Получите все материалы CNews по ключевому слову
Коренков Сергей
УПОМИНАНИЯ
Коренков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 265 1
|Воробьев Андрей 177 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Гребенников Сергей 34 1
|Михайлов Сергей 54 1
|Казарян Карен 80 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Стрелкова Александра 6 1
|Лебедев Андрей 12 1
|Марченко Андрей 4 1
|Цуприков Михаил 2 1
|Прусов Дмитрий 10 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Маркова Мария 4 1
|Бонбин Стас 1 1
|Склярова Ксения 1 1
|Шумаков Павел 1 1
|Буряков Кирилл 10 1
|Суржко Денис 8 1
|Кузин Игорь 1 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Червонный Андрей 2 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 898 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.