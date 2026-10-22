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Digital Twins DTO Digital Twin of Organization Цифровой двойник Цифровые копии Цифровые информационные модели ЦИМ Цифровой прототип

Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип

Цифровые информационные модели представляют собой комплексную 3D-копию физического объекта, достоверно описывающую «физический» оригинал, к примеру, конструкций или инженерных систем. ЦИМ могут создаваться для любых объектов от цифровой модели рельефа до модели линейных или площадных объектов (оборудование, опоры ЛЭП, здания и сооружения с инженерными системами). К областям применения цифровых моделей относятся контроль строительства  объектов, фактического технического состояния объекта, планирование ремонтов и технического перевооружения, разработка тренажеров для эксплуатирующего персонала.

СОБЫТИЯ

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22.10.2026 «Некстби» представила подход к использованию цифрового двойника

предприятия, объединяющая данные из учетных, финансовых, производственных и складских систем. Этот цифровой двойник выстраивает замкнутый контур от источников данных и подготовки информации че
01.10.2026 Manufaqtury запустила цифровой двойник бизнес-центра в платформе «Призма»

В платформе для управления коммерческой недвижимостью «Призма» (Prysm) появился цифровой двойник здания. Он связывает 3D-визуализацию бизнес-центра с поэтажными планами и ак
23.09.2026 В Политехе ускорили оптимизацию режимов работы ТЭЦ в 16 раз

олитехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали гибридную архитектуру, объединяющую цифровой двойник теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и методы искусственного интеллекта. Она подбирает
18.09.2026 «Газпром нефть» и СберТех создадут единую платформу для цифровых двойников

руководителя Научно-технического центра «Газпром нефти», Александра Ситникова, на сегодняшний день цифровые двойники охватывают все производственные процессы, связанные с поиском и добычей неф
17.09.2026 «Газпром нефть» обсудила на TNF переход к интегрированным цифровым двойникам

ванным двойникам обсудили на сессии «Нефтегазовый актив 2030: данные, цифровые двойники и автономные операции» Международного промышленно-энергетического форума TNF. Сегодня «Газпром нефть» применяет цифровые модели и двойники для отдельных производственных задач. В компании развитие этих инструментов началось с создания функциональных цифровых решений и продолжилось их внедрением в реальны
17.09.2026 На рязанском заводе каменной ваты «Технониколь» внедряют цифрового двойника склада готовой продукции

жения в проект окупятся менее, чем за три года. Об этом CNews сообщили представители «Технониколь». Цифровой двойник на заводе каменной ваты в Рязани позволит создавать несколько виртуальных пр
04.09.2026 МТС: нижегородцы хуже остальных россиян относятся к идее хранения цифровой копии умершего

ородской области (65%) считают правильным прожить утрату и двигаться дальше, не прибегая к созданию цифрового двойника умершего. За хранение цифровой копии высказались 18%. Для сравнения: по Ро
04.09.2026 Около трети жителей Поволжья готовы заплатить за создание своей цифровой копии

относятся к созданию своей цифровой копии. Больше половины респондентов из Поволжья готовы создать цифровую копию, чаще всего - ради близких, чтобы не оставлять их одних после смерти. В отличи
21.08.2026 «Ростелеком» представил итоги пилота цифрового двойника Пермского края

али прочную базу для расширения системы до полноценной 3D-модели Перми и интеграции в платформу новых отраслей экономики региона в ближайшие годы. Практическая польза внедрения полномасштабной версии цифрового двойника для Прикамья будет очевидна: система позволит сокращать сроки согласования проектов, улучшать качество принятия управленческих решений и экономить бюджетные средства. В итоге
22.07.2026 ГК «СиСофт» развивает инструменты работы с цифровыми двойниками: вышла новая версия «MS Навигатор»

ной работы, повышает качество проверки проектных решений и делает информационную модель более полезной для инженеров, руководителей проектов и заказчиков. Новая версия «MS Навигатор» выводит работу с цифровыми двойниками на принципиально новый уровень, предлагая пользователям сразу несколько ключевых направлений работы с цифровой моделью. Одним из главных нововведений стала базовая поддержк
14.07.2026 UserGate представил цифрового двойника инфраструктуры UserGate InfraTwin

рхитектор сетевого доверия, представил рынку новый самостоятельный продукт — платформу виртуального цифрового двойника сегмента сетевой инфраструктуры UserGate InfraTwin (uInfraTwin). Решение и
13.07.2026 Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов

ссических решений для цифровых двойников, например, Cesium. Веб-интерфейс управления и визуализации цифрового двойника города обеспечивает интерактивное отображение трехмерной модели городской

02.07.2026 Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии

гляд в будущее Sony наглядно продемонстрировала то, что может ждать игроков, покупающих игры в виде цифровых копий после 2028 г. Сообщив о скором прекращении выпуска игр на оптических дисках, о
24.06.2026 НТЦ АРГУС помог АНО МПТЦ создать цифровой двойник телекоммуникационной инфраструктуры Москвы

минимизировали риски и позволили провести миграцию без остановки текущей деятельности. В результате цифровой двойник телекоммуникационной канализации стал для нас не только технологическим шаго
20.04.2026 ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

звитии аналитических возможностей разведывательного сообщества США с использованием ИИ-технологий. «Цифровой двойник» — это динамическая виртуальная копия физического объекта, процесса, системы
20.04.2026 Умная эксплуатация умного кампуса: платформа «Экспло» создала цифрового двойника кампуса мирового уровня «Неймарк» в Нижнем Новгороде

и персонала на внештатную ситуацию и упрощает контроль ее устранения. Для объекта также подготовлен цифровой двойник первой очереди кампуса. В него включены эксплуатационные модели 18 зданий, т
16.04.2026 Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна

иции. «СберМаркет» внедрил нейросети для оптимизации маршрутов курьеров и управления логистикой. 4. Цифровые двойники для проверки сценариев Цифровые двойники, виртуальные копии склада,

16.04.2026 В России создан роботизированный снайперский комплекс с искусственным интеллектом

Старт серийного производства В России началось серийное производство снайперского комплекса «Двойник», пишет ТАСС. Он может использоваться в режиме дистанционного управления, а также в режиме значительной автономности. Известный российский производитель стрелкового оружия «Лобаев Армс»
09.04.2026 Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира

ктивно внедряют искусственный интеллект, технологии дополненной реальности, создают метавселенные и цифровые двойники объектов культурного наследия. Всё это помогает разнообразить впечатления и
24.03.2026 Участник «Сколково» создал цифровой двойник музея на ВДНХ

понятным, чтобы гости не отвлекались от главного — погружения в мир науки. Разработчиком был создан цифровой двойник объекта, который представляет собой не просто схему, а детализированную инте
13.03.2026 M1Cloud: Тренд на облачную трансформацию промышленных предприятий в 2026 г. Фундамент для интеллектуального производства

ся базовой стратегией развития ИТ для промышленности, позволяя быстро наращивать мощности под IIoT, цифровые двойники и предиктивную аналитику на фоне дефицита оборудования. Об этом CNews сообщ
11.03.2026 На заводе стекловолокна «Технониколь» в Серпухове создали цифрового двойника склада готовой продукции

количество сценариев очень сложно», – отметил директор «Завода Техно» в Серпухове Виталий Черкасов. Цифровой двойник действует на базе Java-приложения, разработанного в среде имитационного моде
06.03.2026 «Реглаб» и РТСИМ создают цифрового двойника российской системы автоматизации

, Индонезии, Казахстана и стран Персидского залива. Общее число пользователей превышает 17 тыс. человек, включая более 2000 зарубежных специалистов. Клиентам в России и за рубежом поставлено свыше 45 цифровых двойников в России и ОАЭ. Это подтверждает интерес к решениям со стороны зарубежных партнеров и отражает высокий уровень российской инженерной экспертизы в сфере промышленной автоматиз
25.02.2026 Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16%

высвобождения питательных веществ и точного расчета количества всех компонентов ученые использовали цифровой двойник. Он в динамике показывает, как взаимодействуют атомы различных соединений ме
21.01.2026 Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов

решений предполагает размещение комплекса InfoDiode между шлюзом телемеханики или SCADA-системой уровня ЦУС в закрытом сегменте и ПАК «Облачная платформа ЦДЭС», выступающим в роли зеркальной копии – «цифрового двойника» энергообъекта в открытом сегменте. Такая архитектура исключает сопряжение сегментов с различным уровнем доверия прямым ТСР/IP-каналом, обеспечивая безопасный транзит техноло
20.01.2026 «Евраз ЗСМК» внедрил «цифрового двойника» на доменных печах

ся в печь для выплавки чугуна. Раньше регулировка подачи газа зависела от опыта газовщиков, что могло приводить к колебаниям температуры и перерасходу топлива. Новая система, основанная на принципах «цифрового двойника», в реальном времени анализирует множество параметров (необходимая энергия, текущая температура, расход дутья) и автоматически вычисляет идеальное соотношение «газ — воздух»,
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

рмарков представил уникальный опыт цифровизации в атомной энергетике. Он отметил, что современные заказчики объектов хотят получать не только физический объект, но и его полную информационную копию — цифровой двойник, содержащий исчерпывающие данные о каждом элементе, его характеристиках и допустимых диапазонах работы. Задача цифровизации на АЭС, по словам Александра Ярмаркова, заключается

02.12.2025 Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области

вых ремонтов до прогнозирования реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры. Цифровой двойник обеспечит возможность интеграции с дорожными камерами и другой инфраструктур
25.11.2025 Цифровой двойник критической ИТ-инфраструктуры: создан испытательный стенд на отечественных решениях для КИИ

представители ГК «Нефтьсервисхолдинг». В рамках стенда была развернута модель гибридной ИТ-инфраструктуры, объединяющая физические и виртуальные рабочие места, серверы и сетевое оборудование, создан цифровой двойник инфраструктуры АСУ ТП завода. Это позволило провести широкий спектр испытаний, включая проверку совместимости программно-аппаратных комплексов и различных версий ПО, долгосрочн
29.10.2025 Россия готовится к кибератакам на города. Создан цифровой двойник города для отработки методов защиты

города Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали цифровой двойник города. Виртуальная среда предназначена для отработки методов защиты от кибе
23.10.2025 Simetra и МГУ им. Невельского разработали цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края

metra, в партнерстве с Морским государственным университетом им. адм. Г.И. Невельского, разработала цифровой двойник Хасанского транспортного узла Приморского края. Цифровая копия станет инстру
20.10.2025 Новый модуль на платформе RITM³ расширит возможности создания цифровых двойников для российских городов и регионов

спортного планирования RITM³. Обновление продукта расширяет возможности специалистов при разработке цифрового двойника города и предоставляет планировщикам большие инструментов для проектирован
10.10.2025 В России создан цифровой двойник всего населения страны

огнозирования Специалисты Самарского университета им. Королева и самарской компании «Самис» создали цифровой «двойник» населения России, сообщили ученые на сайте университета. Интернет-сервис о
18.09.2025 На форуме TNF обсудили создание цифровых двойников

ак ключевых драйверов развития ТЭК и достижения целей Энергетической стратегии России до 2050 года. Цифровой двойник – это цифровая модель объекта или процесса компании, которая создана и работ
09.09.2025 ИИ нарисовал цифровую копию сердечной ткани, пораженной фиброзом

не только точно определить картину болезни пациента, но и правильно спланировать ход лечения. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. «Это не просто красивая картинка, в перспективе каждый такой "цифровой двойник" сердца может спасти десятки пациентов, страдающих от фиброза, от повторных операций и осложнений», — сказал Михаил Словицкий, старший научный сотрудник лаборатории эксперимент
25.08.2025 Цифровой двойник Прикамья: «Ростелеком» представил единую платформу для управления регионом

«Ростелеком» представил отечественное решение – «Цифровой двойник региона». Презентация прошла на стенде компании в КВЦ «Пермь Экспо». Об этом
30.07.2025 Платформа Hadal обеспечит контроль сетевых инфраструктур для пользователей «Ред ОС 8»

в сети Hadal. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу. Цифровой двойник сети Hadal позволяет снизить риски простоя бизнеса и существенно повысить на
09.07.2025 Пилотный проект Comindware с цифровым двойником зданий признан властями Новгорода успешным и рекомендован к тиражированию

одило на базе здания по адресу г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 74, где был создан полный цифровой двойник с детализацией до каждого рабочего места. В систему загружены три схемы этаж
03.07.2025 Исследование: логисты оптимизируют маршруты с помощью цифровых двойников

редств и профилактики поломок — в числе приоритетов у 42% опрошенных. Еще одно важное направление — цифровые двойники. В крупнейших компаниях (с выручкой более 100 млрд руб.) 40% респондентов п
02.07.2025 ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе

ДОМ.РФ стал индустриальным партнёром Х научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы» в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность. Такую задачу подготовили Цифровая академия ДОМ.РФ совместно с Щербинским лифтостроительным заводо

Публикаций - 1832, упоминаний - 2558

Digital Twins и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1133 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 94
SAP SE 5633 90
9746 90
Microsoft Corporation 25897 83
Ростелеком 11077 82
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3488 73
Yandex - Яндекс 9424 61
Google LLC 12833 57
Softline - Софтлайн 3827 57
Oracle Corporation 7118 54
МегаФон 11024 52
Autodesk 640 47
Siemens AG - Siemens Group 2677 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3231 41
IBM - International Business Machines Corp 9721 40
InfoWatch - Инфовотч 1204 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5110 36
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 682 35
ANSYS 100 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1459 33
Amazon Inc - Amazon.com 3314 32
Directum - Директум 1293 32
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп - Симетра Системс 120 32
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 858 32
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 45 32
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 30
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 30
Крок - Croc 1971 28
Telegram Group 3031 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 68 28
Gelarm - Геларм 41 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5743 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 23
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 544 23
Intel Corporation 12891 23
Huawei 4731 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 306 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9139 115
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 567 63
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 58
Газпром нефть 751 52
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 47
РЖД - Российские железные дороги 2112 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 46
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 44
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 39
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 36
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 513 36
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 35
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 35
Сургутнефтегаз - СНГ 289 33
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 33
Газпром ПАО 1498 32
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 370 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1919 30
Северсталь ПАО - Severstal 644 29
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 646 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 28
Почта России ПАО 2402 26
МКБ - Московский кредитный банк 660 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 248 25
ГПБ - Газпромбанк 1298 25
Русагро Группа Компаний 396 23
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 23
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 164 22
Альфа-Банк 1997 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 19
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 19
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1564 18
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 18
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13968 176
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4077 101
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2387 95
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 84
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 70
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 54
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 51
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5883 51
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2099 38
Федеральное казначейство России 1963 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6036 31
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3368 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 780 25
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3707 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 20
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 134 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1622 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 14
МИК - Московский инновационный кластер 198 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1010 12
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 12
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 11
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 11
РНФ - Российский научный фонд 220 10
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 769 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 5
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 17 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 83 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 25 2
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 6 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 12 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
ГосИнформСистемы 166 2
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 2
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27144 852
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24242 694
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55117 674
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36963 555
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26572 553
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16844 330
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14236 303
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8003 297
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36189 296
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24899 296
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3901 270
Оцифровка - Digitization 5290 270
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6539 266
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6747 263
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7645 256
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5103 224
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12530 224
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18461 223
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4510 202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34108 200
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10089 200
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 190
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13365 176
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6644 173
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3232 164
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14163 156
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5408 152
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7553 145
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13212 144
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5165 143
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5760 141
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13186 134
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1213 130
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2154 130
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2814 129
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13701 128
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10909 125
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1542 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13066 122
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 117
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2580 75
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6431 62
Linux OS 11708 55
ЭЛАР ЭларСкан 192 52
Microsoft Windows 17057 40
Microsoft Office 4248 38
Google Android 15398 34
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 31
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2576 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1856 29
ПравоТех АО - Manage.one 38 29
UseTech - UseBus 31 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1077 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5907 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 24
Apple iOS 8669 23
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 44 22
Autodesk AutoCAD 383 21
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 125 21
1С:ERP Управление предприятием 873 20
Autodesk Revit 129 20
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 19
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 515 19
FreePik 1904 19
Oracle Java - язык программирования 3507 18
Microsoft Teams - MS Teams 677 17
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 17
НКТ - Р7-Офис 561 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 818 17
Luxms BI 123 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 308 17
Microsoft Azure 1534 17
Google YouTube - Видеохостинг 3021 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3001 16
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 16
Google Earth - Google Планета Земля 490 16
Microsoft Windows 2000 8675 16
Autodesk Inventor 76 16
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 275 15
Шадаев Максут 1238 64
Натрусов Артем 322 46
Путин Владимир 3483 41
Кирьянова Александра 176 37
Воронин Павел 205 35
Сотин Денис 216 34
Фокин Валерий 49 34
Галкин Николай 141 32
Меденцев Константин 106 31
Андрианов Павел 86 30
Гимранов Ринат 126 30
Чернышев Андрей 74 29
Козак Николай 216 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 33 28
Истомин Константин 58 28
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Ерошкин Павел 36 28
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48246 316
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Европа 25046 120
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 314 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 772 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 13
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 610 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 10
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 247 10
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 47 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 294 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 9
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 207 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 231 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 343 8
НЭБ - Национальная электронная библиотека 59 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 166 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 337 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 6
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 6
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 41 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 5
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 104 5
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 5
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 52 5
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 4
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 3
CNews Баттл 69 3
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 235 3
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Северсталь ПАО - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 2
Городские технологии - выставка-форум 21 2
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
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Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 99 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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