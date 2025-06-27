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SenseMachine привлек 100 млн руб. от фондов «Восход» и «Хайв»

Datatech-платформа SenseMachine привлекла 100 млн руб. в ходе нового раунда инвестиций. Лид-инвестором выступил венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор - группа «Интеррос»), также в нем приняли участие текущий инвестор компании фонд «Хайв» и фаундеры проекта. Об этом CNews сообщили представители фонда «Восход».

Компания развивает технологии распознавания эмоционального отклика (emotional AI) и айтрекинг с приложением к исследуемому контекcту на основе AI/ML. При помощи данных, получаемых через веб-камеру респондента нейросеть определяет эмоциональный отклик аудитории при контакте с тестируемым материалом. Анализирует мимику, определяет интенсивность эмоции, когнитивную нагрузку и реакции.

Технологии позволяют анализировать заметность, значимость, эмоциональную и рациональную реакции, удобство восприятия рекламных носителей и интерфейса, включая анализ карточки товаров на маркетплейсах, рекламы (видео и наружной), упаковки на полке в магазине и др. Результаты исследований помогают повысить привлекательность продукта или контента для конечного потребителя.

Средства раунда будут направлены на дальнейшее развитие технологий (R&D) и расширение присутствия, в том числе охват новых рынков. Возможности платформы востребованы на растущем рынке e-commerce, а также в Edtech (анализ образовательной деятельности), HR (автоматизация процессов интервьюирование и тестирования кандидатов), банковской сфере, здравоохранении и др.

«Технологии нейромаркетинга во всем мире совершенствуются, становятся точнее, доступнее и масштабируемее, что ускорило их внедрение. Скорость изменений в цифровой среде требует мгновенной реакции. Решения SenseMachine отвечают современному запросу бизнеса - анализировать данные вне лаборатории в естественных условиях, позволяют создавать более эффективные интерфейсы, рекламный контент, быстро адаптироваться к изменениям на переполненных и конкурентных рынках. Поэтому мы видим большой коммерческий потенциал у компании в России», - сказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов.

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Технологии идей

На сегодня нейромаркетинговые исследования в мире охватывают около 7% всего производимого компаниями маркетингового контента. В 2024 г., согласно данным Straits Research, объем этого рынка составил $1,71 млрд, к 2033 г. он увеличится до $3,67 млрд со среднегодовым темпом роста 8,87%. По данным Research Nester, с помощью проведения нейромаркетингового исследования рекламных продуктов и применения рекомендаций нейромаркетологов эффективность рекламной кампании может увеличиться на 65%.

Ранее SenseMachine уже привлекала инвестиции в раунде с фондом «Хайв» в 2022 г. Основателями компании являются Сергей Коренков и Владимир Марголин.

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