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Индексная книга (каталог) CNews*
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DataTech


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 SenseMachine привлек 100 млн руб. от фондов «Восход» и «Хайв» 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
31.12.2021 Антон Якимов -

Финтех-итоги года от Антона Якимова: нас ждет новая банковская реальность и усиление тренда на цифровизацию

 1
25.06.2001 Мысли о Сети пугают Либерию 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

DataTech и организации, системы, технологии, персоны:

Innotech - Иннотек 3 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Yandex - Яндекс 7846 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Ланит Экспертиза 3 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Т1 Иннотех 185 1
Meta Platforms - Facebook 4477 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 175 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Google LLC 11988 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 33 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2543 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 473 1
Татнефть 230 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
MSC Cruises 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5003 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10786 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5578 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1425 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3018 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3151 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21250 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5062 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3011 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1430 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1359 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4539 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2261 1
DevOps - Development и Operations 960 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 200 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1364 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1123 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4209 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 33 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1905 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4770 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6920 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25003 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 425 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7155 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16490 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12924 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2554 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 719 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Stafory - робот Вера 342 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 174 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1828 1
Якимов Антон 11 2
Соколовский Александр 40 1
Фомичев Андрей 71 1
Горшкова Алена 3 1
Морозова Тамара 19 1
Хазов Даниил 9 1
Чегодаев Станислав 13 1
Дарчинов Станислав 5 1
Лутошкин Валерий 3 1
Колупаев Максим 1 1
Калганов Игорь 51 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 2
Россия - РФ - Российская федерация 150229 2
Ближний Восток 2990 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52694 2
Африка - Африканский регион 3525 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Либерия 25 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 1
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Пропаганда и агитация 194 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1760 1
Интернет-кафе 309 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5766 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2002 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 202 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 340 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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