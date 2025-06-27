Получите все материалы CNews по ключевому слову
DataTech
УПОМИНАНИЯ
DataTech и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5003 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
|Якимов Антон 11 2
|Соколовский Александр 40 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Горшкова Алена 3 1
|Морозова Тамара 19 1
|Хазов Даниил 9 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Дарчинов Станислав 5 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Колупаев Максим 1 1
|Калганов Игорь 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.