмитрий 10 1
Оганесян Игорь 8 1
Маркова Мария 4 1
Бонбин Стас 1 1
Склярова Ксения 1 1
Шумаков Павел 1 1
Буряков Кирилл 10 1
Суржко Денис 8 1
Кузин Игорь 1 1
Дегтярева Наталия 19 1
Червонный Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52694 3
Европа 24420 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 1
Польша - Республика 1987 1
Германия - Федеративная Республика 12801 1
Италия - Итальянская Республика 4391 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3578 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24953 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2355 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 625 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1605 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14274 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2405 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 413 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4163 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3251 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1401 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5384 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4541 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8271 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 900 1
Энергетика - Energy - Energetically 5276 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5698 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 985 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1278 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 950 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 311 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 18 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2828 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
Образование в России 2393 1
Зоология - наука о животных 2716 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 146 3
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
РАЭК - Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 7 1
comScore 379 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 898 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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