Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189047
ИКТ 14617
Организации 11323
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3546
Системы 26543
Персоны 81935
География 3002
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

CNews Облачные сервисы


СОБЫТИЯ


08.04.2024 CorpSoft24 примет участие в конференции CNews «Цифровизация промышленности 2024» 1
16.02.2022 Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications 1
10.02.2022 Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022» 1
19.01.2022 У поставщиков ИТ-услуг есть все возможности для диверсификации бизнеса 1
22.11.2021 M1Cloud сохранил позиции в десятке крупнейших поставщиков IaaS по версии CNews 1
22.11.2021 CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами 1
20.01.2021 Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft 1
28.12.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
20.10.2020 Рынок облачных услуг России перевалил за миллиард долларов 1
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными 3
30.07.2019 CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста 1
23.01.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД. Рынок растет, но не успевает за спросом 1
17.01.2019 CNews опубликовал рейтинги поставщиков IaaS и SaaS. Рынок IaaS в России показал рекордный рост 1
26.06.2018 ИТ-директора SMB-сектора переходят в статус бизнес-партнеров 1
28.11.2017 Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж 1
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 2
06.12.2016 CNews выпустил рейтинг «облачных» сервисов России 2
02.12.2016 Опубликован рейтинг российских ЦОД. Лидер сменился 2
14.03.2016 DataSpace1 лидирует в рейтинге доступности сертифицированных ЦОД CNews Analytics 1
14.12.2015 Опубликован Топ-25 крупнейших облачных поставщиков России 1

Публикаций - 23, упоминаний - 28

CNews Облачные сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10369 7
Крок - Croc 1815 7
Softline - Софтлайн 3304 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 5
Microsoft Corporation 25290 3
Selectel - Селектел 450 3
IXcellerate - Икселерейт 140 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 3
9061 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 2
Stack Group - Стек Групп 169 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 91 2
Т1 Сервионика - Servionica 271 2
Ланит Интеграция 212 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 2
DataTech 4 1
Innotech - Иннотек 3 1
Greensight - Гринсайт 7 1
Softline - Embee Software 19 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 1
Broadcom - VMware 2506 1
SAP SE 5447 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
Dell EMC 5101 1
Cisco Systems 5229 1
Yandex - Яндекс 8538 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14416 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 1
ИКС 402 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
HP Inc. 5766 1
Oracle Corporation 6888 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Почта России ПАО 2255 1
Газпром ПАО 1423 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 502 1
Альфа-Банк 1879 1
Русагро Группа Компаний 341 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Татнефть 239 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
MSC Cruises 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5283 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1710 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
DevOps - Development и Operations 1083 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 258 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 153 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 2
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
Google YouTube - Видеохостинг 2904 1
Microsoft Azure 1468 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 243 1
Microsoft Teams - MS Teams 622 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 1
Microsoft Office 365 984 1
Microsoft Outlook 1426 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 852 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 55 1
Stafory - робот Вера 355 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 43 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
Microsoft Exchange Online 112 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
МегаФон Наши люди 48 1
Самойлов Юрий 75 2
Горохов Евгений 39 2
Колмычек Павел 17 2
Кошкина Юлия 13 2
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 20 1
Дарчинов Станислав 7 1
Мелихов Сергей 7 1
Колупаев Максим 1 1
Крылова Надежда 1 1
Колбин Евгений 81 1
Березин Максим 134 1
Летунов Илья 49 1
Зинкевич Сергей 64 1
Соколовский Александр 40 1
Колесов Александр 61 1
Семенихин Максим 9 1
Фокин Дмитрий 21 1
Дергилёв Никита 44 1
Никулин Игорь 23 1
Буланцев Игорь 12 1
Козловский Андрей 12 1
Минчакова Мария 2 1
Рожков Александр 17 1
Фомичев Андрей 73 1
Гарусев Максим 6 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Головко Олег 8 1
Боровиков Сергей 32 1
Боровиков Игорь 135 1
Горшкова Алена 3 1
Морозова Тамара 19 1
Шевченко Денис 6 1
Спинул Артем 10 1
Рассказов Сергей 39 1
Бухар Виктория 12 1
Грицай Виталий 3 1
Лагутин Алексей 10 1
Другалев Станислав 10 1
Стародубцев Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 2
Европа 24658 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1185 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Индия - Bharat 5713 1
Европа Восточная 3123 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3040 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 653 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Аренда 2582 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 310 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2183 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 5
CNews SaaS рейтинг 28 5
CNews Рынок ИТ-услуг 170 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3615 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Mordor Intelligence 33 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413430, в очереди разбора - 729690.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще