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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177565
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Шевченко Денис


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» усилила конкуренцию на рынке retail media 1
12.07.2023 OmniLine внедрила Call Center 360 в компании «Аскона» 1
03.11.2020 5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19 1
26.06.2018 ИТ-директора SMB-сектора переходят в статус бизнес-партнеров 1
21.12.2011 «Лаборатория Касперского» автоматизировала подготовку отчетности по МСФО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шевченко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

8536 2
Cisco Systems 5164 1
Microsoft Corporation 24899 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 1
АйТи 1390 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
3CX 13 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
Ланит Омни 65 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Лаборатория карьеры Алёны Владимирской 1 1
ГМС Группа - ГМС ИПГ - НефтеМаш ГМС 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11947 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 251 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4204 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6960 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5561 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7561 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11471 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5798 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5393 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24810 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4085 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7648 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8433 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13084 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2149 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2649 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7148 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8312 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1357 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1143 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4223 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 583 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1349 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 386 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 790 1
Depositphotos - фотобанк 422 2
Microsoft Teams - MS Teams 580 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Microsoft Office 365 958 1
Microsoft Outlook 1417 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 142 1
Microsoft Exchange Online 107 1
Минчакова Мария 2 1
Хлавна Михаил 4 1
Авданин Евгений 2 1
Владимирская Алена 22 1
Самойлов Дмитрий 11 1
Руднев Александр 10 1
Востриков Юрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 1
Нидерланды 3563 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14258 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3027 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 171 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11317 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16799 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4164 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6135 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1276 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7451 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 1
Профсоюз - Профессиональный союз 270 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3576 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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