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Digital Twins DTO Digital Twin of Organization Цифровой двойник Цифровые копии Цифровые информационные модели ЦИМ Цифровой прототип
Цифровые информационные модели представляют собой комплексную 3D-копию физического объекта, достоверно описывающую «физический» оригинал, к примеру, конструкций или инженерных систем. ЦИМ могут создаваться для любых объектов от цифровой модели рельефа до модели линейных или площадных объектов (оборудование, опоры ЛЭП, здания и сооружения с инженерными системами). К областям применения цифровых моделей относятся контроль строительства объектов, фактического технического состояния объекта, планирование ремонтов и технического перевооружения, разработка тренажеров для эксплуатирующего персонала.
СОБЫТИЯ
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|22.10.2026
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«Некстби» представила подход к использованию цифрового двойника
предприятия, объединяющая данные из учетных, финансовых, производственных и складских систем. Этот цифровой двойник выстраивает замкнутый контур от источников данных и подготовки информации че
|01.10.2026
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Manufaqtury запустила цифровой двойник бизнес-центра в платформе «Призма»
В платформе для управления коммерческой недвижимостью «Призма» (Prysm) появился цифровой двойник здания. Он связывает 3D-визуализацию бизнес-центра с поэтажными планами и ак
|23.09.2026
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В Политехе ускорили оптимизацию режимов работы ТЭЦ в 16 раз
олитехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали гибридную архитектуру, объединяющую цифровой двойник теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и методы искусственного интеллекта. Она подбирает
|18.09.2026
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«Газпром нефть» и СберТех создадут единую платформу для цифровых двойников
руководителя Научно-технического центра «Газпром нефти», Александра Ситникова, на сегодняшний день цифровые двойники охватывают все производственные процессы, связанные с поиском и добычей неф
|17.09.2026
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«Газпром нефть» обсудила на TNF переход к интегрированным цифровым двойникам
ванным двойникам обсудили на сессии «Нефтегазовый актив 2030: данные, цифровые двойники и автономные операции» Международного промышленно-энергетического форума TNF. Сегодня «Газпром нефть» применяет цифровые модели и двойники для отдельных производственных задач. В компании развитие этих инструментов началось с создания функциональных цифровых решений и продолжилось их внедрением в реальны
|17.09.2026
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На рязанском заводе каменной ваты «Технониколь» внедряют цифрового двойника склада готовой продукции
жения в проект окупятся менее, чем за три года. Об этом CNews сообщили представители «Технониколь». Цифровой двойник на заводе каменной ваты в Рязани позволит создавать несколько виртуальных пр
|04.09.2026
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МТС: нижегородцы хуже остальных россиян относятся к идее хранения цифровой копии умершего
ородской области (65%) считают правильным прожить утрату и двигаться дальше, не прибегая к созданию цифрового двойника умершего. За хранение цифровой копии высказались 18%. Для сравнения: по Ро
|04.09.2026
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Около трети жителей Поволжья готовы заплатить за создание своей цифровой копии
относятся к созданию своей цифровой копии. Больше половины респондентов из Поволжья готовы создать цифровую копию, чаще всего - ради близких, чтобы не оставлять их одних после смерти. В отличи
|21.08.2026
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«Ростелеком» представил итоги пилота цифрового двойника Пермского края
али прочную базу для расширения системы до полноценной 3D-модели Перми и интеграции в платформу новых отраслей экономики региона в ближайшие годы. Практическая польза внедрения полномасштабной версии цифрового двойника для Прикамья будет очевидна: система позволит сокращать сроки согласования проектов, улучшать качество принятия управленческих решений и экономить бюджетные средства. В итоге
|22.07.2026
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ГК «СиСофт» развивает инструменты работы с цифровыми двойниками: вышла новая версия «MS Навигатор»
ной работы, повышает качество проверки проектных решений и делает информационную модель более полезной для инженеров, руководителей проектов и заказчиков. Новая версия «MS Навигатор» выводит работу с цифровыми двойниками на принципиально новый уровень, предлагая пользователям сразу несколько ключевых направлений работы с цифровой моделью. Одним из главных нововведений стала базовая поддержк
|14.07.2026
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UserGate представил цифрового двойника инфраструктуры UserGate InfraTwin
рхитектор сетевого доверия, представил рынку новый самостоятельный продукт — платформу виртуального цифрового двойника сегмента сетевой инфраструктуры UserGate InfraTwin (uInfraTwin). Решение и
|13.07.2026
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Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов
ссических решений для цифровых двойников, например, Cesium. Веб-интерфейс управления и визуализации цифрового двойника города обеспечивает интерактивное отображение трехмерной модели городской
|02.07.2026
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Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии
гляд в будущее Sony наглядно продемонстрировала то, что может ждать игроков, покупающих игры в виде цифровых копий после 2028 г. Сообщив о скором прекращении выпуска игр на оптических дисках, о
|24.06.2026
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НТЦ АРГУС помог АНО МПТЦ создать цифровой двойник телекоммуникационной инфраструктуры Москвы
минимизировали риски и позволили провести миграцию без остановки текущей деятельности. В результате цифровой двойник телекоммуникационной канализации стал для нас не только технологическим шаго
|20.04.2026
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ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин
звитии аналитических возможностей разведывательного сообщества США с использованием ИИ-технологий. «Цифровой двойник» — это динамическая виртуальная копия физического объекта, процесса, системы
|20.04.2026
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Умная эксплуатация умного кампуса: платформа «Экспло» создала цифрового двойника кампуса мирового уровня «Неймарк» в Нижнем Новгороде
и персонала на внештатную ситуацию и упрощает контроль ее устранения. Для объекта также подготовлен цифровой двойник первой очереди кампуса. В него включены эксплуатационные модели 18 зданий, т
|16.04.2026
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Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна
иции. «СберМаркет» внедрил нейросети для оптимизации маршрутов курьеров и управления логистикой. 4. Цифровые двойники для проверки сценариев Цифровые двойники, виртуальные копии склада,
|16.04.2026
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В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом
Старт серийного производства В России началось серийное производство снайперского комплекса «Двойник», пишет ТАСС. Он может использоваться в режиме дистанционного управления, а также в режиме значительной автономности. Известный российский производитель стрелкового оружия «Лобаев Армс»
|09.04.2026
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Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира
ктивно внедряют искусственный интеллект, технологии дополненной реальности, создают метавселенные и цифровые двойники объектов культурного наследия. Всё это помогает разнообразить впечатления и
|24.03.2026
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Участник «Сколково» создал цифровой двойник музея на ВДНХ
понятным, чтобы гости не отвлекались от главного — погружения в мир науки. Разработчиком был создан цифровой двойник объекта, который представляет собой не просто схему, а детализированную инте
|13.03.2026
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M1Cloud: Тренд на облачную трансформацию промышленных предприятий в 2026 г. Фундамент для интеллектуального производства
ся базовой стратегией развития ИТ для промышленности, позволяя быстро наращивать мощности под IIoT, цифровые двойники и предиктивную аналитику на фоне дефицита оборудования. Об этом CNews сообщ
|11.03.2026
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На заводе стекловолокна «Технониколь» в Серпухове создали цифрового двойника склада готовой продукции
количество сценариев очень сложно», – отметил директор «Завода Техно» в Серпухове Виталий Черкасов. Цифровой двойник действует на базе Java-приложения, разработанного в среде имитационного моде
|06.03.2026
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«Реглаб» и РТСИМ создают цифрового двойника российской системы автоматизации
, Индонезии, Казахстана и стран Персидского залива. Общее число пользователей превышает 17 тыс. человек, включая более 2000 зарубежных специалистов. Клиентам в России и за рубежом поставлено свыше 45 цифровых двойников в России и ОАЭ. Это подтверждает интерес к решениям со стороны зарубежных партнеров и отражает высокий уровень российской инженерной экспертизы в сфере промышленной автоматиз
|25.02.2026
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Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16%
высвобождения питательных веществ и точного расчета количества всех компонентов ученые использовали цифровой двойник. Он в динамике показывает, как взаимодействуют атомы различных соединений ме
|21.01.2026
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Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов
решений предполагает размещение комплекса InfoDiode между шлюзом телемеханики или SCADA-системой уровня ЦУС в закрытом сегменте и ПАК «Облачная платформа ЦДЭС», выступающим в роли зеркальной копии – «цифрового двойника» энергообъекта в открытом сегменте. Такая архитектура исключает сопряжение сегментов с различным уровнем доверия прямым ТСР/IP-каналом, обеспечивая безопасный транзит техноло
|20.01.2026
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«Евраз ЗСМК» внедрил «цифрового двойника» на доменных печах
ся в печь для выплавки чугуна. Раньше регулировка подачи газа зависела от опыта газовщиков, что могло приводить к колебаниям температуры и перерасходу топлива. Новая система, основанная на принципах «цифрового двойника», в реальном времени анализирует множество параметров (необходимая энергия, текущая температура, расход дутья) и автоматически вычисляет идеальное соотношение «газ — воздух»,
|02.12.2025
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Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации
рмарков представил уникальный опыт цифровизации в атомной энергетике. Он отметил, что современные заказчики объектов хотят получать не только физический объект, но и его полную информационную копию — цифровой двойник, содержащий исчерпывающие данные о каждом элементе, его характеристиках и допустимых диапазонах работы. Задача цифровизации на АЭС, по словам Александра Ярмаркова, заключается
|02.12.2025
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Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области
вых ремонтов до прогнозирования реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры. Цифровой двойник обеспечит возможность интеграции с дорожными камерами и другой инфраструктур
|25.11.2025
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Цифровой двойник критической ИТ-инфраструктуры: создан испытательный стенд на отечественных решениях для КИИ
представители ГК «Нефтьсервисхолдинг». В рамках стенда была развернута модель гибридной ИТ-инфраструктуры, объединяющая физические и виртуальные рабочие места, серверы и сетевое оборудование, создан цифровой двойник инфраструктуры АСУ ТП завода. Это позволило провести широкий спектр испытаний, включая проверку совместимости программно-аппаратных комплексов и различных версий ПО, долгосрочн
|29.10.2025
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Россия готовится к кибератакам на города. Создан цифровой двойник города для отработки методов защиты
города Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали цифровой двойник города. Виртуальная среда предназначена для отработки методов защиты от кибе
|23.10.2025
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Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края
metra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инстру
|20.10.2025
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Новый модуль на платформе RITM³ расширит возможности создания цифровых двойников для российских городов и регионов
спортного планирования RITM³. Обновление продукта расширяет возможности специалистов при разработке цифрового двойника города и предоставляет планировщикам большие инструментов для проектирован
|10.10.2025
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В России создан цифровой двойник всего населения страны
огнозирования Специалисты Самарского университета им. Королева и самарской компании «Самис» создали цифровой «двойник» населения России, сообщили ученые на сайте университета. Интернет-сервис о
|18.09.2025
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На форуме TNF обсудили создание цифровых двойников
ак ключевых драйверов развития ТЭК и достижения целей Энергетической стратегии России до 2050 года. Цифровой двойник – это цифровая модель объекта или процесса компании, которая создана и работ
|09.09.2025
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ИИ нарисовал цифровую копию сердечной ткани, пораженной фиброзом
не только точно определить картину болезни пациента, но и правильно спланировать ход лечения. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. «Это не просто красивая картинка, в перспективе каждый такой "цифровой двойник" сердца может спасти десятки пациентов, страдающих от фиброза, от повторных операций и осложнений», — сказал Михаил Словицкий, старший научный сотрудник лаборатории эксперимент
|25.08.2025
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Цифровой двойник Прикамья: «Ростелеком» представил единую платформу для управления регионом
«Ростелеком» представил отечественное решение – «Цифровой двойник региона». Презентация прошла на стенде компании в КВЦ «Пермь Экспо». Об этом
|30.07.2025
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Платформа Hadal обеспечит контроль сетевых инфраструктур для пользователей «Ред ОС 8»
в сети Hadal. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу. Цифровой двойник сети Hadal позволяет снизить риски простоя бизнеса и существенно повысить на
|09.07.2025
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Пилотный проект Comindware с цифровым двойником зданий признан властями Новгорода успешным и рекомендован к тиражированию
одило на базе здания по адресу г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 74, где был создан полный цифровой двойник с детализацией до каждого рабочего места. В систему загружены три схемы этаж
|03.07.2025
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Исследование: логисты оптимизируют маршруты с помощью цифровых двойников
редств и профилактики поломок — в числе приоритетов у 42% опрошенных. Еще одно важное направление — цифровые двойники. В крупнейших компаниях (с выручкой более 100 млрд руб.) 40% респондентов п
|02.07.2025
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ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе
ДОМ.РФ стал индустриальным партнёром Х научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы» в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность. Такую задачу подготовили Цифровая академия ДОМ.РФ совместно с Щербинским лифтостроительным заводо
Digital Twins и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1238 64
|Натрусов Артем 322 46
|Путин Владимир 3483 41
|Кирьянова Александра 176 37
|Воронин Павел 205 35
|Сотин Денис 216 34
|Фокин Валерий 49 34
|Галкин Николай 141 32
|Меденцев Константин 106 31
|Андрианов Павел 86 30
|Гимранов Ринат 126 30
|Чернышев Андрей 74 29
|Козак Николай 216 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 33 28
|Истомин Константин 58 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Ерошкин Павел 36 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Чернышенко Дмитрий 581 21
|Мишустин Михаил 804 19
|Чаркин Евгений 318 19
|Сологуб Денис 75 18
|Алешкин Сергей 65 17
|Сирота Юрий 67 16
|Пчелин Юрий 41 16
|Абакумов Евгений 230 15
|Албычев Александр 168 15
|Дорофеев Дмитрий 34 15
|Копысов Виталий 64 15
|Лагунов Андрей 43 15
|Ульихин Павел 36 15
|Дмитриев Андрей 50 15
|Сыцко Дмитрий 31 15
|Михалев Евгений 98 14
|Бурилов Андрей 118 14
|Сафрыгин Егор 38 14
|Мартынов Павел 29 14
|Новоселов Иван 36 14
|Ефёров Алексей 45 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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